Emre Tokay

Aldatmaca Ft İskender Paydaş Bu gün doğumu bu yalancı sevgi Bir pazartesi geldi geçti Savaşırken teslim olmak, yaşarken ölmekmiş *** Bu ikili oyunun sonunda Kaybeden yine iki kişi Severken ayrılmak, ateşten gömlekmiş *** Ben o bir bulut oldum Kimsenin üstüne yağmadım Parça parça dağıldım Tanrıya bakıp ağladım *** Bu hoşçakal değil ağlama Farkında değilmişiz aslında biz yıllarca Ayrılığın uçurumlarında Aşk diye oynamışız aldatmaca *** Bu hoşçakal değil ağlama Farkında değilmişiz aslında biz yıllarca Ayrılığın uçurumlarında Aşk diye oynamışız aldatmaca *** O çam kokulu güneşli günler Terk edilmiş istasyonlar Büyüdüğümüz evler, artık uzakmış *** Ben o gün bir bulut oldum Kimsenin üstüne yağmadım Parça parça dağıldım Tanrıya bakıp ağladım *** Bu hoşçakal değil ağlama Farkında değilmişiz aslında biz yıllarca Ayrılığın uçurumlarında Aşk diye oynamışız aldatmaca *** Bu hoşçakal değil ağlama Farkında değilmişiz aslında biz yıllarca Ayrılığın uçurumlarında Aşk diye oynamışız aldatmaca *** Bu hoşçakal değil ağlama Farkında değilmişiz aslında biz yıllarca Ayrılığın uçurumlarında Aşk diye oynamışız aldatmaca *** Bu hoşçakal değil ağlama Farkında değilmişiz aslında biz yıllarca Ayrılığın uçurumlarında Aşk diye oynamışız aldatmaca

Hop De Ft. İskender Paydaş Kov kov o şeytanları, Kov kafandan uzağa. O cin fikirlerin seni Sonunda düşürmeden tuzağa. *** Koş koş hadi yakala, Bence bu son treni kaçırma. Benim gibi kalenderini Bulamaz ararsın mumla! *** Azıcık eğ o dik başını be güzelim, Arada kapını arala da gireyim, O körolası gururunu bir alt et gel, Ya varımı yoğumu, her şeyimi önüne sereyim. *** Sen, senin hakkından eğer gelemiyorsan, Seni izin ver de ben yola getireyim o zaman. *** Hop de kendine hop de bi' an, Kop gel hadi kop da gel inadından. Hele çak, hele durumu bir çak da, Gör bak neler olacak sonra. *** Sap sokağıma sap ki şu an, Kap beni kap ele kaptırmadan. Hele tak, hele koluna bir tak da, Gör bak neler olacak sonra. *** Hop de kendine hop de bi' an, Kop gel hadi kop da gel inadından. Hele çak, hele durumu bir çak da, Gör bak neler olacak sonra. *** Sap sokağıma sap ki şu an, Kap beni kap hele kaptırmadan. Hele al, hele koynuna bir al da, Gör bak neler olacak sonra. *** Yak, yak beni yak ama, Arada bir su serp yangınıma. Dağ dağa kavuştu, biz kavuşamadık Keçileri kaçıracağım sonunda. *** Kaç kaç da nereye kadar? Fazla naz aşık yorar. Aklını başına topla da gel bak, Bir bir uçup gidiyor yıllar. *** Azıcık eğ o dik başını be güzelim, Arada kapını arala da gireyim, O körolası gururunu bir alt et gel, Ya varımı ya yoğumu, her şeyimi önüne sereyim. *** Sen, senin hakkından eğer gelemiyorsan Seni izin ver de ben yola getireyim o zaman. *** Hop de kendine hop de bi' an, Kop gel hadi kop da gel inadından. Hele çak, hele durumu bir çak da, Gör bak neler olacak sonra. *** Sap sokağıma sap ki şu an, Kap beni kap ele kaptırmadan. Hele tak hele koluna bir tak da Gör bak neler olacak sonra *** Hop de kendine hop de bi' an, Kop gel hadi kop da gel inadından Hele çak, hele durumu bir çak da, Gör bak neler olacak sonra *** Sap sokağıma sap ki şu an, Kap beni kap ele kaptırmadan. Hele al hele koynuna bir al da, Gör bak neler olacak sonra. *** Hop de kendine hop de bi' an, Kop gel hadi kop da gel inadından. Hele çak, hele durumu bir çak da, Gör bak neler olacak sonra. *** Sap sokağıma sap ki şu an, Kap beni kap ele kaptırmadan. Hele tak hele koluna bir tak da, Gör bak neler olacak sonra. *** Hop de kendine hop de bi' an, Kop gel hadi kop da gel inadından. Hele çak, hele durumu bir çak da, Gör bak neler olacak sonra. *** Sap sokağıma sap ki şu an, Kap beni kap ele kaptırmadan. Hele al hele koynuna bir al da, Gör bak neler olacak sonra. *** Hop de kendine hop de bi' an, Kop gel hadi kop da gel inadından. Hele çak, hele durumu bir çak da, Gör bak neler olacak sonra. *** Sap sokağıma sap ki şu an, Kap beni kap ele kaptırmadan. Hele bak hele tadıma bir bak da, Gör bak neler olacak sonra.

