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Emrullah Akbaş

Aşr-ı Şerif

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Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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01

Tekvîr suresi 1-29 (1. ila 29 ayetler)

02

Duhân Suresi 51-59 (51. ila 59. ayetler)

03

Bakara suresi 136-141 (136. ila 141. ayetler)

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Emrullah Akbaş

Emrullah Akbaş

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