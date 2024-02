Emre Saltık

Benim davam (devam eder Maraş'ta) Benim davam (duman tüter Sivas'ta) Benim davam (hınzır paşa en başta) Benim davam (ehlibeyt hep yasta) *** devam eder Maraş'ta (Benim davam) duman tüter Sivas'ta (Benim davam) hınzır paşa en başta (Benim davam) ehlibeyt hep yasta *** Bilemezsin derdim ile davamı Zalım neşterledi yürek yaramı *** Haval ettim şahı merdan Ali'ye Dert ehliyem nasıl bulam çareyi Haval ettim şahı merdan Ali'ye Dert ehliyem nasıl bulam çareyi *** Kerbela'nın vakası (Benim davam) Eyüb'ün can yarası (Benim davam) Nesimi'nin derisi (Benim davam) Bedrettin'in kellesi *** Kerbela'nın vakası (Benim davam) Eyüb'ün can yarası (Benim davam) Nesimi'nin derisi (Benim davam) Bedrettin'in kellesi *** Hangi kitapda var insanı yakmak Kadısına düştü onu savunmak *** Kanında var hak diyenleri asmak Serler verdik yakışmaz bize susmak Kanında var hak diyenleri asmak Serler verdik yakışmaz bize susmak *** devam eder Maraş'ta (Benim davam) duman tüter Sivas'ta (Benim davam) hınzır paşa en başta (Benim davam) Ehlibeyt hep yasta *** devam eder Maraş'ta (Benim davam) duman tüter Sivas'ta (Benim davam) hınzır paşa en başta (Benim davam) ehlibeyt hep yasta

Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yandan *** Hey gardiyan gardiyan tabancamı ver bana Tabancamın uğruna on yıl verdiler bana Güzel bir kız uğruna on yıl verdiler bana *** Duvarları deleyim mi, yanına geleyim mi Aç kapıyı gardiyan üç altın vereyim mi *** Hey gardiyan gardiyan tabancamı ver bana Tabancamın uğruna on yıl verdiler bana Güzel bir kız uğruna on yıl verdiler bana