Ayrılık ft Rümeysa Bir gün bir haber gelir aniden değişir her şey Hem daha hüzünlü hem daha kıymetli olur nefes *** Ah canım ne sen sor ne ben söyleyeyim Bir aşkla bir ölümle sınanır herkes Sevişirken öpüşürken kıyasıya dövüşürken Yükselirken alçalırken geçer yıllar habersiz İhanetle ihtirasla ihtiyatla oynarken biz Çarpar bütün şiddetiyle yüzümüze hiçliğimiz Ay ayrılık, ay ayrılık *** Ya öyle ya da böyle gitmek matemdir Şimdi daha çok öp beni dem bu demdir *** Ah canım ne sen sor ne ben söyleyeyim Bir aşkla bir ölümle sınanır herkes Sevişirken öpüşürken kıyasıya dövüşürken Yükselirken alçalırken geçer yıllar habersiz İhanetle ihtirasla ihtiyatla oynarken biz Çarpar bütün şiddetiyle yüzümüze hiçliğimiz Ay ayrılık, ay ayrılık

Unutma Beni Çiçekleri Ft. Enbe İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı yada tebessüm Ne fark ederler de şimdi bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi *** Senden çoktan umudu kestim ama Ellerimde hala unutma beni çiçekleri *** Canım bedenimden sökülürcesine Yüzüm yerlere dökülürcesine Son bir bakış için ölürcesine Nasıl özlüyorum seni *** Duyduğum her şarkı dokunurcasına Acım gülüşümden okunurcasına Her gün biraz daha yok olurcasına Nasıl özlüyorum seni

İncir Ft Enbe Orkestrası Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari *** Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler Çökerken sahile, gece sinsi bir duman Birer birer, uçurumdan atlar hevesler *** Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine, birde bu Geçmiyor boğazımdan inanır mısın? Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari *** İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle habersizce alıp giderken Bavuluna kalbimi de atsaydın bari

Ara Ne Olursun ft Tuana Türkay Kader diyorlar ya İnanmam, inanmam Ben yazmışım, seni En sol yanıma *** Kader diyorlar ya İnanmam, inanmam Ben yazmışım, seni En sol yanıma *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun *** Senin için atan bu kalbi Bırakma, bırakma Kaybolurum Yokluğunun, karanlığında *** Senin için atan bu kalbi Bırakma, bırakma Kaybolurum Yokluğunun, karanlığında *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun *** Kabul et, unutamadın Yerimi hiç dolduramadın Gururundan arayamadın Ara, n'olursun *** Zaman, geçerse geçsin Hep, en güzel yerimdesin Sen, benim her şeyimsin Dön, n'olursun

Ege ft Betül Demir Süzüldü gençliğim yağmur misali Düştüm de anıların efkar demine Ne güzeldi sevda peşinde Sevap bildim günahım, aşkı her nefeste *** Ege koynunda gece Susardı saatler, suskun sevişmeler Sevda tanımaz engel Canımın kor yarası, baharımın ayazı gel *** Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna Her gidenden bir iz kaldı Yar seninki bir başka *** Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna Her gidenden bir iz kaldı Yar seninki bir başka *** Süzüldü gençliğim yağmur misali Düştüm de anıların efkar demine Ne güzeldi sevda peşinde Sevap bildim günahım, aşkı her nefeste *** Ege koynunda gece Susardı saatler, suskun sevişmeler Sevda tanımaz engel Canımın kor yarası, baharımın ayazı gel *** Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna Her gidenden bir iz kaldı Yar seninki bir başka *** Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna Her gidenden bir iz kaldı Yar seninki bir başka *** Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna Her gidenden bir iz kaldı Yar seninki bir başka *** Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna Her gidenden bir iz kaldı Yar seninki bir başka

Gittin Gideli ft Erdal Çelik Gittin gideli Acılardayım yapayalnızım çok özledim Gittin gideli Güneşin tadı sevdanın adı bende hâl kalmadı Seni özledim *** Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen sakın meraklanma Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen nasılsın uzaklarda *** Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli *** Gittin gideli Dualarımı duyarsın diye sana yolladım Duvarlar örüp Ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde Seni bekledim *** Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen sakın meraklanma Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen nasılsın uzaklarda *** Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli *** Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli

Günaydin Sevgilim ft Cem Belevi Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı Ayrılık son kelimem sen buna inandın mı *** Bu sabah sensiz uyandım Ağladım tek başıma ellerim bomboş kalktım Olmuyor eksik bir yanım Perdeleri açtım göklere daldım baktım *** Bulutlarda kaybolduysan yağmur olup da yağsaydın Penceremden içeri yüreğime damlasaydın Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım *** Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı Ayrılık son kelimem sen buna inandın mı *** Güllerim soldu açmıyor Her sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor Ellerim soğuk ve sensiz Nerelere gittiysen benden habersiz *** Bulutlarda kaybolduysan yağmur olup da yağsaydın Penceremden içeri yüreğime damlasaydın Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım *** Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı Ayrılık son kelime sen buna inandın mı *** Günlerin geçeceğine Özlemim biteceğine Gözyaşımın biteceğine Sen buna inandın mı *** Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı Ayrılık son kelimem sen buna inandın mı *** Sen buna inandın mı Sen buna inandın mı

