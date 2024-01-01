Yum Şarkı Sözleri
Emre Özdemir Yum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Özdemir Yum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşk bitti dediğinde acı çekmiyorsan biter
Onsuz geçen gecelerde gözüne uyku girmiyorsa eğer
Kandırma kendini bitmez bu sevda
Seneler sonra bile gelir(o güzel günler) aklına
Ya sev ya terket, tercih et bir tanesini
Ya sev ya terket, dikkat et üzme kendini
Ya sev ya terket, belki de gün gelir unutursun
Ya sev ya terket, gün gelir belki de sen unutulursun
Aşk, aşk bitti dediğinde için rahat ediyorsa biter
***
Uykusuz geçen gecelerde yalnız onu düşünüyorsan eğer
Kandırma kendini bitmez bu sevda
Seneler sonra bile gelir(o güzel günler) aklına
Ya sev ya terket, tercih et bir tanesini
Ya sev ya terket, dikkat et üzme kendini
Ya sev ya terket, belki de gün gelir unutursun
Ya sev ya terket, gün gelir belki de sen unutulursun
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Yum yum gözlerini benden başkasını görme
Tut tut nefesini bensiz alıp ta verme
Sensiz kalma korkusuyla bıraktın beni bir başıma
Umursamaz tavırlarla bıraktın bana bir acı hatıra
Affetmek kolay değil dur gitme demek kolay değil
Pişmanım desende yaralanmamak elde değil
Aşkta gurur olmaz dediler inanmadı
Bir gün gelir senide vurur dediler inanmadım
Ben bu hatayı nasılda yaptım
Aşkta gurur olmaz dediler inanmadım
Bir gün gelir senide unutur dediler inanmadım
Ben sensiz uyanmaya alışamadım
***
Yak yak yüreğimi senen başkasını sevmesin
Tut tut ellerini senden başkasını bilmesin
Affetmek kolay değil dur gitme demek kolay değil
Pişmanım desende yaralanmamak elde değil
Aşkta gurur olmaz dediler inanmadım
Bir gün gelir senide vurur dediler inanmadım
Aşkta gurur olmaz dediler inanmadım
Bir gün gelir senide vurur dediler inanmadım
Aşkta gurur olmaz dediler inanmadım
Bir gün gelir senide unutur dediler inanmadım
Ben sensiz uyanmaya alışamadım
-
Keşke aşklar filmlerdeki gibi olsa hep
Mutlu sonla biten yarınlar düşlesek
Kendimizi kandırsak rüyalardan uyanmasak
Masal kahramanları gibi mutlu olsak
Keşke aşklar filmlerdeki gibi olsa hep
Mutlu sonla biten yarınlar düşlesek
Kendimizi kandırsak masallardan uyanmasak
Rolümüzü oynayıp mutlu olsak
Olmaz mı söyle yarim olmazmı
Filmlerdeki aşklar gerçek olmazmı
Var mı sonsuz aşk söyle sevdiğim
Yoksa bu dünya annemin anlattığı değilmi
Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata
Belki de bitmeyen aşklar öbür dünyada
Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim
Yoksa bu masal annemin anlattığı değilmi
Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata
Belkide bitmeyen aşklar öbür dünyada
Keşke aşklar filmlerdeki gibi olsa hep
***
Mutlu sonla biten yarınlar düşlesek
Kendimizi kandırsak masallardan uyanmasak
Rolümüzü oynayıp mutlu olsak
Olmazmı söyle yarim olmazmı
Filmlerdeki aşklar gerçek olmazmı
Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim
Yoksa bu dünya annemin anlattığı değilmi
Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata
Belkide bitmeyen aşklar öbür dünyada
Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim
Yoksa bu masal annemin anlattığı değilmi
Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata
Belkide bitmeyen aşklar öbür dünyada
Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim
Yoksa bu dünya annemin anlattığı değilmi
Yalandanda olsa gülümseyelim biraz hayata
Belki de bitmeyen aşklar öbür dünyada
Varmı sonsuz aşk söyle sevdiğim
-
Bir avuç gün ışığı alıp da gel ellerine
Sen ol karanlığımın ardındaki sabah
Yok ki gözümde senden başka hiç kimse
Nefesin yeter bana
Farz etki yanındayım kollarındayım
Senden uzakta olduğum yerde
Sana hala aşığım Sana hala aşığım
Yalanmış Yalanmış
Senden uzakta olduğum yer
Gönlüne çok yakınmış
Yalanmış Yalanmış
Gözden uzakta sandığım yer
Gönlüne en yakınmış Yalanmış
Yarım kalmış bu sevdanın unutulması imkânsız
Hani gözden uzakta olan
Gönülden de uzaktaymış
Gönülden de uzaktaymış
-
Sarıldıkça sarılası, öpüştükçe öpüşesi
Kollarında uyuyası geliyor her aşkla
Sarıldıkça sarılası, öpüştükçe öpüşesi
Kollarında uyuyası geliyor her aşkla
Aklı bir karış havada
Daldan dala atlaya, atlaya
Yaş olmuş yolun yarısı
Aklı bir karış havada
Aşktan aşka atlaya, atlaya
Yaş olmuş yolun yarısı
Tez bir kısmet Tanrım bana
Tez bir kısmet Tanrım bana
Çingene pembesi gönlüm yanardöner her bahar
Uçar konar aşklara arar durur bıkmadan
Her sonbahar canı yanar hüzünlenir durmadan
Ayrılıktan kaçamaz yine de uslanmaz
Sarıldıkça sarılası, öpüştükçe öpüşesi
Kollarında uyuyası geliyor her aşkla
Aklı bir karış havada
Daldan dala atlaya, atlaya
Yaş olmuş yolun yarısı
***
Aklı bir karış havada
Aşktan aşka atlaya, atlaya
Yaş olmuş yolun yarısı
Tez bir kısmet Tanrım bana
Tez bir kısmet Tanrım bana
Çingene pembesi gönlüm yanardöner her bahar
Uçar konar aşklara arar durur bıkmadan
Her sonbahar canı yanar hüzünlenir durmadan
Ayrılıktan kaçamaz yine de uslanmaz
Çingene pembesi gönlüm yanardöner her bahar
