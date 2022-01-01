Sorma Ah bu yangın beni beni öldürür *** Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım zaman zaman Sorma utanırım sorma söyleyemem Sorma nöbetlerdeyim başım duman *** Gün ağırınca boynum bükülür Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır Gün ağarınca boynum bükülür Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır *** Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim Sorma yangınlaryım zaman zaman Sorma utanırım, sorma söyleyemem Sorma nöbetlerdeyim başım duman *** Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş Kor kor ateşler yanıyor içimde Aşkı beni kül ediyor *** Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım zaman zaman Sorma utanırım sorma söyleyemem Sorma nöbetlerdeyim başım duman *** Sorma ne haldeyim sorma kederdeyim Sorma yangınlardayım zaman zaman Sorma utanırım sorma söyleyemem Sorma nöbetlerdeyim başım duman

Toz Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Bir lafınla yanına uçarak geldiğim o günler nerede Bi' önemi kalmadı Biraz masum, ihtiras dolu sarmaşıklar gibi Aşk dediğin ömürlük olmalı *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Bir lafınla yanına uçarak geldiğim o günler nerede Bi' önemi kalmadı Biraz masum, ihtiras dolu sarmaşıklar gibi Aşk dediğin ömürlük olmalı *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri?

İlizyon Cam kapılar ardında yaşamışım hayatı Bir başka ten tatmadan öldürmüşüm zamanı Tek sen varsın gibi dünyada kabul etmişim Yanlış olmuş kararım çektiğin son mesajda Gözlerim tüm gerçeği gördü yazdıkların Bir bir kazındı aklıma ayrılık diye bir şeyi Hayal bile edemezdim şimdi tüm gerçekliğiyle karşımda *** Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti İkimize ait düşlerimden içim geçti Yeteri kadar yaktın şaşırttın seven bu kalbimi Yaptığın ilizyon çabuk geçti ah *** Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti İkimize ait düşlerimden içim geçti Yeteri kadar yaktın şaşırttın bu seven kalbimi Yaptığın ilizyon çabuk geçti *** Cam kapılar ardında yaşamışım hayatı Bir başka ten tatmadan öldürmüşüm zamanı Tek sen varsın gibi dünyada kabul etmişim Yanlış olmuş kararım çektiğin son mesajda Gözlerim tüm gerçeği gördü yazdıkların Bir bir kazındı aklıma ayrılık diye birşeyi Hayal bile edemezdim şimdi tüm gerçekliğiyle karşımda *** Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti İkimize ait düşlerimden içim geçti Yeteri kadar yaktın şaşırttın seven bu kalbimi Yaptığın ilizyon çabuk geçti ah *** Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti İkimize ait düşlerimden içim geçti Yeteri kadar yaktın şaşırttın bu seven kalbimi Yaptığın ilizyon çabuk geçti

Teşekkür Ederim Anladım deli susmaz, birisin sen artık İçi boştan dolu olmaz, bu nasıl rahatlık? Yanlış giden bir şeyler var, sende belli ki Kabullen yanlış gideni, boş konuşma bari *** Akıllanmaz akıl almaz, bi' halin var gülümseten Bitti dedim ya olmuyor, inan ki senle ben Fırtına öncesi sessizliği, görmüyor musun? Sen kendini ne sanıyorsun? *** Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim Zahmet edip masallarla, gelme karşıma Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin *** Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim Zahmet edip masallarla, gelme karşıma Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin *** Anladım deli susmaz, birisin sen artık İçi boştan dolu olmaz, bu nasıl rahatlık? Yanlış giden bir şeyler var, sende belli ki Kabullen yanlış gideni, boş konuşma bari *** Akıllanmaz akıl almaz, bi' halin var gülümseten Bitti dedim ya olmuyor, inan ki senle ben Fırtına öncesi sessizliği, görmüyor musun? Sen kendini ne sanıyorsun? *** Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim Zahmet edip masallarla, gelme karşıma Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin *** Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim Zahmet edip masallarla, gelme karşıma Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin *** Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim Zahmet edip masallarla, gelme karşıma Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin *** Gerçeği sayende gördüm, teşekkür ederim İçi boş kalbini tattım, ne yazık ki sevgilim Zahmet edip masallarla, gelme karşıma Beni affet demekle bil ki, zaten çoktan geciktin