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7/24 Dinle Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz

Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz Şarkı Sözleri

Emre Saltık Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Saltık Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Saltık

Emre Saltık

Türkülerden Kaçamazdım / Yanar Yüreğimiz

  • Nasıl Anlatayım

  • Dağlar

  • Kış Yaşadım

  • Cemalin Rüyamda Gördüm

  • Sanma Ki Unuttum

  • Bir Sazdım

  • Bir Ezgi Oldum

  • Tan Yıldızı

  • Dersim Toyu

  • Divana Kalsın

  • Yaro Yaro (Zazaki)

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