Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Bir lafınla yanına uçarak geldiğim o günler nerede Bi' önemi kalmadı Biraz masum, ihtiras dolu sarmaşıklar gibi Aşk dediğin ömürlük olmalı *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Verdiğin bütün sözler yerini hiç bulmadı Bu olanlar sana hiç yakışmadı Söylediklerinle yaptığın işler hiç uymadı Kazanan sence şimdi kim, sormalı *** Bir lafınla yanına uçarak geldiğim o günler nerede Bi' önemi kalmadı Biraz masum, ihtiras dolu sarmaşıklar gibi Aşk dediğin ömürlük olmalı *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri? *** Yalanlar üstüne kazınmış bi' aşkmış seninkisi Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedi? İnkâr etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi O tozlu yollardan nasıl geçer çok seven biri?