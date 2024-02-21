Ellerini bana ver Gel bana, nazlı güzel Gecelere gün yüzü ver Bana yine geceleri gel *** Yana yana gönlünü ver Gel bana, gönlü güzel Yâr, beni sarmala, sev Gitme gelmeden ecel *** Yine bana, yine beni sev Hasretim olma, güzel Görme ayazları, nazlı baharları Yine beni, yine bana gel *** Yine bana, yine beni sev Hasretim olma, güzel Görme ayazları, nazlı baharları Yine beni, yine bana gel *** Ellerini bana ver Gel bana, nazlı güzel Gecelere gün yüzü ver Bana yine geceleri gel *** Yana yana gönlünü ver Gel bana, gönlü güzel Yâr, beni sarmala, sev Gitme gelmeden ecel *** Yine bana, yine beni sev Hasretim olma, güzel Görme ayazları, nazlı baharları Yine beni, yine bana gel *** Yine bana, yine beni sev Hasretim olma, güzel Görme ayazları, nazlı baharları Yine beni, yine bana gel