Uçar konar aşklara arar durur bıkmadan
Her sonbahar canı yanar hüzünlenir durmadan
Ayrılıktan kaçamaz yine de uslanmaz
Kısmet diye diye kısmetsiz kaldı gönlüm
Hak mıdır yalnızlık sevene sen söyle zalim kader
Çingene pembesi gönlüm yanardöner her bahar
Uçar konar aşklara arar durur bıkmadan
Her sonbahar canı yanar hüzünlenir durmadan
Ayrılıktan kaçamaz yine de uslanmaz
-
Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler
Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden
Ya sadece dost olalım yada sevgili
Arada kalmamalıyız ey sevgili
Bu kalp senin anla artık başkasını istemez
Bu kalp senin anla artık git desende gidemez
Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi
Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni
Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi
Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni
Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler
Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden
Bu kalp senin anla artık başkasını istemez
***
Bu kalp senin anla artık git desende gidemez
Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi
Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni
Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi
Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni
Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler
Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden
Ya sadece dost olalım yada sevgili
Arada kalmamalıyız ey sevgili
Bu kalp senin anla artık başkasını istemez
Bu kalp senin anla artık git desende gidemez
-
Sevmenin bedeli gözyaşı ayrılık
Bilsen de sonunu aşktan kaçamazsın
Sevmenin bedeli gözyaşı ayrılık
Bilsen de sonunu aşktan kaçamazsın
Saklansan da bir köşede
Duvarlar örsen kendine
Hiç fayda etmez bulur seni
Çat kapı başlar en büyük aşklar
Anlayamazsın...
Kıpır kıpır olur için, alev alev yanarsın
Aşkından uyuyamazsın
Uğruna her şeyi yakıp yıkarsın
Paylaşamazsın...
Sevmenin bedeli gözyaşı ayrılık
Bilsen de sonunu aşktan kaçamazsın
Saklansan da bir köşede
***
Duvarlar örsen kendine
Hiç fayda etmez bulur seni
Çat kapı başlar en büyük aşklar
Anlayamazsın...
Kıpır kıpır olur için, alev alev yanarsın
Aşkından uyuyamazsın
Uğruna her şeyi yakıp yıkarsın
Paylaşamazsın...
Çat kapı başlar en büyük aşklar
Anlayamazsın...
Kıpır kıpır olur için, alev alev yanarsın
Aşkından uyuyamazsın
Çat kapı başlar en büyük aşklar
Anlayamazsın...
-
Sana aşkım demeyi özledim ben
Yaralı gönlümün tek ilacısın sen
Aşkların en güzelisin sen
Yaralı gönlümün sebebisin sen
Bitmek bilmeyen uykusuz gecelerden
Usanmış olsam da ne fark eder
***
Sen olmadan mutlu uyuyamam ben
Duy sesimi sevdiğim artık yeter
Biçare halimi neden görmezsin neden
Dön sevdiğim perişan olduğum yeter
Derbeder yüreğimin ihtiyacısın sen
-
Gel gir hayatıma
Yaşayalım aşkı doya, doya
Gördüklerin senin olsun
Geçmişe bakmam ben asla
Gelecek bizim olsun yeter
Mutlu bir yuva nasip etsin kader
Güle oynaya geçsin günler
Hayat kısa zaman kısa
İnat etme kendine yenilme
Bırak gönlün koşsun istediği gibi aşka
İnat etme kendine yenilme
Bırak gönlün koşsun istediği gibi bana
Yalansız olsun bütün aşklar inşallah
Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular
Yalansız olsun bütün aşklar inşallah
Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular
Gel gir hayatıma
Yaşayalım aşkı doya, doya
***
Gördüklerin senin olsun
Geçmişe bakmam ben asla
Gelecek bizim olsun yeter
Mutlu bir yuva nasip etsin kader
Güle oynaya geçsin günler
Hayat kısa zaman kısa
İnat etme kendine yenilme
Bırak gönlün koşsun istediği gibi bana
Yalansız olsun bütün aşklar inşallah
Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular
Yalansız olsun bütün aşklar inşallah
Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular
Yalansız olsun bütün aşklar inşallah
Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular ah
Yalansız olsun bütün aşklar inşallah
Yasaksız olsun özgürce yaşansın duygular
-
Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler
Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden
Ya sadece dost olalım yada sevgili
Arada kalmamalıyız ey sevgili
Bu kalp senin anla artık başkasını istemez
Bu kalp senin anla artık git desende gidemez
Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi
Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni
Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi
Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni
Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler
Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden
Bu kalp senin anla artık başkasını istemez
***
Bu kalp senin anla artık git desende gidemez
Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi
Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni
Karşılıksız sevdim seni anlattım her derdimi
Gece gündüz dinlemeden arar dururum seni
Ben hayaller peşindeyim sen gerçekler
Orta bir yol bulmalıyız bu aşk bitmeden
Ya sadece dost olalım yada sevgili
Arada kalmamalıyız ey sevgili
Bu kalp senin anla artık başkasını istemez
Bu kalp senin anla artık git desende gidemez