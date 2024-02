Enbe Orkestrası

Kader diyorlar ya İnanmam, inanmam Ben yazmışım, seni En sol yanıma *** Kader diyorlar ya İnanmam, inanmam Ben yazmışım, seni En sol yanıma *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun *** Senin için atan bu kalbi Bırakma, bırakma Kaybolurum Yokluğunun, karanlığında *** Senin için atan bu kalbi Bırakma, bırakma Kaybolurum Yokluğunun, karanlığında *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun