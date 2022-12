Ayna Vazgeç, vazgeçtiren de sen de çok sevdin Onun kadar Vazgeç, vazgeç geç oldu şimdi fark ettim Yüreğimde ağır hasar *** Demek böyleymiş sonrası İçinde bi dertmiş susması Sonra sonra çıkarmış aşkın acısı *** Aynaya her baktığında Kendinle savaştığında O an koyarmış her şeyin geç olması *** Sevemiyorum artık kimseyi Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten Aşk dedikleri zaten Çekemiyorum artık kimseyi Kafam kaldırmıyor Hissiz sevişmeyi bazen Hissiz sevişmeyi bazen *** Sevemiyorum artık kimseyi Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten Aşk dedikleri zaten Çekemiyorum artık kimseyi Kafam kaldırmıyor Hissiz sevişmeyi bazen Hissiz sevişmeyi bazen *** Vazgeç, vazgeçtiren de sen de çok sevdin Onun kadar Vazgeç, vazgeç geç oldu şimdi fark ettim Yüreğimde ağır hasar *** Demek böyleymiş sonrası İçinde bi dertmiş susması Sonra sonra çıkarmış aşkın acısı *** Aynaya her baktığında Kendinle savaştığında O an koyarmış her şeyin geç olması *** Sevemiyorum artık kimseyi Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten Aşk dedikleri zaten Çekemiyorum artık kimseyi Kafam kaldırmıyor Hissiz sevişmeyi bazen Hissiz sevişmeyi bazen *** Sevemiyorum artık kimseyi Bir defa olurmuş aşk dedikleri zaten Aşk dedikleri zaten Çekemiyorum artık kimseyi Kafam kaldırmıyor Hissiz sevişmeyi bazen Hissiz sevişmeyi bazen

Apayrı Çok mu zordu bi sözle gönül alması? Gereği neyse yakışanı yapılması Bende aşk ufak ufak veda ediyor (veda ediyor) *** Kimler kimler sokulmadı Kimler çok istedi olmadı Ben sensiz bi yolu seçmedim *** Kimler kimler konuşmadı Kimler beni nelere zorladı Ben senden bir yere gitmedim (bir yere gitmedim) *** Ne sağın belli ne solun her şeyin apayrı İki lafından birisi hep olaylı Çekilecek gibi değilsin aşk bitiyor bitiyor Sendeki öfke çoktan kararlı Bitmeyen o şişkin ego zararlı Bendeki saf temiz halimi mahvediyor ediyor *** Çok mu zordu bi sözle gönül alması? Gereği neyse yakışanı yapılması Bende aşk ufak ufak veda ediyor (veda ediyor) *** Kimler kimler sokulmadı Kimler çok istedi olmadı Ben sensiz bi yolu seçmedim Kimler kimler konuşmadı Kimler beni nelere zorladı Ben senden bir yere gitmedim (bir yere gitmedim) *** Ne sağın belli ne solun her şeyin apayrı İki lafından birisi hep olaylı Çekilecek gibi değilsin aşk bitiyor bitiyor Sendeki öfke çoktan kararlı Bitmeyen o şişkin ego zararlı Bendeki saf temiz halimi mahvediyor ediyor *** Ne sağın belli ne solun her şeyin apayrı İki lafından birisi hep olaylı Çekilecek gibi değilsin aşk bitiyor bitiyor Sendeki öfke çoktan kararlı Bitmeyen o şişkin ego zararlı Bendeki saf temiz halimi mahvediyor ediyor *** Ne sağın belli ne solun her şeyin apayrı İki lafından birisi hep olaylı Çekilecek gibi değilsin aşk bitiyor bitiyor Sendeki öfke çoktan kararlı Bitmeyen o şişkin ego zararlı Bendeki saf temiz halimi mahvediyor ediyor