Hiç Halim Yok ft Haydar Yılmaz Ve gidiyorsun ardına bile bakmadan Ve ben yine kor ve zor ıssız gecelerle Sensiz, çaresiz, mutsuz, yapayalnız Bu son vedan ve çekip gidişin sebebim olacak *** Hiç halim yok, oturup gidişine üzülmeye Hiç hakkın yok, beni böyle terk edip kahretmeye Umudum yok, yine resimlere bakıp ağlayamam Belki bu son gidişin yeter beni kahretmeye *** Hiç halim yok *** Ve gidiyorsun ardına bile bakmadan Ve ben yine kor ve zor ıssız gecelerle Sensiz, çaresiz, mutsuz, yapayalnız Bu son vedan ve çekip gidişin sebebim olacak *** Hiç halim yok, oturup gidişine üzülmeye Hiç hakkın yok, beni böyle terk edip kahretmeye Umudum yok, yine resimlere bakıp ağlayamam Belki bu son gidişin yeter beni kahretmeye Hiç halim yok, oturup gidişine üzülmeye *** Hiç hakkın yok, beni böyle terk edip kahretmeye Umudum yok, yine resimlere bakıp ağlayamam Belki bu son gidişin yeter beni kahretmeye *** Hiç halim yok Hiç hakkın yok

İstanbul ft Ziynet Sali & Hayyam Nisanov Şehir megapolis, anılar Neden ayrıldık biz sorarlar Sen benden uzak bir baharda Sana dönemedim, bağışla *** Bu şehirde sevgimizi tattık, seviştik *** İstanbul özulüyor bizi İstanbul bekliyor bizi İstanbul hatırla bizi İstanbul bağışla bizi *** "Seni seviyorum", diyemedim Oh, bir şansım daha olsa denerdim Her şey ne güzeldi, özlendin Sen de ister miydin bilemedim *** Bu şehirde sevgimizi tattık, yitirdik *** İstanbul özulüyor bizi İstanbul bekliyor bizi İstanbul hatırla bizi İstanbul bağışla bizi *** İstanbul bekliyor bizi sahil yollarında İstanbul hatırlar bizi tatlı uykularda İstanbul bağışla bizi gözlerin dolduğunda İstanbul unutmaz bizi, sen de unutma *** İstanbul

Nikah Masası ft Ajda Pekkan & Ümit Besen Nikahına beni çağır sevgilim İstersen şahidin olurum senin "Bu adam kim?" diye soran olursa "Eski bir tanıdık" dersin sevgilim *** Nikahına beni çağır sevgilim İstersen şahidin olurum senin "Bu adam kim?" diye soran olursa "Eski bir tanıdık" dersin sevgilim *** Hayaller kurardık biz yıllar önce Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce Bilirsin ne kadar görmek isterdim Beyazlar içinde seni öylece *** Hayaller kurardık biz yıllar önce Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce Bilirsin ne kadar görmek isterdim Beyazlar içinde seni öylece *** Garibin biriysem sevemez miyim? "Aşkla karın doymaz" diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip Sana bir buket gül veremez miyim? *** Garibin biriysem sevemez miyim? "Aşkla karın doymaz" diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip Sana bir buket gül veremez miyim? *** Nikah masasına oturdun işte Dayanmak çok zormuş böyle sevince Sana mutluluklar, sözüm kardeşçe At artık imzanı, git biran önce *** Nikah masasına oturdun işte Dayanmak çok zormuş böyle sevince Sana mutluluklar, sözüm kardeşçe At artık imzanı, git biran önce

Olmazsa Olmazımsın ft İlyas Yalçıntaş & Büşra Periz "Cennettir" dediler, güneşin doğduğunu Cennet bildim seninle, kavuştuğumuzu "Yaşlanmaktır" dediler, dünyanın tadı Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı *** Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın *** Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde) İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın) *** "Sevgini çiçekler gibi, büyüt" dediler Bazen bilmeden kurutsa da gülünü "Sen unut kendini, sen avut" dediler Araya hayat girmeden alır gönlünü *** Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın *** Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde) İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın) *** Derya deniz misali yüreğinde İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize, dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)

Samanyolu ft Aytekin Kurt Sen kalbimin mehtabısın güneşisin Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Bir şarkısın sen

Sana Doğru ft Işın Karaca Herkes seçer kendi yolunu Bilmez ki mutsuzluk mu sonu Şu günlük güneşlik dünyada Bulur en zorunu *** Herkes seçer kendi yolunu Bilmem ki mutsuzluk mu sonu Şu günlük güneşlik dünyada Bulur en zorunu *** Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmaz bir sokakmış meğer Dönülmez oldu Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkûm elinde *** Bizi güçlükler ayırsa da Umudum var hala yarında Ben severim aşkın zorunu Kimi gider kolayına *** Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmaz bir sokakmış meğer Dönülmez oldu Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkûm elinde *** Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmaz bir sokakmış meğer Dönülmez oldu Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkûm elinde