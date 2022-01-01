Kırılan kalp olunca kolay mı onarılmıyor Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor Yapboza benzedi halim e olmuyo' böyle (böyle) *** En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi? sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel, o olmuyor öyle (öyle) *** Yaşadım en güzeli en dibe de vurdum Bozmadım hiç kendimi Yüreğim tozlu olan o yolları geçti *** Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer *** Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer *** Kırılan kalp olunca kolay mı onarılmıyor Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor Yapboza benzedi halim e olmuyo' böyle (böyle) *** En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi? sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel, o olmuyor öyle (öyle) *** Yaşadım en güzeli en dibe de vurdum Bozmadım hiç kendimi Yüreğim tozlu olan o yolları geçti *** Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer *** Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer *** Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer Baştan dibe vurmuşsan eğer Bi de kırılmışsan eğer Hatalı kim diye sorma o sensen eğer