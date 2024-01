Emre Özdemir

Ağlama. Yıkma umutlarımı. Baksana, Suskun dudağında ki şarkı. Bir düş kur bana, İçinde beyazlar olmasın. Bir gözlerin, Ardında bıraktığın tebessümler. Yoksulluktan kokmuş sevgiler, Bir düş kur bana. Anlatınca anneme, Gelmesin dilinden hiçbir olumsuz cümle. Karanlıklar olmasın. Bir sevda, Gözlerin olsun. Bir düş kur bana. Anlatınca anneme, Hayra yorsun. *** Bu gece aklımın her yanında sen, Kirpiklerimde senden kalan izler. Ellerimde silmek için gözyaşını *** Yüreğimde taşıdığım mendil. Ağlama. Anlatınca kaygılar kasırgasını, Fırtına gibi kopma. Ağlama. Esirge soğuklardan göz yaşlarını. Ağlama. Eskimesin göz kapaklarında ki sancı. Ne söyledide kopar oldu gözlerin, Aldırma, sil at gerekirse Aşk'ı. Ama ağlama, İnanma yalan söylüyor falcı. Dur durak bilmez, Sor. Soluk neden hiç incimez. Anla. Şikayet ettiklerin nedir bilinmez. Ağlama. Aşk insana bir gün bile rahat vermez. Ağlama…

O an kapanırken perdeler Sen gelirsin aklıma İyi bitsin hikayen Yolun açık olsun senin. *** O an kapanırken perdeler Ucu kırıksa eğer kalbimin Sen görürsün sadece Sana kalır sensizliğim. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam. *** O an kapanırken perdeler Hayatta değilsem bile Ölmek için çok erken Beklemem hiç bunu benden. *** Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kaçamam Yalan yalan dünya yalan Ne yapsam kalamam.