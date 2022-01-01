Dur, bu nasıl acıtan ağır sözler Dur, biteceğine başa dönsek yine Dur, o ilk ateşi yakan öpüş unutulur mu? *** Dur, yaşanası daha bir ton şey var Dur, çözülemeyecek olan neydi? Dur, hani hiç bitmezdi, bitmezdi, bitmemeliydi *** Tabi doydun, istediğini aldın Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça Ben de acıyı aşk diye soludum *** Tabi doydun, istediğini aldın Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça Ben de acıyı aşk diye soludum *** Dur, yaşanası daha bir ton şey var Dur, çözülemeyecek olan neydi? Dur, hani hiç bitmezdi, bitmezdi, bitmemeliydi *** Tabi doydun, istediğini aldın Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça Ben de acıyı aşk diye soludum *** Tabi doydun, istediğini aldın Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça Ben de acıyı aşk diye soludum *** Tabi doydun, istediğini aldın Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça Ben de acıyı aşk diye soludum *** Tabi doydun, istediğini aldın Bana doydun, kaç kere beni kendi yerine koydun Hiç yokmuşum gibi davranıp durdukça Ben de acıyı aşk diye soludum