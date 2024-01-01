Enbe Orkestrası

-
Kader diyorlar ya
İnanmam, inanmam
Ben yazmışım, seni
En sol yanıma
***
Kader diyorlar ya
İnanmam, inanmam
Ben yazmışım, seni
En sol yanıma
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
***
Senin için atan bu kalbi
Bırakma, bırakma
Kaybolurum
Yokluğunun, karanlığında
***
Senin için atan bu kalbi
Bırakma, bırakma
Kaybolurum
Yokluğunun, karanlığında
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
-
Emreylemiş Allah bunu
Düşünmüş bunca kulunu
Ben anlamam onu bunu
Seni senden istiyorum
Hiç bir yere gitmiyorum
***
İşte yürek işte bilek
Seviyorum aslanlar gibi
Ah çekerek bekleyerek
Çok isteyerek seviyorum
Vazgeçemem terk edemem
Ele veremem seviyorum
***
Ne kadar çok sevilirse
O kadar çok çok seviyorum
Karışmasın bana kimse
Seni senden istiyorum
Hiç bir yere gitmiyorum
***
İşte yürek işte bilek
Seviyorum aslanlar gibi
Ah çekerek bekleyerek
Çok isteyerek seviyorum
Vazgeçemem terk edemem
Ele veremem seviyorum
-
Seni terk ediyorum
Ne kadar çok sevsem de
Ölümüne istesem de
Ne kadar çok sevsem de
Ölümüne istesem de
***
Bağrıma taş basıyorum
Seni terk ediyorum
***
Yokluğunda varlığını
Özlemem gerekirken
Varlığında yokluğuna
Hasret bıraktın
***
Bu nasıl paylaşmak bu nasıl hayat
Kahrını çilesini ben çekiyorum
Senin insafsızlığına bu bir feryat
Hislerim omuzumda ben gidiyorum
Dönemem dönemem sana ah gücüm yok
Bir sevda uğruna çok çektim çok elinden
***
Dönemem dönemem sana gücüm yok
Bir sevda uğruna çok çektim çok
***
Seni affetmiyorum
Aldın alacaklarını yaptın yapacaklarını
Aldın alacaklarını yaptın yapacaklarını
***
Süpürdüm artıklarını
Seni affetmiyorum
***
Yokluğunda varlığını özlemem gerekirken
Özlemem gerekirken
Varlığında yokluğuna
Hasret bıraktın
***
Bu nasıl paylaşmak bu nasıl hayat
Kahrını çilesini ben çekiyorum
Senin insafsızlığına bu bir feryat
Hislerim omuzumda ben gidiyorum
Dönemem dönemem sana ah gücüm yok
Bir sevda uğruna çok çektim çok elinden
***
Dönemem dönemem sana ah gücüm yok
Bir sevda yüzünden çok çektim çok elinden
***
İçine dert olacak sana bu son bakışım
İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım
İçine oturacak vedasız ayrılışım
Adını kahpe koydum bırak hep öyle kalsın
Sana son bir sözüm var Allah'ından ve Allah'ından bulasın
-
Onun o gözleri var ya
Vatan millet Sakarya
Onun o gözleri var ya
Vatan millet Sakarya
***
İnsanın aklı kaçar ya
İnsanın aklı şaşar ya
İşte şey
Ah öyle bir şey
***
İşve onda cilve onda
Akıl kalmadı bak sonunda
***
Biliyor gavurun kızı
Ondan bu işve bu nazı
Biliyor gavurun kızı
Sürüm sürüm süründürüyor
***
Biliyor gavurun kızı
