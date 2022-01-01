Dolaşayım Damarlarında Şarkı Sözleri
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Enbe Orkestrası
Dolaşayım Damarlarında
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Ne zaman umutlansam ne zaman gülsem
Durakta bekliyor hep gözyaşı
Kime güvensem kimi sevsem
Sebebi oldu baş ağrısı
***
Son sendin ah vuran
Zaten olmuş olan
Bardağı taşıran
Vefasızlık, hayırsızlık dokunan
***
Olsa da al beni
İçine sal beni
Dolaşayım damarlarında
Sevgilim çok yorgunum
İçin için solgunum
Bırak açayım ışığında