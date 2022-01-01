Yapboz Şarkı Sözleri
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Kırılan kalp olunca kolay mı onarılmıyor
Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor
Yapboza benzedi halim e olmuyo' böyle (böyle)
***
En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım?
Yan yana gelmek mi? sana asla bulaşır mıyım?
Yak yık özür dile çık gel, o olmuyor öyle (öyle)
***
Yaşadım en güzeli en dibe de vurdum
Bozmadım hiç kendimi
Yüreğim tozlu olan o yolları geçti
***
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
***
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
***
Kırılan kalp olunca kolay mı onarılmıyor
Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor
Yapboza benzedi halim e olmuyo' böyle (böyle)
***
En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım?
Yan yana gelmek mi? sana asla bulaşır mıyım?
Yak yık özür dile çık gel, o olmuyor öyle (öyle)
***
Yaşadım en güzeli en dibe de vurdum
Bozmadım hiç kendimi
Yüreğim tozlu olan o yolları geçti
***
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
***
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
***
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer
Baştan dibe vurmuşsan eğer
Bi de kırılmışsan eğer
Hatalı kim diye sorma o sensen eğer