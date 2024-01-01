Emre Saltık

Almışsın yâr beni benden Dolaşırsın diyar diyar Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) Almışsın yâr beni benden Dolaşırsın diyar diyar Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) *** Sevdayı koyup gönlüme İnletirsin ah ile zar yâr Ah le yâr, ah le yâr Sevdayı koyup gönlüme İnletirsin ah ile zar yâr Ah le yâr, ah le yâr *** Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr *** Bağımda gonca gülleri Yoldurursun üçer beşer Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) Bağımda gonca gülleri Yoldurursun üçer beşer Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) *** Senden ayrı günlerimi Saydırırsın birer birer yâr, ah le yâr Ayrı kaldığım günleri Saydırırsın birer birer yâr, ah le yâr *** Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr *** Elimden aldılar yâri Benimki kötü tecelli Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) Elimden aldılar yâri Benimki kötü tecelli Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) *** Dar günde attım sileyi Söyletirsin deli deli yâr, ah le yâr Dar günde attım sileyi Söyletirsin deli deli yâr, ah le yâr *** Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr