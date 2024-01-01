Emre Saltık

Hozat Yolu Sabah erken çıktım hozat yoluna Metriste bekledimde gelmedin Kuşlar göçüp gitti kendi yurduna Ben senin yolun gözledim gelmedin *** Kanlı baykuş öter oldu kapımda Yaralarım perdelendi sazımda *** Beni tele düşman ettin sonunda Gönül bahçem harman oldu gelmedin *** Duydum zülfün çiçek açmış narınan Gönül kuşum kanat açmış zarınan Zengin akıl almaz imiş varınan Beni ele meşkul ettin zorunan

Canım Benim Nasılsın Canım benim nasılsın İyi misin oralarda Kimse sana söylemedi mi Başa gelen çekilir demedi mi *** Bir yürüdüm bir durdum Denize bir kıyı buldum Bıraktığın biçimde Geceyle kardeş oldum *** Ne gözdeyim ne kaşta Bir ordayım bir burada Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda Bir sen varsın aklımda Kedim bile farkında *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Gülüm benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin resmi yan yana Şu duvara asılsın *** İstanbul dolaylarında Taksim olaylarında Bildiklerimi unuttum Çukurcumalarında *** Ne gözdeyim ne kaşta Bir ordayım bir burada Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda Bir sen varsın aklımda Limon bile farkında *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Kibrit kutusu Gazoz şişesi Ayva rendesi İnci küpesi *** İki anahtar Süs köpeği Mavi çarşaflar Ayakkabının teki *** Yağmurluk Şemsiye Yüksük Cetvel Fincan Kurşun kalemi *** Üç tekerli bisiklet Elinin değdiği her şeyi topladım Aşkın olduğu yerde Mantık ne gezer Yarım akılla değil Çeyrek akılla gezer *** Bir yerdeyim bir gökte Bir sendeyim bir bende Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Gülüm benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin resmi yan yana Şu duvara asılsın *** Bir sen yoksun yanımda Pamuk bunun farkında Aşk ayağıma kadar gelmişti Kendi elimle tepmiştim

Hatırına Sustum Hayat kolay değil Ağlarım, ağlarım Bunu daha bir çocukken Anladım, anlatamadım *** Of, hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Geceler diken bana Hangi gecemi yakayım? *** Hatırına sustum Hatırıma yuttum Öfkeli dünyada Senin için yaşıyorum *** Kader benle hemfikir değil Hayatla derdim var Ben hata veririm Kendimle zorum var *** Of, hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Dünya batıyor bana Hangi günümü yakayım? *** Hatırına sustum Hatırına yuttum Sersefil dünyada Senin için yaşıyorum *** Ay ay ay, anam anam, ay ay *** Hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Geceler diken bana Hangi gecemi yakayım? *** Hatırına sustum Hatırıma yuttum Öfkeli dünyada Senin için yaşıyorum

Seni Bugün Görmem Lazım Bir düş gördüm düşümde gözlerin yerlerdeydi Ellerin ceplerinde kalbin ötelerdeydi *** Seni bugün görmem lazım Şöyle biraz açılmam lazım Derdimi anlatmam gerek İçimi dökmem lazım *** Bize ne oldu bilmem lazım Önce kendimi inanmam lazım Tek başıma çıkmam gerek Zamanla alışmam demek Beni biraz anlaman lazım *** O da mı yalan bu da mı yalan Kötü biri var gördüm o zaman O da mı yalan bu da mı yalan Kötü biri var gördüm o zaman *** Silah zoruyla mı sevdin Kalbine zorlamı girdim Mümkün olabilseydi Anlatabilirdim *** Seni bugün görmem lazım Şöyle biraz açılmam lazım Derdimi anlatmam gerek İçimi dökmem lazım *** Bize ne oldu bilmem lazım Önce kendim inanmam lazım Bunla başa çıkmam gerek Zamanla alışmam demek Beni biraz anlaman lazım *** O da mı yalan bu da mı yalan Kötü bir rüya gördüm o zaman O da mı yalan bu da mı yalan Kötü bir rüya gördüm o zaman *** O da mı yalan bu da mı yalan Kötü bir rüya gördüm o zaman

Öp Barışalım Bir yarasa kadar tersim Gözlerine mil mi çektin? Zaman tüneline girdim Çıkabilmiş değilim Issız adaya gid'cek olsam Yanıma üç şey al'cak olsam O da sen olurdun herhâlde Hadi öp Öp öp öp, barışalım Barışarak konuşalım Hadi öp öp, barışalım Yine eskisi gibi olalım Aradaki bağlara Sıkı bir düüğüm atalım Acıları uyuşturur Bir tek umut bile Allah büyük, kavuşturur İsterse günün birinde Bir uçak biletim var elimde Hadi kalk götüreyim seni de Buluşalım o parkın önünde Hadi öp öp öp, barışalım Barışarak konuşalım Hadi öp, barışalım Güne güzel başlayalım Yarınlardan korkmadan Bugünleri yaşayalım Öp öp öp Hadi öp öp öp Hadi öp öp öp Hadi öp öp öp "Kolay", demek kolay Zaman bunu hesabını sorar Hadi öp öp öp, barışalım Bugünleri konuşalım Hadi öp, barışalım Yine eskisi gibi olalım Aradaki bağlara Sıkı bir düğüm atalım Hadi öp öp öp Hadi öp öp öp Hadi öp öp öp Hadi öp (öp öp öp öp, öp, öp, öp)

