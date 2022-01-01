Aşk Diye Soludum Şarkı Sözleri
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Emre Kaya
Aşk Diye Soludum
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Dur, bu nasıl acıtan ağır sözler
Dur, biteceğine başa dönsek yine
Dur, o ilk ateşi yakan öpüş unutulur mu?
***
Dur, yaşanası daha bir ton şey var
Dur, çözülemeyecek olan neydi?
Dur, hani hiç bitmezdi, bitmezdi, bitmemeliydi
***
Tabi doydun, istediğini aldın
Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun
Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça
Ben de acıyı aşk diye soludum
***
Tabi doydun, istediğini aldın
Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun
Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça
Ben de acıyı aşk diye soludum
***
Dur, yaşanası daha bir ton şey var
Dur, çözülemeyecek olan neydi?
Dur, hani hiç bitmezdi, bitmezdi, bitmemeliydi
***
Tabi doydun, istediğini aldın
Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun
Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça
Ben de acıyı aşk diye soludum
***
Tabi doydun, istediğini aldın
Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun
Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça
Ben de acıyı aşk diye soludum
***
Tabi doydun, istediğini aldın
Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun
Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça
Ben de acıyı aşk diye soludum
***
Tabi doydun, istediğini aldın
Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun
Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça
Ben de acıyı aşk diye soludum