Ondan bu cilve bu nazı
Biliyor gavurun kızı
Ne ocaklar söndürüyor
***
Onun o gözleri derya
Hani gösterip çeker ya
Onun o gözleri derya
Hani gösterip çeker ya
***
Aklın başından gider ya
İnsanın aklı gider ya
İşte öyle şey
Ah öyle bir şey
***
İşve onda cilve onda
Akıl kalmadı bak sonunda
***
Biliyor gavurun kızı
Ondan bu işve bu nazı
Biliyor gavurun kızı
Sürüm sürüm süründürüyor
***
Biliyor gavurun kızı
Ondan bu cilve bu nazı
Biliyor gavurun kızı
Ne ocaklar söndürüyor (hoba)
***
Biliyor gavurun kızı
Ondan bu işve bu nazı
Biliyor gavurun kızı
Sürüm sürüm süründürüyor
***
Biliyor gavurun kızı
Ondan bu cilve bu nazı
Biliyor gavurun kızı
Ne ocaklar söndürüyor
Ne ocaklar söndürüyor
Ne ocaklar söndürüyor
-
Bir seni görünce yüreğim çarpar
Bir seni sevdiceğim
Bir senin için gönlümde yer var
Senin için her şeyim
***
Boş gözlerinle öylece durma
Bakışlarınla sineme vurma
Ne haldeyim sakın ha sorma
***
Gel de geleyim öl de öleyim
Hep seni seveyim kir çiçeğim sevdiceğim
***
Bir seni görünce gözlerim dolar
Bir seni sevdiceğim
Bir senin için yüreğim yanar
Senin için her şeyim
***
Boş gözlerinle öylece durma
Bakışlarınla sineme vurma
Ne haldeyim sakın ha sorma
Gel de geleyim öl de öleyim
Hep seni seveyim kır çiçeğim sevdiceğim
-
Hani demIi bir çay içimde
Hani bembeyaz karlar içinde
Hani şarkı söyler oynardık ya
Hani Palandöken'de
***
Sarıl bana karlar altında
Sarıl bana ay ışığında
Gece ayaz aşk beyazdır
Sarıl vakit bulduğunda
***
Hadi gel kar tanesi dans edende
Hadi gel bir aşka imza at sende
Yazık günah boş geçen hayata
Bir başkadır aşk Palandöken'de
-
Sen aldırma
Giderim buralardan
Bir pantolon bir ceket
Sen aldırma
Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et
***
Anan senin anan yarim
Baban senin baban yarim
Bana düşer çekip gitmek
Farz et dünya yalan yarim
***
Saçlarından tel kopar ver
Gönül nazlı bir şey ister
Beni sevdiğini söyle
Bu bana bir ömür yeter
***
Saçlarından tel kopar ver
Gönül nazlı bir şey ister
Beni sevdiğini söyle
Bu bana bir ömür yeter
***
Çare gelmez ağlamaktan
Ayrılır mı et tırnaktan?
Çare gelmez ağlamaktan
Ayrılır mı et tırnaktan?
Başka yol yok ayrılmaktan
Farz et sevgi yalan yarim
***
Sen aldırma
Giderim buralardan
Bir pantolon bir ceket
Sen aldırma
Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et
Anan senin anan yarim
Baban senin baban yarim
Bana düşer çekip gitmek
Farz et sevgi yalan yarim
***
Saçlarından tel kopar ver
Gönül nazlı bir şey ister
Beni sevdiğini söyle
Bu bana bir ömür yeter
***
Saçlarından tel kopar ver
Gönül nazlı bir şey ister
Beni sevdiğini söyle
Bu bana bir ömür yeter
***
Çare gelmez ağlamaktan
Ayrılır mı et tırnaktan?
Çare gelmez ağlamaktan
Ayrılır mı et tırnaktan?
