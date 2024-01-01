Emre Saltık

Dardayım Şarkı Sözleri
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Güne karşı duran güzel
Yanar tenim eylenme gel
Beni derde salan güzel
Ardımızda söylenme gel
***
Dün severdin yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel
***
Eroğluyum orda burda
İçim yanar tenim karda
Al hançeri beni vurda
Yad ellerde eylenme gel
***
Dün severdim yalan oldu
Gül bahçemde gülüm soldu
Hoyrat gelip dalım kırıldı
Seher vakti çiğlenme gel
-
Çok yalvardım çok yakardım
Seherde yolan bakardım
Saçına sümbül takardım
Gelmedin gülüm gelmedin
***
Dağlar efkarlıyım dağlar kederliyim
Dağlar ben dertliyim bugün oy
***
Elden sordum yelden sordum
El açıp divana durdum
Hasretle sarardım soldum
Gelmedin gülüm gelmedin
***
Dağlar efkarlıyım dağlar kederliyim
Dağlar ben dertliyim bugün oy
***
Süeri böyle öldürme
Alemi bana güldürme
Geldiğin yada bildirme
Gelmedin gülüm gelmedin
-
Üşüdüm hava soğuk
Ranzalar kovuk kovuk
Kimse derdim sormuyor
Ne bir haber ne dostluk
***
Dardayım ben dardayım
Malum dört duvardayım
Ne gelen var ne giden
Gece karanlıktayım
***
Ne gelen var ne giden
Her dem ahu zardayım
Kelepçe sıkar beni
Olmuşam ben bir deli
Ömrüm burda çürüdü
Özlerim o günleri
***
Dardayım ben dardayım
Malum dört duvardayım
Ne gelen var ne giden
Gece karanlıktayım
Ne gelen var ne giden
Her dem ahu zardayım
-
Sıra sıra göç gidiyor
Bomboş kalmış bizim köyler
Yedi dağa çalım satan
Hani nerde ağa beyler
***
Munzurum coşmuş ağlıyor
Feryadı yürek dağlıyor
Evim barkım göç gidiyor
Ben ölmem lo ben ölmedim
***
Kurumuş çeşme dereler
Lal olmuş konuşmaz diller
Köyden köye gidip gelen
Hani nerde o erenler
-
Açtı yaram kanlar gider
Dilimden bir feryat gider
Tatlı can toprağa gider
Yaşamadan öldürdüler
***
Oy benim belalı başım
Dertlere duraktır döşüm
Yaz baharı hiç tanımam
Dört mevsimde boran kışım
***
Kurşundan beter sözleri
Bin yerimden vurdu beni
Gönül bahçem viran şimdi
Açmadan hep soldurdular
***
Oy benim belalı başım
Dertlere duraktır döşüm
Yaz baharı hiç tanımam
Dört mevsimde boran kışım
***
Ulupınar başım darda
Hasretlik gönlümde yara
Aklım fikrim hep o yarda
Sarılmadan ayırdılar
-
Ana gözlerimi ardıma yorma
Ararsan ben sırdaş hücreledeyim
Uçan kuştan konan kervandan sorma
Ararsan ben sırdaş hücreledeyim
***
Mutluluğu için memleketimin
Aramızdan biri ayrıldı demin
Ana onurumdan olasın emin
Ararsan ben sırdaş hücreledeyim
***
Rençber gündüzlerde gecedir burada
Hayata selamet şehirde kırda
Yüreğim ayakta bedenim yerde
Ararsan ben sırdaş hücrelerdeyim
-
Varıpta derdime dermen aradım
Derdimin dermanı sensin efendim
Kırıldı dalımdan kolum kanadım
Derdimin dermanı sensin efendim
***
Nice gurbetleri gezdim dolandım
Benden dertli gördüm halına yandım
Bazen gerçek oldum bazen yalandım
Derdimin dermanı sensin efendim
***
Gel bu dertli kula eyleme firak
Uzatma arayı olma sen ırak
Olalım hasbuhal gerçeye varak
Eroğlu'na lokman sensin efendim
-
Gurbet eller sana kinim tükenmez
İki kardeş aldın hiç yüzüm gülmez
Anamın ağıdı ardı kesilmez
Bu acıya yürek nasıl dayansın
***
Evlatlarım nerede hep ararım
Yeri göğü inletiyor feryadı
Ölenle ölünmez dedik duymadı
Benim gözü yaşlı zavallı anam
Oy iki evladını kaybetmiş anam
Ağlayan gözlerine kurban olayım
***
Kardeş acısını yaşadım gördüm
Dilrim allahtan kimse görmesin
Azrail başımda dolaşma sakın
Bağrı yanık anama acıyasın
***
Evlatlarım nerede hep ararım
Yeri göğü inletiyor feryadı
Ölenle ölünmez dedik duymadı
Benim gözü yaşlı zavallı anam
Oy iki evladını kaybetmiş anam
Ağlayan gözlerine kurban olayım
-
Sabah erken çıktım hozat yoluna
Metriste bekledimde gelmedin
Kuşlar göçüp gitti kendi yurduna
Ben senin yolun gözledim gelmedin
***
Kanlı baykuş öter oldu kapımda
Yaralarım perdelendi sazımda
***
Beni tele düşman ettin sonunda
Gönül bahçem harman oldu gelmedin
***
Duydum zülfün çiçek açmış narınan
Gönül kuşum kanat açmış zarınan
Zengin akıl almaz imiş varınan
Beni ele meşkul ettin zorunan
-
O ahtı peymanımızı
Unutma dilber unutma
Geçen tatlı günümüzü
Unutma dilber unutma
***
Yüzün acısına ölürüm
Şaşırır deli olurum
Bu can senindir bilirim
Unutma dilber unutma
***
Meluli canına kurban
Zikri fikri sensin her han
Senin için burda bir şan
Unutma dilber unutma
-
Yüksek dağlar duman olur kar olur
Yardan ayrılanlar ahuzar olur
Sen gelmezsen söyle halim nicolur
Sensiz başım karlı dağlar gibiyim
***
Küçük kuşlar kanatlandı uçtular
Çocuklar büyüdü asker oldular
Seninle gidenler çoktan döndüler
Sensiz acı dolu gurbet gibiyim
***
Ozan gürler feryadım var ahım var
Bizi ayırana intizarım var
Senden başka benim kimim var
Sensiz boynum bükük yetim gibiyim
-
Erenler cemine girdiğim zaman
Ben gönüle gönül hüseyin'e varır
Hakkın divanında durduğun zaman
Ben gönüle gönül hüseyin'e varır
***
Hak deyipte dara durulduğunda
İnce, ince hesap sorulduğunda
Kula kulun hakkı verildiğinde
Ben gönüle gönül hüseyin'e varır
***
Öztorak'ta ehlibeyt'te bağlıdır
Yüreği kerbela için dağlıdır
Ondan beri ağlar fırat kanlıdır
Ben gönüle gönül hüseyin'e varır