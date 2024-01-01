Emre Saltık

Çıktım Harput Dağına Çıktım harput dağına Karlar yağmış yamacına Baktım göğsün ağına Güller açmış yanağına *** Mevlam kuş eyle beni Gidem yarin yanına *** Beklerem yar beklerem Günü güne eklerem İçinde yar olmazsa Ben harputu neylerem *** Yanaram ben yanaram Karaları bağlaram Eğer yarim gelmezse Ben harputu yakaram *** Harputun önü daştır Benim yarim kara kaştır Küçükten sevdim seni Yarim yüreğin daştır *** Sevipte ayrılanın Her dem gözleri yaştır

Kirvem (Haindir Ölüm) Ömrümü çürüttün gurbet ellerde Uyan kirvem uyan halım yamandır Nerden çare bulam zalim derdine Kirvem bu yıl bize gülmek haramdır Ele düğün bayram bize figandır *** Oy kirvem haindir ölüm ölüm Oy kirvem biçare ömrüm ömrüm Oy kirvem ben nasıl edem *** Gelem dedim gelemedim yanına Kara haber tez ulaştı yanıma Ağlayı ağlayı geldim yasına Kirvem bu yıl bize gülmek haramdır Ele düğün bayram bize figandır

Anam Mı Var Ben derdimi kime diyem Kimim var ki canım benim Hangi birini söyleyim Çürümüş her yanım benim *** Anam mı var boynum bükem Kardaş mı var içim dökem Bırakın çilemi çekem Belki doğar günüm benim *** Kuruttular pınarımı Devirdiler çınarımı Dağlarılar her yanımı Alevlerde tenim benim

Dersim Darda Dağlar boyun eğmez gele dostlarım Kanar hergün içim, herdem ağlarım Verdiğim ikrardan medet umarım Yetiş düzgün baba dostlarım darda Dersim darda *** Darda gardaş darda, dersim çok darda Yol ver geçem dağlar, dostlarım darda Kurban olam sana düzgün baba Dersim darda Dersim'in dağları zordur geçilmez *** Zalimin zulmune boyun eğilmez Medet hızır senden umut kesilmez Yetiş düzgün baba, dostlarım darda Dersim darda *** Akma munzur akma bu zulüm bitmez Gözlerimin yaşı sel oldu dinmez Anadan babadan yardan geçilmez Yetiş düzgün baba, dostlarım darda Dersim darda

Ağlarım Gardaş Felek kılıcını kardaş üstüme çekmiş Aradım dostlarım kardaş, yüzüme dönmüş Bu dünyanın gam yükü beni mi bulmuş *** Ağlarım ağlarım kardaş derdim çok diye Yanarım yanarım kardaş kimsem yok diye Ağlarım ağlarım kardaş kimsem yok diye *** Hal bilmez elinden kardaş günüm geçmiyor En yakın dostlarım kardaş, halım sormuyor Bu halime ağlamaktan, gözüm görmüyor

Vay Beni Bu hasretlik fena yakar Ferhat eder, mecnun eder, kör eder Azgın yaram kanar durur Mahpuslara, zincirlere yol eder Karanlık bir yanımda Bir yanım sevdaya düşer *** Vay beni vaylar beni Canıma can ettim seni Bu canı sensiz neyleyim Gelde yar sen öldür beni *** Uzun olur ayrılıklar Yollar gider, hasret gider, gün gider Meçhul bir sevdalıyım İlmik ilmik yüreğim kan gider Yar sana gönül verdim Canım sana helal düşer

Derdimin Dermanı Bülbül olup beni beni derde düşüren Derdimin dermanı sensin ya ali Beni mecnun edip çöle düşüren Derdimin dermanı sensin ya ali *** Pervaz edip yola düşüren sensin Yine bu devranı döndüren sensin Susuz olanları kandıran sesin Derdimin dermanı sensin ya ali *** Derviş muhammedin yola girince Yol oğlu yoldadır darda durunca Gurbet ellerinde dostlar ölünce Derdimin dermanı sensin ya ali

Paslı Sazım Aşkın deryasına dalmış giderim Yunus dergahında yanmış giderim Pir sultan ikrar güdende benim Çalsın dertli sazım çalsın söylesin Yalanı kökünden yıksın söylesin *** Tutuldu dillerim, dillal gibiyim Üç telli sazım var, bir de yüreğim Yalan pazarında, satlık gerçeğim Çalsın dertli sazım çalsın söylesin Yalanı kökünden yıksın söylesin *** Yıkılsın kalesi, kanlı zalimin Toprağına bahar gelsin ülkemin Gülsün artık yüzü garip yetimin Çalsın dertli sazım çalsın söylesin Yalanı kökünden yıksın söylesin

Lımın Dağlar Karlı dağın kör dumanı Yolundan hiç çekilir mi Yare kavuşmaya dost dost Garip ömür yeter mi *** Lımın dağlar hain hain dağlar Yürekte sevdalarım var Lımın dağlar zalim zalim dağlar Yürekte acılarım var Lımın dağlar hain hain dağlar Gönlümde arzularım var *** Hazan rüzgarı savurdu Eldeki emeğimi Geçit vermez dağlar dost dost Kırdı benim belimi *** Lımın dağlar hain hain dağlar Yürekte sevdalarım var Lımın dağlar zalim zalim dağlar Yürekte acılarım var Lımın dağlar hain hain dağlar Gönlümde arzularım var

Munzur Dağında Bir Kuş Munzur dağında bir kuş Kanadından vurulmuş Kanı akmış munzura Munzur akmış durulmuş *** Oy dağlar beni beni Bu dert öldürdü beni Bir yaralı ceylanım Dağlara saldın beni *** Av kovalar avcılar Tükenmez bu acılar Munzura dert yanıyor Şalvar giymiş bacılar *** Analar çınar gibi Gözyaşı pınar gibi Düşlerine gömmüşler Acıyı dağlar gibi (Umudu dağlar gibi)

Selim Paşa Sığındık dağlara yıllar boyunca Zulmeyledin bize, sen Yavuz paşa Hayrat olup girdin irem bağına Kırdın dalımızı sen Selim zalim paşa *** Her birimiz ayrı kaldık gümanda Niceleri yaktın sen ataşlarda Yarın mahşer günü ulu divanda Çekilirsin dara sen Selim paşa, sen Yavuz paşa *** Çaresiz abdalım cana işledi Düzen aynı düzen, zaman değişti Zaman aynı zaman düzen değişmedi Kerbala Maraş'ta, kanlı Sivas'ta Yıktın hanemizi sen yavuz paşa (zalim paşa)