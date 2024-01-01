Emre Saltık

Bu kadar cevretme, nazlı sultanım Beni derde saldın, sensin dermanım Bu kadar cevretme, nazlı sultanım Beni derde saldın, sensin dermanım Aşkın deryaları yanı başında Bana sevdaları elde aratma Bana sevdaları elde aratma, elde aratma *** Düşmüşem aşkına kerem misali Sevdalı gönlümle olmuşam deli Kalbimin sahibi ey güzel peri Seviyorum diye beni ağlatma, beni ağlatma *** Düşmüşem aşkına kerem misali Sevdalı gönlümle olmuşam deli Kalbimin sahibi ey güzel peri Seviyorum diye beni ağlatma, beni ağlatma *** Gel hilal kaşlım gel, otur karşıma Elbet gelir bir gün senin başına Gel hilal kaşlım gel, otur karşıma Elbet gelir bir gün, senin başına Mevlayı seversen, pirin aşkına Bana sevdaları elde aratma Bana sevdaları elde aratma, elde aratma *** Düşmüşem aşkına kerem misali Sevdalı gönlümle olmuşam deli Kalbimin sahibi ey güzel peri Seviyorum diye beni ağlatma, beni ağlatma *** Düşmüşem aşkına kerem misali Sevdalı gönlümle olmuşam deli Kalbimin sahibi ey güzel peri Seviyorum diye beni ağlatma, beni ağlatma