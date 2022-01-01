Apayrı Şarkı Sözleri
Emre Kaya Apayrı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Kaya Apayrı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Apayrı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Vazgeç, vazgeçtiren de sen de çok sevdin
Onun kadar
Vazgeç, vazgeç geç oldu şimdi fark ettim
Yüreğimde ağır hasar
***
Demek böyleymiş sonrası
İçinde bi dertmiş susması
Sonra sonra çıkarmış aşkın acısı
***
Aynaya her baktığında
Kendinle savaştığında
O an koyarmış her şeyin geç olması
***
Sevemiyorum artık kimseyi
Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten
Aşk dedikleri zaten
Çekemiyorum artık kimseyi
Kafam kaldırmıyor
Hissiz sevişmeyi bazen
Hissiz sevişmeyi bazen
***
Sevemiyorum artık kimseyi
Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten
Aşk dedikleri zaten
Çekemiyorum artık kimseyi
Kafam kaldırmıyor
Hissiz sevişmeyi bazen
Hissiz sevişmeyi bazen
***
Vazgeç, vazgeçtiren de sen de çok sevdin
Onun kadar
Vazgeç, vazgeç geç oldu şimdi fark ettim
Yüreğimde ağır hasar
***
Demek böyleymiş sonrası
İçinde bi dertmiş susması
Sonra sonra çıkarmış aşkın acısı
***
Aynaya her baktığında
Kendinle savaştığında
O an koyarmış her şeyin geç olması
***
Sevemiyorum artık kimseyi
Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten
Aşk dedikleri zaten
Çekemiyorum artık kimseyi
Kafam kaldırmıyor
Hissiz sevişmeyi bazen
Hissiz sevişmeyi bazen
***
Sevemiyorum artık kimseyi
Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten
Aşk dedikleri zaten
Çekemiyorum artık kimseyi
Kafam kaldırmıyor
Hissiz sevişmeyi bazen
Hissiz sevişmeyi bazen
-
Çok mu zordu bi sözle gönül alması?
Gereği neyse yakışanı yapılması
Bende aşk ufak ufak veda ediyor (veda ediyor)
***
Kimler kimler sokulmadı
Kimler çok istedi olmadı
Ben sensiz bi yolu seçmedim
***
Kimler kimler konuşmadı
Kimler beni nelere zorladı
Ben senden bir yere gitmedim (bir yere gitmedim)
***
Ne sağın belli ne solun her şeyin apayrı
İki lafından birisi hep olaylı
Çekilecek gibi değilsin aşk bitiyor bitiyor
Sendeki öfke çoktan kararlı
Bitmeyen o şişkin ego zararlı
Bendeki saf temiz halimi mahvediyor ediyor
***
Çok mu zordu bi sözle gönül alması?
Gereği neyse yakışanı yapılması
Bende aşk ufak ufak veda ediyor (veda ediyor)
***
Kimler kimler sokulmadı
Kimler çok istedi olmadı
Ben sensiz bi yolu seçmedim
Kimler kimler konuşmadı
Kimler beni nelere zorladı
Ben senden bir yere gitmedim (bir yere gitmedim)
***
Ne sağın belli ne solun her şeyin apayrı
İki lafından birisi hep olaylı
Çekilecek gibi değilsin aşk bitiyor bitiyor
Sendeki öfke çoktan kararlı
Bitmeyen o şişkin ego zararlı
Bendeki saf temiz halimi mahvediyor ediyor
***
Ne sağın belli ne solun her şeyin apayrı
İki lafından birisi hep olaylı
Çekilecek gibi değilsin aşk bitiyor bitiyor
Sendeki öfke çoktan kararlı
Bitmeyen o şişkin ego zararlı
Bendeki saf temiz halimi mahvediyor ediyor
***
Ne sağın belli ne solun her şeyin apayrı
İki lafından birisi hep olaylı
Çekilecek gibi değilsin aşk bitiyor bitiyor
Sendeki öfke çoktan kararlı
Bitmeyen o şişkin ego zararlı
Bendeki saf temiz halimi mahvediyor ediyor
-
Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok
***
Bir gülüşünle nasıl geldin girdin hayatıma?
Nedir bu hâlin bana bir şeyler oluyor
Etten duvar örmüştün kalbim arkasında saklıydı
Şimdi aşk süratli geliyor
***
Aklıma geldiğin anda hiçbir şey umrumda değil
Huzursun tam anlamıyla
İçimdeki histen aldığım güç diyor ki
Sakın ha fren yok yola devam durma
***
Sen bana aitsin benimsin bundan sonra
Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok
Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok
Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok
***
Sen bana aitsin benimsin bundan sonra
Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok
Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok
Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok
***
Bir gülüşünle nasıl geldin girdin hayatıma?
