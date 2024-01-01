Yürüyorum Dikenlerin Üstüne Şarkı Sözleri
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Emre Saltık
Yürüyorum Dikenlerin Üstüne
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Almışsın yâr beni benden
Dolaşırsın diyar diyar
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
Almışsın yâr beni benden
Dolaşırsın diyar diyar
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
***
Sevdayı koyup gönlüme
İnletirsin ah ile zar yâr
Ah le yâr, ah le yâr
Sevdayı koyup gönlüme
İnletirsin ah ile zar yâr
Ah le yâr, ah le yâr
***
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
***
Bağımda gonca gülleri
Yoldurursun üçer beşer
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
Bağımda gonca gülleri
Yoldurursun üçer beşer
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
***
Senden ayrı günlerimi
Saydırırsın birer birer yâr, ah le yâr
Ayrı kaldığım günleri
Saydırırsın birer birer yâr, ah le yâr
***
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
***
Elimden aldılar yâri
Benimki kötü tecelli
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
Elimden aldılar yâri
Benimki kötü tecelli
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
***
Dar günde attım sileyi
Söyletirsin deli deli yâr, ah le yâr
Dar günde attım sileyi
Söyletirsin deli deli yâr, ah le yâr
***
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
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Karanlık bir gece yol görünmüyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde
Kara çalı bana aman vermiyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
***
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
***
Güneş erken doğup şafak sökmüyor
Gökteki bulutu söküp atmıyor
Ay karardı bize ışık tutmuyor
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
***
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
***
Sonlanmadı menzil ile durağım
Belki çok yakınım belki ırağım
Yaralandı parça parça ayağım
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
***
Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam
Üstünde yaralıyam
Üstünde
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