Emre Saltık

Dağlar Dayadım sırtımı yamaçlarına Gönlüm sevdalandı dağ başlarına Beni götürsünler dar ağacına Derdimin dermanı olsana dağlar *** Derdime dermansın Gönlümde sevdamsın Katlime fermansın Sen beni saklarsın dağlar *** Fidanlar yeşerdi yaprağa düştü Dereler çağladı ırmağa düştü Nice koç yigitler toprağa düştü Gönlümün dermanı olsana dağlar *** Derdime dermansın Gönlümde sevdamsın Katlime fermansın Sen beni saklarsın dağlar

Kış Yaşadım Kış yaşadım yaza ayan Dulda geçti ömrüm benim Bülbül idim gül arayan Dalda geçti ömrüm benim *** Sevgi dedim kin verdiler Yaralandım tuz bastılar Hem övdüler hem dövdüler Dilde geçti ömrüm benim *** Divan durdum ağa beye Bunca ömrüm giti zaya Mecnun oldum bir leylaya Çölde geçti ömrüm benim *** Ayhani'nin kırık beli Tutmaz oldu eli kolu Çamur çaylak engel dolu Yolda ğeçti ömrüm benim

Cemalin Rüyamda Gördüm Cemalini rüyamda gördüm Şahı endam gül içinde Bin çiçekten örnek almış Nakışlanır sır içinde Ali ali piro ali Medet hızır yetiş ali *** Niyaz edip halini sordum Dergahına yüzümü sürdüm Dilek tuttum torak yedim Arzumanın var işinde *** Ozan gürler der bu halim Şaha doğru döner yönüm İşim gücüm bütün vaktim Gönlüm gözüm pir içinde

Sanma Ki Unuttum Sanma ki unuttum daha beterim Gün geçtikçe artar gamım kederim Sonsuz bir yoldayım uzar giderim Bitmiyor engeller bükülür gider *** Hayali sevdamda vefa var gibi Sensiz hayat zehir dünya dar gibi Sanki leyla oldun gerçek yar gibi Tüm ömrüm ardından sökülür gider *** Şikayet etmedim ben kaderimden Bazen neşe aldım gam kederimden Biçare haydar'ım belan serimden Eksik değil derdin çekilir gider

Nasıl Anlatayım Nasıl anlatayım zamanı dostlar Ölümlü fanide sıradayız dost Ne yokluğum belli ne de bir varım Kafes nefes yarım küredeyiz dost *** Elkiri canavar kan emmiş azmış Dost yoluna hain tuzaklar dizmiş Bilimin yolunu yobazlık kesmiş Zamandan bir hayli gerideyiz dost *** Ayhani serlerden gitmez kuraklık Hayal pilavı ile olmuyor tokluk Bir yanımız ölüm, diğer yan yokluk İki arada bir deredeyiz dost

Bir Sazdım Ben bir sazdım Türkülerden kaçamazdım Ve seni böyle çaldım Mızrapla tel arasına *** Ben bir sözdüm Hep dilimin altında gezdim Ve seni böyle süzdüm İki dudak arasına *** Ben bir kördüm Sende çok şeyler gördüm Ve seni böyle sürdüm Tuzla balın arasına *** Sonunda un oldum Bir ateşe dokundum Ve sıcak bir ekmek oldum İki elin arasına

Bir Ezgi Oldum Bir ezgi oldum dillerde Gezdim durdum yüreklerde Ağıtlara nağmelere Türkülere sorun beni *** Böyle derde bu zamanda Derman olmadı yarama Attı beni bir zindana Dört duvara sorun beni *** Genç ozanım hallarıma Bentler çektim yollarıma Çare nedir göz yaşıma Hüzünlere sorun beni

Tan Yıldızı Her seherde tan yıldızı doğarken Ararım nazlı yar hep seni ben seni Seherde bülbülem figan eylerken Görürem nazlı yar hep seni seni *** Mecnun gibi sahralarda çöllerde Yola giden yolculara yollarda Aşk derdine düşen mecnun kullarda Sorarım nazlı yar hep seni seni *** Dağlara daşlara ovalara baksam Canlıya cansıza sahralara baksam Nesimi'yem hangi diyara baksam Görürem nazlı yar hep seni seni

Dersim Toyu Dağlarda kerpiç evlerde Gözlerimiz pencerede Yanar yanar yüreğimiz Sarı tütün gecelerde *** Dalda bir yaprak düşende Yarim boynunu bükende Serde sevdan olmasaydı Yürek düşer miydi derde *** Uzun ince selvi boylu Yiğitlerden gelir soyu Halk uğruna verdi canı Kara yağız dersim toyu