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Apayrı Şarkı Sözleri

Emre Kaya Apayrı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Kaya Apayrı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Apayrı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Kaya

Emre Kaya

Apayrı

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  • Apayrı

  • Ayna

  • Benimsin

  • Kader

  • Sana Güvenmiyorum

  • Çatlat

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