Yetmez Ft İskender Paydaş Giderek acı vermez Alışır hissetmez Yüreğin yorgun Yolun uzun Yaşlı düşlerin *** Uyuşurken için Tutuşur her hayalin Büyümek derler Deler geçer Yıllara gücün yeter mi *** Yetmez canını yakarlar Yetmez dahası var Dört başın alır asil dokun Onlardan ol seni alkışlarlar *** Yetmez seni yakalarlar Yetmez kanadını koparırlar Öylece dur inatçı gurur Aslında bu işte bir yalnızlık var *** Öylece dur yalancı huzur Aslında bu işte bir yalnızlık var *** Öylece dur inatçı gurur Aslında bu işte bir yalnızlık var *** Bir ağaç kadar hürsün Toprağına sürgün Yarına kırgın Düne yakın Paslı sözlerin *** Kalbine tutkunsan Sana mecnun derler Sevmeyi sorsan ne bilirler Hasrete ömrün yeter mi *** Yetmez canını yakarlar Yetmez dahası var Dört başı mamur asil vakur Onlardan ol seni alkışlarlar *** Yetmez seni yakalarlar Yetmez kanadını koparırlar Öylece dur inatçı gurur Aslında bu işte bir yalnızlık var *** Öylece dur yalancı huzur Aslında bu işte bir yalnızlık var *** Öylece dur inatçı gurur Aslında bu işte bir yalnızlık var *** Sor yaşadığın hayat senin mi? *** Yetmez canını yakarlar Yetmez dahası var Dört başı mamur asil vakur Onlardan ol seni alkışlarlar *** Yetmez seni yakalarlar Yetmez kanadını koparırlar Öylece dur inatçı gurur Aslında bu işte bir yalnızlık var *** Öylece dur yalancı huzur Aslında bu işte bir yalnızlık var Bir yalnızlık var, bir yalnızlık var *** Öylece dur inatçı gurur Aslında bu işte bir yalnızlık var

Hep Karanlık Ft İskender Paydaş Hep karanlık hep karanlık Yeter artık yeter Bir avuç kar beyazı Bir adım yol bana *** Bir nefes ver Bir fısılda *** Dağlar duvar olsa önüme Yollar kör düğüm düğümlense Dönmem gözümü dağlasalar İpe götürseler Bir kuş uçur yeter *** Dağlar duvar olsa önüme Yollar kör düğüm düğümlense Dönmem gözümü dağlasalar İpe götürseler Sen bir çağır yeter *** Bir küçük pencere Bir aydınlık bana *** Hep karanlık hep karanlık Yeter

Zıt Kutuplar Ft İskender Paydaş Beni gözünde büyüteceğine gönlünde büyütseydin Kalbini verseydin bana gözüm gibi bakardım ben de ona Sen git elin delisine tak bir tek sevgiline takma Bir şeye benzetemedim saydırdım da saydırdım ya Başlarım senin tekeline Ben benzemem hiç ötekine Zıt kutuplarız biz ikimiz Sen cennetine gel ben çöplüğüme Sanma sana benim gözümde Ben benzemem hiç ötekine Deneme tahtası olmuyor benden Bitmeyen bir sınav bu böyle Gösteriş meraklısı seni Güldürme beni gece gece Zıt kutuplarız biz ikimiz Sen cennetine gel ben çöplüğüme