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7/24 Dinle Emre Saltık

Emre Saltık

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Goze

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Aşk Benim Aşık Benim

03

Halo

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Bir Ceylanın Sevdasına

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Bu Üçüncü Ölmem

... KAPAT
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Albümler

Dağ Gülüm Emre Saltık

Türkülerden Kaçamazdım-Yanar Yüreğimiz Emre Saltık

Dardayım Emre Saltık

Derdimin Dermanı Türküler Emre Saltık

Yıkılsın Sebebim Emre Saltık

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