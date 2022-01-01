Sorma (Version) Şarkı Sözleri
Emre Kaya Sorma (Version) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Kaya Sorma (Version) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sorma (Version) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Kaya
Sorma (Version)
Tüm Şarkıları
-
Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim
Sorma yangınlardayım zaman zaman
Sorma utanırım sorma söyleyemem
Sorma nöbetlerdeyim başım duman
***
Gün ağırınca boynum bükülür
Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır
Gün ağarınca boynum bükülür
Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır
***
Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim
Sorma yangınlaryım zaman zaman
Sorma utanırım, sorma söyleyemem
Sorma nöbetlerdeyim başım duman
***
Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş
Kor kor ateşler yanıyor içimde
Aşkı beni kül ediyor
***
Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim
Sorma yangınlardayım zaman zaman
Sorma utanırım sorma söyleyemem
Sorma nöbetlerdeyim başım duman
***
Sorma ne haldeyim sorma kederdeyim
Sorma yangınlardayım zaman zaman
Sorma utanırım sorma söyleyemem
Sorma nöbetlerdeyim başım duman