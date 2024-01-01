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7/24 Dinle Derdimin Dermanı Türküler

Derdimin Dermanı Türküler Şarkı Sözleri

Emre Saltık Derdimin Dermanı Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Saltık Derdimin Dermanı Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Derdimin Dermanı Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Saltık

Emre Saltık

Derdimin Dermanı Türküler

  • Çıktım Harput Dağına

  • Kirvem (Haindir Ölüm)

  • Anam Mı Var

  • Dersim Darda

  • Ağlarım Gardaş

  • Vay Beni

  • Derdimin Dermanı

  • Paslı Sazım

  • Lımın Dağlar

  • Munzur Dağında Bir Kuş

  • Selim Paşa

  • Kardeşlik Halayı

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