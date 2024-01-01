Emre Saltık

Yüksek dağlar duman olur kar olur Yardan ayrılanlar ahuzar olur Sen gelmezsen söyle halim nicolur Sensiz başım karlı dağlar gibiyim *** Küçük kuşlar kanatlandı uçtular Çocuklar büyüdü asker oldular Seninle gidenler çoktan döndüler Sensiz acı dolu gurbet gibiyim *** Ozan gürler feryadım var ahım var Bizi ayırana intizarım var Senden başka benim kimim var Sensiz boynum bükük yetim gibiyim

Olduğu kadar olmadığı kader Kabul edince acısı hafifler Yormadık mı zaten aşkı yeterince Kimse baştan sonunu düşünmez Ayrılıktan hiç söz edilmez Olmadık mı bizde bir hayal peşinde Ömür geçer, verilen sözler uçar gider Sabır bir hediye tabi bunu bilene Ben sokak dışında bir gölge Kaç kişi beni üzdü böyle Akılda yandı kalbin yanında Alışır eninde sonunda bu duruma Kalbim acısını yazar bir kağıda Bu aşkta kaldı kapalı bir zarfta