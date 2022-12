Cam kapılar ardında yaşamışım hayatı Bir başka ten tatmadan öldürmüşüm zamanı Tek sen varsın gibi dünyada kabul etmişim Yanlış olmuş kararım çektiğin son mesajda Gözlerim tüm gerçeği gördü yazdıkların Bir bir kazındı aklıma ayrılık diye bir şeyi Hayal bile edemezdim şimdi tüm gerçekliğiyle karşımda *** Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti İkimize ait düşlerimden içim geçti Yeteri kadar yaktın şaşırttın seven bu kalbimi Yaptığın ilizyon çabuk geçti ah *** Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti İkimize ait düşlerimden içim geçti Yeteri kadar yaktın şaşırttın bu seven kalbimi Yaptığın ilizyon çabuk geçti *** Cam kapılar ardında yaşamışım hayatı Bir başka ten tatmadan öldürmüşüm zamanı Tek sen varsın gibi dünyada kabul etmişim Yanlış olmuş kararım çektiğin son mesajda Gözlerim tüm gerçeği gördü yazdıkların Bir bir kazındı aklıma ayrılık diye birşeyi Hayal bile edemezdim şimdi tüm gerçekliğiyle karşımda *** Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti İkimize ait düşlerimden içim geçti Yeteri kadar yaktın şaşırttın seven bu kalbimi Yaptığın ilizyon çabuk geçti ah *** Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti İkimize ait düşlerimden içim geçti Yeteri kadar yaktın şaşırttın bu seven kalbimi Yaptığın ilizyon çabuk geçti

Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Bir lafınla yanına uçarak geldiğim o günler nerede Bi' önemi kalmadı Biraz masum, ihtiras dolu sarmaşıklar gibi Aşk dediğin ömürlük olmalı *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Bir lafınla yanına uçarak geldiğim o günler nerede Bi' önemi kalmadı Biraz masum, ihtiras dolu sarmaşıklar gibi Aşk dediğin ömürlük olmalı *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri?