Yine Beni Sev Şarkı Sözleri
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Ellerini bana ver
Gel bana, nazlı güzel
Gecelere gün yüzü ver
Bana yine geceleri gel
***
Yana yana gönlünü ver
Gel bana, gönlü güzel
Yâr, beni sarmala, sev
Gitme gelmeden ecel
***
Yine bana, yine beni sev
Hasretim olma, güzel
Görme ayazları, nazlı baharları
Yine beni, yine bana gel
***
Yine bana, yine beni sev
Hasretim olma, güzel
Görme ayazları, nazlı baharları
Yine beni, yine bana gel
***
Ellerini bana ver
Gel bana, nazlı güzel
Gecelere gün yüzü ver
Bana yine geceleri gel
***
Yana yana gönlünü ver
Gel bana, gönlü güzel
Yâr, beni sarmala, sev
Gitme gelmeden ecel
***
Yine bana, yine beni sev
Hasretim olma, güzel
Görme ayazları, nazlı baharları
Yine beni, yine bana gel
***
Yine bana, yine beni sev
Hasretim olma, güzel
Görme ayazları, nazlı baharları
Yine beni, yine bana gel