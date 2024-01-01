Emre Saltık

Yürü Bre Hızır Paşa Yürü bre Hızır Paşa Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın Onlar da bir gün devrilir *** Nemrut gibi anka n’oldu Bir sinek havale oldu Davamız mahşere kaldı Yarın bu senden sorulur *** Şah’ı sevmek suç mu bana Kem bildirdin beni Han’a Can için yalvarmam sana Şehinşah bana darılır *** Hafid-i Peygamber’im has Gel Yezid Hüsyin’im kes Mansur’um beni dara as Ben ölünce il durulur *** Ben Musa’yım sen Firavun İkrarsız şeytan-ı lain Üçüncü ölmem bu hain Pir Sultan ölür dirilir

Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri Ilgıt ılgıt esen seher yelleri Doğru gelir doğru doğrugider mi yâr yâr Hâkk'ın emri ile çürüyen canlar canlar Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr Çürür mü yâr yâr Pazarlık mı olur olur adil dükkan da Meyl-i muhabbetim de kaldı yâr sende Bu divan olmazsa ulu divanda Dost benim sualim verir mi yâr yâr Verir mi yâr yâr Bahçe de açılmış yâr gonca güller Gülün figanından sefil bülbüller Âşuktan mâşuğa da sarılan kollar kollar Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr Bin yıl yerde yatsa çürür mü yâr yâr Çürür mü yâr yâr Abdal Pîr Sultan'ım da kalbi zar olan Döner mi sözünden de gerçek yâr (er) olan Benin gibi aht-ı sadık yâr olan Verdiği ikrardan döner mi yâr yâr Döner mi yâr yâr