Başka yol yok ayrılmaktan
Farz et sevgi yalan yarim
-
Yeter kafamı ütüledin
Başımın etini yedin
Bir ona bir buna dırdır vır vır
Bir gün yüzü göstermedin
***
Anam mısın babam mısın
Ağam mısın sen paşam mısın
Her şeyime maydanoz oldun
Keyfimin kahyası mısın
***
Vıdı vıdı yapma çekemem ben
Böyle şeylere gelemem ben
Kopsun inceldiği yerden
Artık kopsun
***
Her seni görüşümde ateşlerim yükseliyor
Ağzını açtın mı Allah benimkiler geliyor
İzah etsem sus dersin konuşmasam kus dersin
Başıma dadı kesildin Allah müstahakkını versin
-
Yok yürekten sevecek candan sevecek
Yok öyle ömrünü sana verecek
Filmlerdeymiş romanlarda o sevgiler
Benim ömrüm hep böyle
Beklemekle geçecek
***
Yazık bana yazık bana
Bu kaçıncı kazık bana
Herkese gülen şu felek
Neden böyle bozuk bana
Yaz gelecek buralara
***
Yine aşık olacağım
Arayanlar bulurmuş ya arayacağım bulacağım
Sevgi benim yüreğimde herkesi dost sanacağım
Sevgi benim ciğerimde seveceğim yanacağım
***
Yok gönül dilinden anlayacak
Bu böyle giderse hiç olmayacak
Ne filmlerdeki aşk
Ne romanlardaki dostluk
İçimdeki bu boşluk dolmayacak
-
Günahım sevabım o nağmelerde
Mahşerde ömrüne kefil şarkılar
Sakız gibi döner durur dillerde
Anlatılır gibi değil şarkılar
Kanıma susamış katil şarkılar
***
Aşkım dün gece gelmedin
Aşkım hep seni bekledim
Aşkım sen böyle değildin
Aşkım nasılda değiştin
***
Aşkım gece yanar tenim
Aşkım haberin yok senin
Aşkım sevdiğim
***
Hazan oldum soldum gelmedin
Aşkından kahroldum gelmedin
Bu sensiz kaç gece be vicdansız
Yine de ben seni silmedim
***
Aşkım seni seviyorum
Aşkım seni istiyorum
Aşkım bekliyorum
***
Aşkım sensizlik bir zulüm
Aşkım çekilemez zulüm
Aşkım artık yetmedi mi
Aşkım öfken dinmedi mi
***
Aşkım gece yanar tenim
Aşkım haberin yok senin
Aşkım sevdiğim
***
Hazan oldum soldum gelmedin
Aşkından kahroldum gelmedin
Bu sensiz kaç gece be vicdansız
Yine de ben seni silmedim
***
Aşkım seni seviyorum
Aşkım seni istiyorum
Aşkım bekliyorum
-
Güllere de küstüm açmasınlar
Kuşlara da küstüm uçmasınlar
Selâmımı kestim dostlarımdan
Aramasınlar
***
Bu yüce dağların yolu var mıdır canım
Eteğinde yağmur, dolu var mıdır canım
Bu koskoca dünya sana dar geldi canım
Bu feleğin sağı solu var mıdır canım
***
Can canım cananım
En güzel yanım
Gitti dermanım
Gitti dermanım
Güllere de yazık sen kokacaklar
Fallara da yazık sen çıkacaklar
Dostlarıma yazık senin gibi olmayacaklar
-
A kuzum uykusuzum
Yorgun ve mutsuzum
A kuzum uykusuzum
Yorgun ve mutsuzum
***
Sen yoksun ya yanımda
Umutsuzum mutsuzum
Sen yoksun ya yanımda
Umutsuzum mutsuzum
***
Yalanım yok
Ben sensiz yaşayamam yaşayamam
Yalanım yok
Ben sensiz bu bedeni taşıyamam
***
Yokluğundan huzursuzum
Yok artık tadım tuzum
Yokluğundan huzursuzum
Kalmadı hiç tadım tuzum
***
Yalanım yok
Ben sensiz yaşayamam yaşayamam
Yalanım yok
Ben sensiz bu bedeni taşıyamam
***
Yokluğundan huzursuzum
Kalmadı hiç tadım tuzum
Yokluğundan huzursuzum
Kalmadı tadım tuzum
***
A kuzum uykusuzum
Yorgun ve mutsuzum
A kuzum uykusuzum
Yorgun ve mutsuzum
***
Sen yoksun ya yanımda
Umutsuzum mutsuzum
Sen yoksun ya yanımda
Umutsuzum mutsuzum
***
Mutluluk vitrin de satılık
Aç gözlerle bakıyorum
Almak için bende benim
Emeğimi satıyorum
Gençliğimi satıyorum
-
Gece boyu uyumasam
Şiir yazsam, hayal kursam
Sokağının başında ağlasam, sabahlasam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam aşık olsam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam aşık olsam
***
Hep onu sayıklasam
Gönül evimde saklasam
Deli gibi sokaklarda, körkütük sarhoş olsam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam aşık olsam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam aşık olsam
***
Sırılsıklam aşık olsam
Aşık olsam, sırılsıklam
Aşık olsam, sırılsıklam
Sırılsıklam