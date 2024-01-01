Emre Saltık

-
Ben derdimi kime diyem
Kimim var ki canım benim
Hangi birini söyleyim
Çürümüş her yanım benim
***
Anam mı var boynum bükem
Kardaş mı var içim dökem
Bırakın çilemi çekem
Belki doğar günüm benim
***
Kuruttular pınarımı
Devirdiler çınarımı
Dağlarılar her yanımı
Alevlerde tenim benim
-
Ömrümü çürüttün gurbet ellerde
Uyan kirvem uyan halım yamandır
Nerden çare bulam zalim derdine
Kirvem bu yıl bize gülmek haramdır
Ele düğün bayram bize figandır
***
Oy kirvem haindir ölüm ölüm
Oy kirvem biçare ömrüm ömrüm
Oy kirvem ben nasıl edem
***
Gelem dedim gelemedim yanına
Kara haber tez ulaştı yanıma
Ağlayı ağlayı geldim yasına
Kirvem bu yıl bize gülmek haramdır
Ele düğün bayram bize figandır
-
Dağlar boyun eğmez gele dostlarım
Kanar hergün içim, herdem ağlarım
Verdiğim ikrardan medet umarım
Yetiş düzgün baba dostlarım darda
Dersim darda
***
Darda gardaş darda, dersim çok darda
Yol ver geçem dağlar, dostlarım darda
Kurban olam sana düzgün baba
Dersim darda
Dersim'in dağları zordur geçilmez
***
Zalimin zulmune boyun eğilmez
Medet hızır senden umut kesilmez
Yetiş düzgün baba, dostlarım darda
Dersim darda
***
Akma munzur akma bu zulüm bitmez
Gözlerimin yaşı sel oldu dinmez
Anadan babadan yardan geçilmez
Yetiş düzgün baba, dostlarım darda
Dersim darda
-
Felek kılıcını kardaş üstüme çekmiş
Aradım dostlarım kardaş, yüzüme dönmüş
Bu dünyanın gam yükü beni mi bulmuş
***
Ağlarım ağlarım kardaş derdim çok diye
Yanarım yanarım kardaş kimsem yok diye
Ağlarım ağlarım kardaş kimsem yok diye
***
Hal bilmez elinden kardaş günüm geçmiyor
En yakın dostlarım kardaş, halım sormuyor
Bu halime ağlamaktan, gözüm görmüyor
-
Bu hasretlik fena yakar
Ferhat eder, mecnun eder, kör eder
Azgın yaram kanar durur
Mahpuslara, zincirlere yol eder
Karanlık bir yanımda
Bir yanım sevdaya düşer
***
Vay beni vaylar beni
Canıma can ettim seni
Bu canı sensiz neyleyim
Gelde yar sen öldür beni
***
Uzun olur ayrılıklar
Yollar gider, hasret gider, gün gider
Meçhul bir sevdalıyım
İlmik ilmik yüreğim kan gider
Yar sana gönül verdim
Canım sana helal düşer
-
Bülbül olup beni beni derde düşüren
Derdimin dermanı sensin ya ali
Beni mecnun edip çöle düşüren
Derdimin dermanı sensin ya ali
***
Pervaz edip yola düşüren sensin
Yine bu devranı döndüren sensin
Susuz olanları kandıran sesin
Derdimin dermanı sensin ya ali
***
Derviş muhammedin yola girince
Yol oğlu yoldadır darda durunca
Gurbet ellerinde dostlar ölünce
Derdimin dermanı sensin ya ali
-
Aşkın deryasına dalmış giderim
Yunus dergahında yanmış giderim
Pir sultan ikrar güdende benim
Çalsın dertli sazım çalsın söylesin
Yalanı kökünden yıksın söylesin
***
Tutuldu dillerim, dillal gibiyim
Üç telli sazım var, bir de yüreğim
Yalan pazarında, satlık gerçeğim
Çalsın dertli sazım çalsın söylesin
Yalanı kökünden yıksın söylesin
***
Yıkılsın kalesi, kanlı zalimin
Toprağına bahar gelsin ülkemin
Gülsün artık yüzü garip yetimin
Çalsın dertli sazım çalsın söylesin
Yalanı kökünden yıksın söylesin
-
Karlı dağın kör dumanı
Yolundan hiç çekilir mi
Yare kavuşmaya dost dost
Garip ömür yeter mi
***
Lımın dağlar hain hain dağlar
Yürekte sevdalarım var
Lımın dağlar zalim zalim dağlar
Yürekte acılarım var
Lımın dağlar hain hain dağlar
Gönlümde arzularım var
***
Hazan rüzgarı savurdu
Eldeki emeğimi
Geçit vermez dağlar dost dost
Kırdı benim belimi
***
Lımın dağlar hain hain dağlar
Yürekte sevdalarım var
Lımın dağlar zalim zalim dağlar
Yürekte acılarım var
Lımın dağlar hain hain dağlar
Gönlümde arzularım var
-
Munzur dağında bir kuş
Kanadından vurulmuş
Kanı akmış munzura
Munzur akmış durulmuş
***
Oy dağlar beni beni
Bu dert öldürdü beni
Bir yaralı ceylanım
Dağlara saldın beni
***
Av kovalar avcılar
Tükenmez bu acılar
Munzura dert yanıyor
Şalvar giymiş bacılar
***
Analar çınar gibi
Gözyaşı pınar gibi
Düşlerine gömmüşler
Acıyı dağlar gibi
(Umudu dağlar gibi)
-
Sığındık dağlara yıllar boyunca
Zulmeyledin bize, sen Yavuz paşa
Hayrat olup girdin irem bağına
Kırdın dalımızı sen Selim zalim paşa
***
Her birimiz ayrı kaldık gümanda
Niceleri yaktın sen ataşlarda
Yarın mahşer günü ulu divanda
Çekilirsin dara sen Selim paşa, sen Yavuz paşa
***
Çaresiz abdalım cana işledi
Düzen aynı düzen, zaman değişti
Zaman aynı zaman düzen değişmedi
Kerbala Maraş'ta, kanlı Sivas'ta
Yıktın hanemizi sen yavuz paşa (zalim paşa)
-
Çıktım harput dağına
Karlar yağmış yamacına
Baktım göğsün ağına
Güller açmış yanağına
***
Mevlam kuş eyle beni
Gidem yarin yanına
***
Beklerem yar beklerem
Günü güne eklerem
İçinde yar olmazsa
Ben harputu neylerem
***
Yanaram ben yanaram
Karaları bağlaram
Eğer yarim gelmezse
Ben harputu yakaram
***
Harputun önü daştır
Benim yarim kara kaştır
Küçükten sevdim seni
Yarim yüreğin daştır
***
Sevipte ayrılanın
Her dem gözleri yaştır
-
Dama çıkmış bir güzel
Delile delile destane
Damın etrafın gezer
Delile delile heyrane
***
Elinde bır deste gül
Delile delile destane
Kendi gülünden güzel
Delile delile heyrane
***
Melli
Melemam ğu sanara
Lese rındekı tadana
Nu wana dotıra yena
***
Nere melli melli melli
Çımburi qeytan qalemi
Melamamı çıka vaci
Betu çıto tavağ keri
***
Zer mircan
Zer mircan,iro iro
Dik wan da.dike nivro
Ro ji me bu sed u si ro
***
Zer mircan mircan mircan
Zer mircan nal gerdeni