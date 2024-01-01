Emre Saltık

Dilber O ahtı peymanımızı Unutma dilber unutma Geçen tatlı günümüzü Unutma dilber unutma *** Yüzün acısına ölürüm Şaşırır deli olurum Bu can senindir bilirim Unutma dilber unutma *** Meluli canına kurban Zikri fikri sensin her han Senin için burda bir şan Unutma dilber unutma

Gelmedin Gülüm Çok yalvardım çok yakardım Seherde yolan bakardım Saçına sümbül takardım Gelmedin gülüm gelmedin *** Dağlar efkarlıyım dağlar kederliyim Dağlar ben dertliyim bugün oy *** Elden sordum yelden sordum El açıp divana durdum Hasretle sarardım soldum Gelmedin gülüm gelmedin *** Dağlar efkarlıyım dağlar kederliyim Dağlar ben dertliyim bugün oy *** Süeri böyle öldürme Alemi bana güldürme Geldiğin yada bildirme Gelmedin gülüm gelmedin

Dardayım Üşüdüm hava soğuk Ranzalar kovuk kovuk Kimse derdim sormuyor Ne bir haber ne dostluk *** Dardayım ben dardayım Malum dört duvardayım Ne gelen var ne giden Gece karanlıktayım *** Ne gelen var ne giden Her dem ahu zardayım Kelepçe sıkar beni Olmuşam ben bir deli Ömrüm burda çürüdü Özlerim o günleri *** Dardayım ben dardayım Malum dört duvardayım Ne gelen var ne giden Gece karanlıktayım Ne gelen var ne giden Her dem ahu zardayım

Muzurum Ağlıyor Sıra sıra göç gidiyor Bomboş kalmış bizim köyler Yedi dağa çalım satan Hani nerde ağa beyler *** Munzurum coşmuş ağlıyor Feryadı yürek dağlıyor Evim barkım göç gidiyor Ben ölmem lo ben ölmedim *** Kurumuş çeşme dereler Lal olmuş konuşmaz diller Köyden köye gidip gelen Hani nerde o erenler

Oy Belalı Başım Açtı yaram kanlar gider Dilimden bir feryat gider Tatlı can toprağa gider Yaşamadan öldürdüler *** Oy benim belalı başım Dertlere duraktır döşüm Yaz baharı hiç tanımam Dört mevsimde boran kışım *** Kurşundan beter sözleri Bin yerimden vurdu beni Gönül bahçem viran şimdi Açmadan hep soldurdular *** Oy benim belalı başım Dertlere duraktır döşüm Yaz baharı hiç tanımam Dört mevsimde boran kışım *** Ulupınar başım darda Hasretlik gönlümde yara Aklım fikrim hep o yarda Sarılmadan ayırdılar

Güne Karşı Duran Güzel Güne karşı duran güzel Yanar tenim eylenme gel Beni derde salan güzel Ardımızda söylenme gel *** Dün severdin yalan oldu Gül bahçemde gülüm soldu Hoyrat gelip dalım kırıldı Seher vakti çiğlenme gel *** Eroğluyum orda burda İçim yanar tenim karda Al hançeri beni vurda Yad ellerde eylenme gel *** Dün severdim yalan oldu Gül bahçemde gülüm soldu Hoyrat gelip dalım kırıldı Seher vakti çiğlenme gel

Sırdaş Hücreler Ana gözlerimi ardıma yorma Ararsan ben sırdaş hücreledeyim Uçan kuştan konan kervandan sorma Ararsan ben sırdaş hücreledeyim *** Mutluluğu için memleketimin Aramızdan biri ayrıldı demin Ana onurumdan olasın emin Ararsan ben sırdaş hücreledeyim *** Rençber gündüzlerde gecedir burada Hayata selamet şehirde kırda Yüreğim ayakta bedenim yerde Ararsan ben sırdaş hücrelerdeyim

Sensin Efendim Varıpta derdime dermen aradım Derdimin dermanı sensin efendim Kırıldı dalımdan kolum kanadım Derdimin dermanı sensin efendim *** Nice gurbetleri gezdim dolandım Benden dertli gördüm halına yandım Bazen gerçek oldum bazen yalandım Derdimin dermanı sensin efendim *** Gel bu dertli kula eyleme firak Uzatma arayı olma sen ırak Olalım hasbuhal gerçeye varak Eroğlu'na lokman sensin efendim

Kardeş Acısı Gurbet eller sana kinim tükenmez İki kardeş aldın hiç yüzüm gülmez Anamın ağıdı ardı kesilmez Bu acıya yürek nasıl dayansın *** Evlatlarım nerede hep ararım Yeri göğü inletiyor feryadı Ölenle ölünmez dedik duymadı Benim gözü yaşlı zavallı anam Oy iki evladını kaybetmiş anam Ağlayan gözlerine kurban olayım *** Kardeş acısını yaşadım gördüm Dilrim allahtan kimse görmesin Azrail başımda dolaşma sakın Bağrı yanık anama acıyasın *** Evlatlarım nerede hep ararım Yeri göğü inletiyor feryadı Ölenle ölünmez dedik duymadı Benim gözü yaşlı zavallı anam Oy iki evladını kaybetmiş anam Ağlayan gözlerine kurban olayım

Hozat Yolu Sabah erken çıktım hozat yoluna Metriste bekledimde gelmedin Kuşlar göçüp gitti kendi yurduna Ben senin yolun gözledim gelmedin *** Kanlı baykuş öter oldu kapımda Yaralarım perdelendi sazımda *** Beni tele düşman ettin sonunda Gönül bahçem harman oldu gelmedin *** Duydum zülfün çiçek açmış narınan Gönül kuşum kanat açmış zarınan Zengin akıl almaz imiş varınan Beni ele meşkul ettin zorunan

Yüksek Dağlar Yüksek dağlar duman olur kar olur Yardan ayrılanlar ahuzar olur Sen gelmezsen söyle halim nicolur Sensiz başım karlı dağlar gibiyim *** Küçük kuşlar kanatlandı uçtular Çocuklar büyüdü asker oldular Seninle gidenler çoktan döndüler Sensiz acı dolu gurbet gibiyim *** Ozan gürler feryadım var ahım var Bizi ayırana intizarım var Senden başka benim kimim var Sensiz boynum bükük yetim gibiyim