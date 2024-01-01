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7/24 Dinle Resimdeki Gözyaşları

Resimdeki Gözyaşları Şarkı Sözleri

Emre Saltık Resimdeki Gözyaşları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Saltık Resimdeki Gözyaşları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Resimdeki Gözyaşları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Saltık

Emre Saltık

Resimdeki Gözyaşları

  • Yıkılsın Sebebim

  • Resimdeki Gözyaşları

  • Hasan Kalesi

  • Kara Üzüm

  • Mutlaka Yavrum

  • Namus Belası

  • Çökertme

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