Benimsin Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok *** Bir gülüşünle nasıl geldin girdin hayatıma? Nedir bu hâlin bana bir şeyler oluyor Etten duvar örmüştün kalbim arkasında saklıydı Şimdi aşk süratli geliyor *** Aklıma geldiğin anda hiçbir şey umrumda değil Huzursun tam anlamıyla İçimdeki histen aldığım güç diyor ki Sakın ha fren yok yola devam durma *** Sen bana aitsin benimsin bundan sonra Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok *** Sen bana aitsin benimsin bundan sonra Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok *** Bir gülüşünle nasıl geldin girdin hayatıma? Nedir bu hâlin bana bir şeyler oluyor Etten duvar örmüştün kalbim arkasında saklıydı Şimdi aşk süratli geliyor *** Aklıma geldiğin anda hiçbir şey umrumda değil Huzursun tam anlamıyla İçimdeki histen aldığım güç diyor ki Sakın ha fren yok yola devam durma *** Sen bana aitsin benimsin bundan sonra Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok *** Sen bana aitsin benimsin bundan sonra Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok *** Sen bana aitsin benimsin bundan sonra Bu işin başka bir yolu ya da olmazı yok Tam kalbime değdi nazikçe vurdu attığın ok Gümüş değil altından bir kalp buldun haberin yok

Kader Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler *** Şimdilerde kalbimde Hiç etkin yok Bu daha da güzel *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum

Sana Güvenmiyorum Dur demem, bundаn sonrа sаnа hiç kal demem Yolunu kesmem аslа sevmeyi Sende öğrendiğimi sаnmıştım, sаfmışım oysа *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de kаlbim bomboş sаnа Bu ihаnet benden аldığın her şeyi geri verdi sаnki bаnа *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de kаlbim bomboş sаnа Bu ihаnet benden аldığın her şeyi geri verdi sаnki bаnа *** Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа Oyuncаğın değilim Gözüme perdeler indi senle yаzık artık Aşktа kör değilim *** Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа Oyuncаğın değilim Gözüme perdeler indi senle yаzık artık Aşktа kör değilim *** Dur demem, bundаn sonrа sаnа hiç kal demem Yolunu kesmem аslа sevmeyi Sende öğrendiğimi sаnmıştım, sаfmışım oysа *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de kаlbim bomboş sаnа Bu ihаnet benden аldığın her şeyi geri verdi sаnki bаnа *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de kаlbim bomboş sаnа Bu ihаnet benden аldığın her şeyi geri verdi sаnki bаnа *** Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа Oyuncаğın değilim Gözüme perdeler indi senle yаzık artık Aşktа kör değilim *** Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа Oyuncаğın değilim Gözüme perdeler indi senle yаzık artık Aşktа kör değilim *** Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа Oyuncаğın değilim Gözüme perdeler indi senle yаzık artık Aşktа kör değilim *** Sаnа güvenmiyorum, аrtık аnlаsаnа Oyuncаğın değilim Gözüme perdeler indi senle yаzık artık Aşktа kör değilim

Yaz Yüzünde güzel bi' adaletin Heyecanla ilk kez öpüşmenin Sıcacık bi' yaz günü aşkın ifadesi var *** Sonumuzda ayrılık olsa da Geçici heyecan bizi sarsa da Bi' yaz kadar ömrümüz olsa da istiyorum *** Bekardayım ve zarardayım Bu ara yalnız heyecan odaklıyım Kafamın estiği gibiyim ben, hatırlatırım *** Her yaz olduğu gibi Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu Ama bu yaz bitecek Senle gidecek o teninin kokusu *** Her yaz olduğu gibi Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu Ama bu yaz bitecek Senle gidecek o teninin kokusu *** Yüzünde güzel bi' adaletin Heyecanla ilk kez öpüşmenin Sıcacık bi' yaz günü aşkın ifadesi var *** Sonumuzda ayrılık olsa da Geçici heyecan bizi sarsa da Bi' yaz kadar ömrümüz olsa da istiyorum *** Bekardayım ve zarardayım Bu ara yalnız heyecan odaklıyım Kafamın estiği gibiyim ben, hatırlatırım *** Her yaz olduğu gibi Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu Ama bu yaz bitecek Senle gidecek o teninin kokusu *** Her yaz olduğu gibi Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu Ama bu yaz bitecek Senle gidecek o teninin kokusu *** Her yaz olduğu gibi Yeni bi' aşk durumu Ama bu yaz bitecek Senle gidecek o... *** Her yaz olduğu gibi Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu Ama bu yaz bitecek Senle gidecek o teninin kokusu *** Her yaz olduğu gibi Sıcak ve güneşli bi' aşk durumu Ama bu yaz bitecek Senle gidecek o teninin kokusu