Emre Saltık

Yürü bre Hızır Paşa Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın Onlar da bir gün devrilir *** Nemrut gibi anka n’oldu Bir sinek havale oldu Davamız mahşere kaldı Yarın bu senden sorulur *** Şah’ı sevmek suç mu bana Kem bildirdin beni Han’a Can için yalvarmam sana Şehinşah bana darılır *** Hafid-i Peygamber’im has Gel Yezid Hüsyin’im kes Mansur’um beni dara as Ben ölünce il durulur *** Ben Musa’yım sen Firavun İkrarsız şeytan-ı lain Üçüncü ölmem bu hain Pir Sultan ölür dirilir