Nedir bu hâlin bana bir şeyler oluyor
Etten duvar örmüştün kalbim arkasında saklıydı
Şimdi aşk süratli geliyor
***
Aklıma geldiğin anda hiçbir şey umrumda değil
Huzursun tam anlamıyla
İçimdeki histen aldığım güç diyor ki
Sakın ha fren yok yola devam durma
***
Sen bana aitsin benimsin bundan sonra
Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok
Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok
Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok
***
Sen bana aitsin benimsin bundan sonra
Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok
Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok
Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok
***
Sen bana aitsin benimsin bundan sonra
Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok
Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok
Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok
-
Tüm hatıralar resimler
Sende kalsın
Ne güven ne inancım
Kalmadı aşka
***
Tüm hatıralar resimler
Sende kalsın
Ne güven ne inancım
Kalmadı aşka
***
Eskidendi her lafına
Saygıyla eğildiğim o günler
***
Şimdilerde kalbimde
Hiç etkin yok
Bu daha da güzel
***
Kader kader kader deyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Bu zalimi seviyorum
***
Kader kader kader deyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Bu zalimi seviyorum
-
Dur demem, bundаn sonrа sаnа hiç kal demem
Yolunu kesmem аslа sevmeyi
Sende öğrendiğimi sаnmıştım, sаfmışım oysа
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de kаlbim bomboş sаnа
Bu ihаnet benden аldığın her şeyi geri verdi sаnki bаnа
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de kаlbim bomboş sаnа
Bu ihаnet benden аldığın her şeyi geri verdi sаnki bаnа
***
Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа
Oyuncаğın değilim
Gözüme perdeler indi senle yаzık artık
Aşktа kör değilim
***
Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа
Oyuncаğın değilim
Gözüme perdeler indi senle yаzık artık
Aşktа kör değilim
***
Dur demem, bundаn sonrа sаnа hiç kal demem
Yolunu kesmem аslа sevmeyi
Sende öğrendiğimi sаnmıştım, sаfmışım oysа
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de kаlbim bomboş sаnа
Bu ihаnet benden аldığın her şeyi geri verdi sаnki bаnа
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de kаlbim bomboş sаnа
Bu ihаnet benden аldığın her şeyi geri verdi sаnki bаnа
***
Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа
Oyuncаğın değilim
Gözüme perdeler indi senle yаzık artık
Aşktа kör değilim
***
Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа
Oyuncаğın değilim
Gözüme perdeler indi senle yаzık artık
Aşktа kör değilim
***
Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа
Oyuncаğın değilim
Gözüme perdeler indi senle yаzık artık
Aşktа kör değilim
***
Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа
Oyuncаğın değilim
Gözüme perdeler indi senle yаzık artık
Aşktа kör değilim
-
Yüzünde güzel bi' adaletin
Heyecanla ilk kez öpüşmenin
Sıcacık bi' yaz günü aşkın ifadesi var
***
Sonumuzda ayrılık olsa da
Geçici heyecan bizi sarsa da
Bi' yaz kadar ömrümüz olsa da istiyorum
***
Bekardayım ve zarardayım
Bu ara yalnız heyecan odaklıyım
Kafamın estiği gibiyim ben, hatırlatırım
***
Her yaz olduğu gibi
Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu
Ama bu yaz bitecek
Senle gidecek o teninin kokusu
***
Her yaz olduğu gibi
Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu
Ama bu yaz bitecek
Senle gidecek o teninin kokusu
***
Yüzünde güzel bi' adaletin
Heyecanla ilk kez öpüşmenin
Sıcacık bi' yaz günü aşkın ifadesi var
***
Sonumuzda ayrılık olsa da
Geçici heyecan bizi sarsa da
Bi' yaz kadar ömrümüz olsa da istiyorum
***
Bekardayım ve zarardayım
Bu ara yalnız heyecan odaklıyım
Kafamın estiği gibiyim ben, hatırlatırım
***
Her yaz olduğu gibi
Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu
Ama bu yaz bitecek
Senle gidecek o teninin kokusu
***
Her yaz olduğu gibi
Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu
Ama bu yaz bitecek
Senle gidecek o teninin kokusu
***
Her yaz olduğu gibi
Yeni bi' aşk durumu
Ama bu yaz bitecek
Senle gidecek o...
***
Her yaz olduğu gibi
Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu
Ama bu yaz bitecek
Senle gidecek o teninin kokusu
***
Her yaz olduğu gibi
Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu
Ama bu yaz bitecek
Senle gidecek o teninin kokusu
-
Zor gidemezsin hiç bir yere
Zor kaçamazsın
Al kolaysa al seni benden
Bak, yapamazsın kalbim seninle
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Kimine göre yazılı kanun gibi aşk
Ezip de kalbimi mahvetme
Anan da hatalı
Bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Zor gidemezsin hiç bir yere
Zor kaçamazsın
Al kolaysa al seni benden
Bak, dur, yapamazsın kalbim seninle
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Kimine göre yazılı kanun gibi aşk
Ezip de kalbimi mahvetme
Anan da hatalı
Bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım