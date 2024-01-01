Seviyorum Diye Ağlatma Şarkı Sözleri
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Emre Saltık
Seviyorum Diye Ağlatma
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Bu kadar cevretme, nazlı sultanım
Beni derde saldın, sensin dermanım
Bu kadar cevretme, nazlı sultanım
Beni derde saldın, sensin dermanım
Aşkın deryaları yanı başında
Bana sevdaları elde aratma
Bana sevdaları elde aratma, elde aratma
***
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Seviyorum diye beni ağlatma,
beni ağlatma
***
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Seviyorum diye beni ağlatma,
beni ağlatma
***
Gel hilal kaşlım gel, otur karşıma
Elbet gelir bir gün senin başına
Gel hilal kaşlım gel, otur karşıma
Elbet gelir bir gün, senin başına
Mevlayı seversen, pirin aşkına
Bana sevdaları elde aratma
Bana sevdaları elde aratma, elde aratma
***
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Seviyorum diye beni ağlatma,
beni ağlatma
***
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Seviyorum diye beni ağlatma,
beni ağlatma