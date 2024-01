Emre Özdemir

Öbür Dünya Keşke aşklar filmlerdeki gibi olsa hep Mutlu sonla biten yarınlar düşlesek Kendimizi kandırsak rüyalardan uyanmasak Masal kahramanları gibi mutlu olsak Keşke aşklar filmlerdeki gibi olsa hep Mutlu sonla biten yarınlar düşlesek Kendimizi kandırsak masallardan uyanmasak Rolümüzü oynayıp mutlu olsak Olmaz mı söyle yarim olmazmı Filmlerdeki aşklar gerçek olmazmı Var mı sonsuz aşk söyle sevdiğim Yoksa bu dünya annemin anlattığı değilmi Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata Belki de bitmeyen aşklar öbür dünyada Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim Yoksa bu masal annemin anlattığı değilmi Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata Belkide bitmeyen aşklar öbür dünyada Keşke aşklar filmlerdeki gibi olsa hep *** Mutlu sonla biten yarınlar düşlesek Kendimizi kandırsak masallardan uyanmasak Rolümüzü oynayıp mutlu olsak Olmazmı söyle yarim olmazmı Filmlerdeki aşklar gerçek olmazmı Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim Yoksa bu dünya annemin anlattığı değilmi Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata Belkide bitmeyen aşklar öbür dünyada Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim Yoksa bu masal annemin anlattığı değilmi Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata Belkide bitmeyen aşklar öbür dünyada Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim Yoksa bu dünya annemin anlattığı değilmi Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata Belki de bitmeyen aşklar öbür dünyada Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim

Yum Yum yum gözlerini benden başkasını görme Tut tut nefesini bensiz alıp ta verme Sensiz kalma korkusuyla bıraktın beni bir başıma Umursamaz tavırlarla bıraktın bana bir acı hatıra Affetmek kolay değil dur gitme demek kolay değil Pişmanım desende yaralanmamak elde değil Aşkta gurur olmaz dediler inanmadı Bir gün gelir senide vurur dediler inanmadım Ben bu hatayı nasılda yaptım Aşkta gurur olmaz dediler inanmadım Bir gün gelir senide unutur dediler inanmadım Ben sensiz uyanmaya alışamadım *** Yak yak yüreğimi senen başkasını sevmesin Tut tut ellerini senden başkasını bilmesin Affetmek kolay değil dur gitme demek kolay değil Pişmanım desende yaralanmamak elde değil Aşkta gurur olmaz dediler inanmadım Bir gün gelir senide vurur dediler inanmadım Aşkta gurur olmaz dediler inanmadım Bir gün gelir senide vurur dediler inanmadım Aşkta gurur olmaz dediler inanmadım Bir gün gelir senide unutur dediler inanmadım Ben sensiz uyanmaya alışamadım

Yalanmış Ft Ümit Sayın Bir avuç gün ışığı alıp da gel ellerine Sen ol karanlığımın ardındaki sabah Yok ki gözümde senden başka hiç kimse Nefesin yeter bana Farz etki yanındayım kollarındayım Senden uzakta olduğum yerde Sana hala aşığım Sana hala aşığım Yalanmış Yalanmış Senden uzakta olduğum yer Gönlüne çok yakınmış Yalanmış Yalanmış Gözden uzakta sandığım yer Gönlüne en yakınmış Yalanmış Yarım kalmış bu sevdanın unutulması imkânsız Hani gözden uzakta olan Gönülden de uzaktaymış Gönülden de uzaktaymış

Çingene Pembesi Sarıldıkça sarılası, öpüştükçe öpüşesi Kollarında uyuyası geliyor her aşkla Sarıldıkça sarılası, öpüştükçe öpüşesi Kollarında uyuyası geliyor her aşkla Aklı bir karış havada Daldan dala atlaya, atlaya Yaş olmuş yolun yarısı Aklı bir karış havada Aşktan aşka atlaya, atlaya Yaş olmuş yolun yarısı Tez bir kısmet Tanrım bana Tez bir kısmet Tanrım bana Çingene pembesi gönlüm yanardöner her bahar Uçar konar aşklara arar durur bıkmadan Her sonbahar canı yanar hüzünlenir durmadan Ayrılıktan kaçamaz yine de uslanmaz Sarıldıkça sarılası, öpüştükçe öpüşesi Kollarında uyuyası geliyor her aşkla Aklı bir karış havada Daldan dala atlaya, atlaya Yaş olmuş yolun yarısı *** Aklı bir karış havada Aşktan aşka atlaya, atlaya Yaş olmuş yolun yarısı Tez bir kısmet Tanrım bana Tez bir kısmet Tanrım bana Çingene pembesi gönlüm yanardöner her bahar Uçar konar aşklara arar durur bıkmadan Her sonbahar canı yanar hüzünlenir durmadan Ayrılıktan kaçamaz yine de uslanmaz Çingene pembesi gönlüm yanardöner her bahar Uçar konar aşklara arar durur bıkmadan Her sonbahar canı yanar hüzünlenir durmadan Ayrılıktan kaçamaz yine de uslanmaz Kısmet diye diye kısmetsiz kaldı gönlüm Hak mıdır yalnızlık sevene sen söyle zalim kader Çingene pembesi gönlüm yanardöner her bahar Uçar konar aşklara arar durur bıkmadan Her sonbahar canı yanar hüzünlenir durmadan Ayrılıktan kaçamaz yine de uslanmaz

