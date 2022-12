Sırılsıklam üstüm başım Yine rüzgarın kapında Yeter artık beni bunalttın Ben yokum yanında *** Sırılsıklam üstüm başım Yine rüzgarın kapında Yeter artık beni bunalttın Ben yokum yanında *** İstediğin başka bir yol varsa Oraya sapabilirsin Ya da kıyamete kadar köşende Sessiz oturup durabilirsin *** Eskidendi sesini bile özledim artık Aşk hayal geliyor Kalbim sana soğuk öyle boş ki şu an İçinde yaprak kımıldamıyor *** Eskidendi sesini bile özledim artık Aşk hayal geliyor Kalbim sana soğuk öyle boş ki şu an İçinde yaprak kımıldamıyor *** Sırılsıklam üstüm başım Yine rüzgarın kapımda Yeter artık beni bunalttın Ben yokum yanında *** İstediğin başka bir yol varsa Oraya sapabilirsin Ya da kıyamete kadar köşende Sessiz oturup durabilirsin *** Eskidendi sesini bile özledim artık Aşk hayal geliyor Kalbim sana soğuk öyle boş ki şu an İçinde yaprak kımıldamıyor *** Eskidendi sesini bile özledim artık Aşk hayal geliyor Kalbim sana soğuk öyle boş ki şu an İçinde yaprak kımıldamıyor *** Eskidendi sesini bile özledim artık Aşk hayal geliyor Kalbim sana soğuk öyle boş ki şu an İçinde yaprak kımıldamıyor *** Eskidendi sesini bile özledim artık Aşk hayal geliyor Kalbim sana soğuk öyle boş ki şu an İçinde yaprak kımıldamıyor