Nereye Gitti Bu Adam Bu bir ayrılık sanılmasın Kesin gözüyle bakılmasın Olur böyle şeyler dedim bekledim kara listede Sakın ona bi' şey olmasın dedim O benim yaşama nedenim dedim Sor anneme sor besteye sor dedim bekledim Bildiğim bütün yollar Taksim'e çıkar İstesin yeter ki bi' taksiye bakar Nereye gitti bu adam? Ne kadar sürecek bu dram? Ben onun yalancısıyım Kaderi çıkarın aradan Nereye gitti bu adam? Ne zaman dönecek o zaman? Bu yolun yabancısım Kaderi çıkarın aradan Sana bir düzlük lazım dedim Mutlu olmaya bakalım dedim Bu senin en tabii hakkındır dedim Dedim de dedim Bildiğim bütün yollar Taksim'e çıkar İstesin yeter ki bir bilete bakar Nereye gitti bu adam? Ne kadar sürecek bu dram? Ben onun yalancısıyım Kaderi çıkarın aradan Nereye gitti bu adam? Ne zaman dönecek o zaman? Bu yolun yabancısım Kaderi çıkarın aradan Yazık oldu yazık Her şeye yazık Sonunda anladık hem de nasıl yazık

Ankaralı Sevgilim Bana seni aratmayacak Bundan böyle ağlatmayacak Karınca kararınca bir sevgili buldum ben Bir sabah kapımı açmış Karşımda seni bulmuştum Boynuna atılmıştım nasıl mutlu olmuştum Yoluma çıkma artık yolumu değiştirdim Ankaralı sevgilim herkese selam söyle Onları çok özledim işte böyle güzelim Bir başıma bırakmayacak Üç gün sonra unutmayacak Karınca kararınca bir sevgili buldum ben Her şeyimdin o zamanlar Hiç bi' şeyim oldun artık Konuştuğuma bakma sen Yastığıma ağlarım ben Yoluma çıkma artık yolumu değiştirdim Zor günümde nerdeydin Herkese selam söyle Onları çok özledim işte böyle güzelim Yoluma çıkma artık yolumu değiştirdim Ankaralı sevgilim herkese selam söyle Onları çok özledim işte böyle güzelim ***

Bu da Hayat mı Sen gitmene bak Ben bakarım kendime, sana ne Sen keyfine bak Ben yanarım derdime, sana ne, sana ne Herkes beni mutlu sanır Bu katarın yükü ağır Aman be, bıktım be Bana ne, güle güle Bu da hayat mı hayat Seni sevende kabahat Bizim sonumuz ne olacak? Bu da hayat mı hayat Seni sevende kabahat Bizim sonumuz olmayacak Sen evine dön Ben toplarım kendimi, sana ne, sana ne Sen dalgana bak Ben yakarım kendimi, sana ne, sana ne Herkes beni mutlu sanır İstediğin kadar bağır Bana ne, aman be Bıktım be, güle güle Bu da hayatsa hayat Seni sevende kabahat Ne resim ne mektup bırak Bu da hayatsa hayat Seni sevende kabahat Ne resim ne mektup bırak Güle güle Bu da hayat mı hayat Seni sevende kabahat Bizim sonumuz ne olacak? Bu da hayat mı hayat Seni sevende kabahat Bizim sonumuz olmayacak

Manzaralı Oda Saat gibi kurulmuş bizbize vurulmuşuz Kapıları sürgülemiş kedere boyanmışız Uyumuş uyanmış bir su içmiş yatmışız Elimi tutmuşuz rüyaya dalmışız O döner ben dönerim O biter ben biterim A benim ağlatan a benim gül gecelerim Bu manzaralı odada bu bizim son gecemizdi Uykudan önce bi damla gözyaşı Dökmeyi unutmayınız yazdık duvarlara Bizden sonra kalanlar okusun diye Ayrılığın kapıda beklediğini bilerek Kapıları çektik gözyaşı dökerek O susar ben susarım o yanar ben yanarım O beni ağlatan o benim ağlayanım

Pollyanna Duvarlarla konuşmalar Kendinle kakışmalar Ararsam yuh olsun derken Tükürdüğünü yalamalar Deliriyorum pollyanna Ahhh görüyorsun ya pollyanna Ahh böyledir dünya Bu kadar ceza Senide bozar beni de bozar herkesi bozar Bu kadar acı yaza da yeter kışa yeter Kapına yeter deliriyorum Çok çocuksun çooooook Git oyna çocuksun Çok çocuksun çooooook Git oyna çocuk Mutluluk oyunların, sırların, yorumların İçindeki çocugu rahat bırak Takılsın duvarların Ağlama çocuk pollyanna Ahhh görüyorsun ya pollyanna Ahh böyledir dünya Bu kadar ceza Senide bozar, beni de bozar, herkesi bozar Bu kadar acı yaza da yeter kışa da yeter Topuna yeter unutma çocuk

Ali Dün Ali'yi gördüm yolda İş arıyordu bu ayazda Ekmek parası, ah Konuştuk biraz, hâl hatır sorduk O günlerden dem vurduk Gözlerim doldu Bir ev tutmuş Tek göz oda Evlenmiş bu yakınlarda, oh Baba olmuş ilk yağmurda Kızı filiz yavru daha Git oğlum git uzaklara Oyalanma buralarda Düşündükçe anlarsın Gurbet odalarında Güneş var mı güneş oralarda? Annem nasıl bu havalarda? Hasta mı yoksa? Kâğıdım kalemim beni bekliyor mu? Mektuplarım geliyor mu? Dostlardan hâlâ Söz söylemek yürek ister Kalem tutmak zordur bur'da, of Ben unutsam tarih unutmaz Dünya gelir peşim sıra Git oğlum uzaklara Bırakmazlar hayatta Düşünür de diyemezsin Buralarda, of **