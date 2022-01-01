Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı
Bu olanlar sana hiç yakışmadı
Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı
Kazanan sence şimdi kim, sormalı
***
Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı
Bu olanlar sana hiç yakışmadı
Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı
Kazanan sence şimdi kim, sormalı
***
Bir lafınla yanına uçarak geldiğim o günler nerede
Bi' önemi kalmadı
Biraz masum, ihtiras dolu sarmaşıklar gibi
Aşk dediğin ömürlük olmalı
***
Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi
Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi?
İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi
O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri?
***
Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi
Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi?
İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi
O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri?
***
Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı
Bu olanlar sana hiç yakışmadı
Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı
Kazanan sence şimdi kim, sormalı
***
Bir lafınla yanına uçarak geldiğim o günler nerede
Bi' önemi kalmadı
Biraz masum, ihtiras dolu sarmaşıklar gibi
Aşk dediğin ömürlük olmalı
***
Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi
Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi?
İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi
O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri?
***
Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi
Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi?
İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi
O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri?
***
Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi
Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi?
İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi
O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri?
Anladım deli susmaz, birisin sen artık
İçi boştan dolu olmaz, bu nasıl rahatlık?
Yanlış giden bir şeyler var, sende belli ki
Kabullen yanlış gideni, boş konuşma bari
***
Akıllanmaz akıl almaz, bi' halin var gülümseten
Bitti dedim ya olmuyor, inan ki senle ben
Fırtına öncesi sessizliği, görmüyor musun?
Sen kendini ne sanıyorsun?
***
Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim
İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim
Zahmet edip masallarla, gelme karşıma
Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin
***
Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim
İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim
Zahmet edip masallarla, gelme karşıma
Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin
***
Anladım deli susmaz, birisin sen artık
İçi boştan dolu olmaz, bu nasıl rahatlık?
Yanlış giden bir şeyler var, sende belli ki
Kabullen yanlış gideni, boş konuşma bari
***
Akıllanmaz akıl almaz, bi' halin var gülümseten
Bitti dedim ya olmuyor, inan ki senle ben
Fırtına öncesi sessizliği, görmüyor musun?
Sen kendini ne sanıyorsun?
***
Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim
İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim
Zahmet edip masallarla, gelme karşıma
Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin
***
Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim
İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim
Zahmet edip masallarla, gelme karşıma
Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin
***
Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim
İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim
Zahmet edip masallarla, gelme karşıma
Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin
***
Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim
İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim
Zahmet edip masallarla, gelme karşıma
Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin