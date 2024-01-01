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7/24 Dinle Yürüyorum Dikenlerin Üstüne

Yürüyorum Dikenlerin Üstüne Şarkı Sözleri

Emre Saltık Yürüyorum Dikenlerin Üstüne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Saltık Yürüyorum Dikenlerin Üstüne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yürüyorum Dikenlerin Üstüne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Saltık

Emre Saltık

Yürüyorum Dikenlerin Üstüne

  • Aşk Benim Aşık Benim

  • Yürüyorum Dikenlerin Üstünde (düet)

  • Dost Elinden Gelen Turnam

  • Sabahtan Cemalin Seyran Edelim

  • Hasretin Beni Hasta Eyledi

  • Tabipler Şahından Derman Mı Geldi?

  • Dünyadan El Çek Ey Benim Divane Gönlüm

  • Kaçma Benden Sevdiğim

  • Deli Gönül Sana Nasihatim Var

  • Dağlar Duman Olur

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