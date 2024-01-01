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7/24 Dinle Yum

Yum Şarkı Sözleri

Emre Özdemir Yum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Özdemir Yum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Özdemir

Emre Özdemir

Yum

  • Bu Kalp Senin (Akustik)

  • Yum

  • Öbür Dünya

  • Yalanmış Ft Ümit Sayın

  • Çingene Pembesi

  • Bu Kalp Senin

  • Ya Sev Ya Terket

  • Çat Kapı

  • Sen Olmadan

  • Yalansız Olsun

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