Bu Kalp Senin Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden Ya sadece dost olalım yada sevgili Arada kalmamalıyız ey sevgili Bu kalp senin anla artık başkasını istemez Bu kalp senin anla artık git desende gidemez Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden Bu kalp senin anla artık başkasını istemez *** Bu kalp senin anla artık git desende gidemez Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden Ya sadece dost olalım yada sevgili Arada kalmamalıyız ey sevgili Bu kalp senin anla artık başkasını istemez Bu kalp senin anla artık git desende gidemez

Ya Sev Ya Terket Aşk bitti dediğinde acı çekmiyorsan biter Onsuz geçen gecelerde gözüne uyku girmiyorsa eğer Kandırma kendini bitmez bu sevda Seneler sonra bile gelir(o güzel günler) aklına Ya sev ya terket, tercih et bir tanesini Ya sev ya terket, dikkat et üzme kendini Ya sev ya terket, belki de gün gelir unutursun Ya sev ya terket, gün gelir belki de sen unutulursun Aşk, aşk bitti dediğinde için rahat ediyorsa biter *** Uykusuz geçen gecelerde yalnız onu düşünüyorsan eğer Kandırma kendini bitmez bu sevda Seneler sonra bile gelir(o güzel günler) aklına Ya sev ya terket, tercih et bir tanesini Ya sev ya terket, dikkat et üzme kendini Ya sev ya terket, belki de gün gelir unutursun Ya sev ya terket, gün gelir belki de sen unutulursun

Çat Kapı Sevmenin bedeli gözyaşı ayrılık Bilsen de sonunu aşktan kaçamazsın Sevmenin bedeli gözyaşı ayrılık Bilsen de sonunu aşktan kaçamazsın Saklansan da bir köşede Duvarlar örsen kendine Hiç fayda etmez bulur seni Çat kapı başlar en büyük aşklar Anlayamazsın... Kıpır kıpır olur için, alev alev yanarsın Aşkından uyuyamazsın Uğruna her şeyi yakıp yıkarsın Paylaşamazsın... Sevmenin bedeli gözyaşı ayrılık Bilsen de sonunu aşktan kaçamazsın Saklansan da bir köşede *** Duvarlar örsen kendine Hiç fayda etmez bulur seni Çat kapı başlar en büyük aşklar Anlayamazsın... Kıpır kıpır olur için, alev alev yanarsın Aşkından uyuyamazsın Uğruna her şeyi yakıp yıkarsın Paylaşamazsın... Çat kapı başlar en büyük aşklar Anlayamazsın... Kıpır kıpır olur için, alev alev yanarsın Aşkından uyuyamazsın Çat kapı başlar en büyük aşklar Anlayamazsın...

Sen Olmadan Sana aşkım demeyi özledim ben Yaralı gönlümün tek ilacısın sen Aşkların en güzelisin sen Yaralı gönlümün sebebisin sen Bitmek bilmeyen uykusuz gecelerden Usanmış olsam da ne fark eder *** Sen olmadan mutlu uyuyamam ben Duy sesimi sevdiğim artık yeter Biçare halimi neden görmezsin neden Dön sevdiğim perişan olduğum yeter Derbeder yüreğimin ihtiyacısın sen

Yalansız Olsun Gel gir hayatıma Yaşayalım aşkı doya, doya Gördüklerin senin olsun Geçmişe bakmam ben asla Gelecek bizim olsun yeter Mutlu bir yuva nasip etsin kader Güle oynaya geçsin günler Hayat kısa zaman kısa İnat etme kendine yenilme Bırak gönlün koşsun istediği gibi aşka İnat etme kendine yenilme Bırak gönlün koşsun istediği gibi bana Yalansız olsun bütün aşklar inşallah Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular Yalansız olsun bütün aşklar inşallah Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular Gel gir hayatıma Yaşayalım aşkı doya, doya *** Gördüklerin senin olsun Geçmişe bakmam ben asla Gelecek bizim olsun yeter Mutlu bir yuva nasip etsin kader Güle oynaya geçsin günler Hayat kısa zaman kısa İnat etme kendine yenilme Bırak gönlün koşsun istediği gibi bana Yalansız olsun bütün aşklar inşallah Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular Yalansız olsun bütün aşklar inşallah Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular Yalansız olsun bütün aşklar inşallah Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular ah Yalansız olsun bütün aşklar inşallah Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular