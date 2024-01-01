Enbe Orkestrası

-
Bir gün bir haber gelir aniden değişir her şey
Hem daha hüzünlü hem daha kıymetli olur nefes
***
Ah canım ne sen sor ne ben söyleyeyim
Bir aşkla bir ölümle sınanır herkes
Sevişirken öpüşürken kıyasıya dövüşürken
Yükselirken alçalırken geçer yıllar habersiz
İhanetle ihtirasla ihtiyatla oynarken biz
Çarpar bütün şiddetiyle yüzümüze hiçliğimiz
Ay ayrılık, ay ayrılık
***
Ya öyle ya da böyle gitmek matemdir
Şimdi daha çok öp beni dem bu demdir
***
Ah canım ne sen sor ne ben söyleyeyim
Bir aşkla bir ölümle sınanır herkes
Sevişirken öpüşürken kıyasıya dövüşürken
Yükselirken alçalırken geçer yıllar habersiz
İhanetle ihtirasla ihtiyatla oynarken biz
Çarpar bütün şiddetiyle yüzümüze hiçliğimiz
Ay ayrılık, ay ayrılık
-
İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor yine bugün
Aynı artık zaten gözyaşı yada tebessüm
Ne fark ederler de şimdi bir yerlerde aklım şimdi
Hiç önemi kalmadı üzen, kalan, giden kimdi
***
Senden çoktan umudu kestim ama
Ellerimde hala unutma beni çiçekleri
***
Canım bedenimden sökülürcesine
Yüzüm yerlere dökülürcesine
Son bir bakış için ölürcesine
Nasıl özlüyorum seni
***
Duyduğum her şarkı dokunurcasına
Acım gülüşümden okunurcasına
Her gün biraz daha yok olurcasına
Nasıl özlüyorum seni
-
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, birde bu
Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, birde bu
Geçmiyor boğazımdan inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek nede bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari
-
Kader diyorlar ya
İnanmam, inanmam
Ben yazmışım, seni
En sol yanıma
***
Kader diyorlar ya
İnanmam, inanmam
Ben yazmışım, seni
En sol yanıma
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
***
Senin için atan bu kalbi
Bırakma, bırakma
Kaybolurum
Yokluğunun, karanlığında
***
Senin için atan bu kalbi
Bırakma, bırakma
Kaybolurum
Yokluğunun, karanlığında
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
***
Kabul et, unutamadın
Yerimi hiç dolduramadın
Gururundan arayamadın
Ara, n'olursun
***
Zaman, geçerse geçsin
Hep, en güzel yerimdesin
Sen, benim her şeyimsin
Dön, n'olursun
-
Süzüldü gençliğim yağmur misali
Düştüm de anıların efkar demine
Ne güzeldi sevda peşinde
Sevap bildim günahım, aşkı her nefeste
***
Ege koynunda gece
Susardı saatler, suskun sevişmeler
Sevda tanımaz engel
Canımın kor yarası, baharımın ayazı gel
***
Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna
Her gidenden bir iz kaldı
Yar seninki bir başka
***
Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna
Her gidenden bir iz kaldı
Yar seninki bir başka
***
Süzüldü gençliğim yağmur misali
Düştüm de anıların efkar demine
Ne güzeldi sevda peşinde
Sevap bildim günahım, aşkı her nefeste
***
Ege koynunda gece
Susardı saatler, suskun sevişmeler
Sevda tanımaz engel
Canımın kor yarası, baharımın ayazı gel
***
Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna
Her gidenden bir iz kaldı
Yar seninki bir başka
***
Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna
Her gidenden bir iz kaldı
Yar seninki bir başka
***
Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna
Her gidenden bir iz kaldı
Yar seninki bir başka
***
Düşmüş kokun yastığımın bir ucuna
Her gidenden bir iz kaldı
Yar seninki bir başka
-
Gittin gideli
Acılardayım yapayalnızım çok özledim
Gittin gideli
Güneşin tadı sevdanın adı bende hâl kalmadı
Seni özledim
***
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen sakın meraklanma
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen nasılsın uzaklarda
***
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
***
Gittin gideli
Dualarımı duyarsın diye sana yolladım
Duvarlar örüp
Ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde
Seni bekledim
***
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen sakın meraklanma
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen nasılsın uzaklarda
***
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
***
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
-
Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı
Ayrılık son kelimem sen buna inandın mı
***
Bu sabah sensiz uyandım
Ağladım tek başıma ellerim bomboş kalktım
Olmuyor eksik bir yanım
Perdeleri açtım göklere daldım baktım
***
Bulutlarda kaybolduysan yağmur olup da yağsaydın
Penceremden içeri yüreğime damlasaydın
Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın
Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım
***
Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı
Ayrılık son kelimem sen buna inandın mı
***
Güllerim soldu açmıyor
Her sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor
Ellerim soğuk ve sensiz
Nerelere gittiysen benden habersiz
***
Bulutlarda kaybolduysan yağmur olup da yağsaydın
Penceremden içeri yüreğime damlasaydın
Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın
Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım
***
Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı
Ayrılık son kelime sen buna inandın mı
***
Günlerin geçeceğine
Özlemim biteceğine
Gözyaşımın biteceğine
Sen buna inandın mı
***
Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı
Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı
Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı
Ayrılık son kelimem sen buna inandın mı
***
Sen buna inandın mı
Sen buna inandın mı
-
Ve gidiyorsun ardına bile bakmadan
Ve ben yine kor ve zor ıssız gecelerle
Sensiz, çaresiz, mutsuz, yapayalnız
Bu son vedan ve çekip gidişin sebebim olacak
***
Hiç halim yok, oturup gidişine üzülmeye
Hiç hakkın yok, beni böyle terk edip kahretmeye
Umudum yok, yine resimlere bakıp ağlayamam
Belki bu son gidişin yeter beni kahretmeye
***
Hiç halim yok
***
Ve gidiyorsun ardına bile bakmadan
Ve ben yine kor ve zor ıssız gecelerle
Sensiz, çaresiz, mutsuz, yapayalnız
Bu son vedan ve çekip gidişin sebebim olacak
***
Hiç halim yok, oturup gidişine üzülmeye
Hiç hakkın yok, beni böyle terk edip kahretmeye
Umudum yok, yine resimlere bakıp ağlayamam
Belki bu son gidişin yeter beni kahretmeye
Hiç halim yok, oturup gidişine üzülmeye
***
Hiç hakkın yok, beni böyle terk edip kahretmeye
Umudum yok, yine resimlere bakıp ağlayamam
Belki bu son gidişin yeter beni kahretmeye
***
Hiç halim yok
Hiç hakkın yok
-
Şehir megapolis, anılar
Neden ayrıldık biz sorarlar
Sen benden uzak bir baharda
Sana dönemedim, bağışla
***
Bu şehirde sevgimizi tattık, seviştik
***
İstanbul özulüyor bizi
İstanbul bekliyor bizi
İstanbul hatırla bizi
İstanbul bağışla bizi
***
"Seni seviyorum", diyemedim
Oh, bir şansım daha olsa denerdim
Her şey ne güzeldi, özlendin
Sen de ister miydin bilemedim
***
Bu şehirde sevgimizi tattık, yitirdik
***
İstanbul özulüyor bizi
İstanbul bekliyor bizi
İstanbul hatırla bizi
İstanbul bağışla bizi
***
İstanbul bekliyor bizi sahil yollarında
İstanbul hatırlar bizi tatlı uykularda
İstanbul bağışla bizi gözlerin dolduğunda
İstanbul unutmaz bizi, sen de unutma
***
İstanbul
-
Nikahına beni çağır sevgilim
İstersen şahidin olurum senin
"Bu adam kim?" diye soran olursa
"Eski bir tanıdık" dersin sevgilim
***
Nikahına beni çağır sevgilim
İstersen şahidin olurum senin
"Bu adam kim?" diye soran olursa
"Eski bir tanıdık" dersin sevgilim
***
Hayaller kurardık biz yıllar önce
Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce
Bilirsin ne kadar görmek isterdim
Beyazlar içinde seni öylece
***
Hayaller kurardık biz yıllar önce
Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce
Bilirsin ne kadar görmek isterdim
Beyazlar içinde seni öylece
***
Garibin biriysem sevemez miyim?
"Aşkla karın doymaz" diyen ben miyim?
Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip
Sana bir buket gül veremez miyim?
***
Garibin biriysem sevemez miyim?
"Aşkla karın doymaz" diyen ben miyim?
Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip
Sana bir buket gül veremez miyim?
***
Nikah masasına oturdun işte
Dayanmak çok zormuş böyle sevince
Sana mutluluklar, sözüm kardeşçe
At artık imzanı, git biran önce
***
Nikah masasına oturdun işte
Dayanmak çok zormuş böyle sevince
Sana mutluluklar, sözüm kardeşçe
At artık imzanı, git biran önce
-
"Cennettir" dediler, güneşin doğduğunu
Cennet bildim seninle, kavuştuğumuzu
"Yaşlanmaktır" dediler, dünyanın tadı
Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı
***
Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın
Sen iki meleğimin kanatlarısın
Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın
Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın
***
Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde)
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
***
"Sevgini çiçekler gibi, büyüt" dediler
Bazen bilmeden kurutsa da gülünü
"Sen unut kendini, sen avut" dediler
Araya hayat girmeden alır gönlünü
***
Çoktan sen yarim, olmazsa olmazımsın
Sen iki meleğimin kanatlarısın
Hem kâbus nedenim, hem rüyalarımsın
Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın
***
Derya deniz misali yüreğinde (yüreğinde)
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
***
Derya deniz misali yüreğinde
İsterim bir damlanın izi kalmasın
Gemiler batsa bile bize, dokunmasın
Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın (dalgalansın)
-
Sen kalbimin mehtabısın güneşisin
Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
***
Bir şarkısın sen
-
Herkes seçer kendi yolunu
Bilmez ki mutsuzluk mu sonu
Şu günlük güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
***
Herkes seçer kendi yolunu
Bilmem ki mutsuzluk mu sonu
Şu günlük güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
***
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmaz bir sokakmış meğer
Dönülmez oldu
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkûm elinde
***
Bizi güçlükler ayırsa da
Umudum var hala yarında
Ben severim aşkın zorunu
Kimi gider kolayına
***
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmaz bir sokakmış meğer
Dönülmez oldu
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkûm elinde
***
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmaz bir sokakmış meğer
Dönülmez oldu
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkûm elinde
-
Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş,
Tanrı istemezse insan ölmezmiş,
Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş,
Tanrı istemezse ínsan ölmezmiş..
***
Sen Tanrı mısın beni öldürdün?
Eşime dostuma beni güldürdün.
Sen Tanrı mısın bení öldürdün?
Eşime dostuma beni güldürdün..
***
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor.?
Senin için bir can, bir can gidiyor.
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor.?
Senin için bir can, bír can ölüyor..
***
Allah öldürür dünyadan alır.
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın.
Allah öldürür dünyadan alır.
Sen beni öldürdün hayátta bıraktın..
***
Cehennem ateşi ahirette olur.
Sen beni dünyáda ateşe attın.
Sen beni dünyada ateşe attın.
Sen beni dünyada ateşe attın.
***
Senin için herkes kötü söylüyor,
Söylemesí kolay bir de bana sor.
Senin için herkes kötü söylüyor, S
öylemesi kolay bir de bana sor...
***
Seninle yaşamak güzel şey ama,
Senden ayrılmayı gel de bana sor.
Seninle yaşamak güzel şey ama,
Senden ayrılmayı gel de bana sor...
***
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor.?
Senin için bir can, bir can gidiyor.
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor.?
Senin için bir can, bír can ölüyor..
***
Allah öldürür dünyadan alır.
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın.
Allah öldürür dünyadan alır.
Sen beni öldürdün hayátta bıraktın..
***
Cehennem ateşi ahirette olur.
Sen beni dünyáda ateşe attın.
Sen beni dünyada ateşe attın.
Sen beni dünyada ateşe attın....