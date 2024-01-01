Emre Saltık

Gölge Şarkı Sözleri
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Yüksek dağlar duman olur kar olur
Yardan ayrılanlar ahuzar olur
Sen gelmezsen söyle halim nicolur
Sensiz başım karlı dağlar gibiyim
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Küçük kuşlar kanatlandı uçtular
Çocuklar büyüdü asker oldular
Seninle gidenler çoktan döndüler
Sensiz acı dolu gurbet gibiyim
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Ozan gürler feryadım var ahım var
Bizi ayırana intizarım var
Senden başka benim kimim var
Sensiz boynum bükük yetim gibiyim
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Olduğu kadar olmadığı kader
Kabul edince acısı hafifler
Yormadık mı zaten aşkı yeterince
Kimse baştan sonunu düşünmez
Ayrılıktan hiç söz edilmez
Olmadık mı bizde bir hayal peşinde
Ömür geçer, verilen sözler uçar gider
Sabır bir hediye tabi bunu bilene
Ben sokak dışında bir gölge
Kaç kişi beni üzdü böyle
Akılda yandı kalbin yanında
Alışır eninde sonunda bu duruma
Kalbim acısını yazar bir kağıda
Bu aşkta kaldı kapalı bir zarfta