Enbe Orkestrası

-
Omzumda başın eksik, yatağımda kokun
Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun
Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm
Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm
***
Omzumda başın eksik, yatağımda kokun
Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun
Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm
Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm
***
Ne olur dön geri sevindirme elleri
Bozdur mühürünü, kara büyülerin
Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz
Hep eksik diyorum ya, o bile az
***
Omzumda başın eksik, yatağımda kokun
Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun
Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm
Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm
***
Ne olur dön geri sevindirme elleri
Bozdur mühürünü, kara büyülerin
Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz
Hep eksik diyorum ya, o bile az
***
Ne olur dön geri sevindirme elleri
Bozdur mühürünü, kara büyülerin
Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz
Hep eksik diyorum ya, o bile az
Hani eksik diyorum ya, o bile az
-
Herkes şerefe içsin çin çin çin
Uzaktan geldim bak tek sevgilim
***
Tekrar beraberiz işte
Bak bu doğum gününde
Kutlayalım biz neşeyle bütün gece
***
Sakın komşular görmesin
Annen duymasın bunu
Eller yine ayırmasın
Kalbimde tek sen varsın
***
Nice yıllara yavrum çin çin çin
Doğum günün kutlu, kutlu olsun
-
Ne zaman umutlansam, ne zaman gülsem
Durakta bekliyor hep gözyaşım
Kime güvensem, kimi sevsem
Sebebi oldu baş ağrısı
***
Son sendin, ah, vuran
Zaten olmuş olan
Bardağı taşıran
Vefasızlık, hayırsızlık
Dokunan
***
Olsa da al beni, içine sal beni
Dolaşayım damarlarında
Sevgilim, çok yorgunum
İçin için solgunum
Bırak açayım ışığında
***
Olsa da al beni, içine sal beni
Dolaşayım damarlarında
Sevgilim çok yorgunum
İçin için solgunum
Bırak açayım ışığında
***
Ne zaman umutlansam, ne zaman gülsem
Durakta bekliyor hep gözyaşım
Kime güvensem, kimi sevsem
Sebebi oldu baş ağrısı
***
Son sendin, ah, vuran
Zaten olmuş olan
Bardağı taşıran
Vefasızlık, hayırsızlık
Dokunan
***
Olsa da al beni, içine sal beni
Dolaşayım damarlarında
Sevgilim, çok yorgunum
İçin için solgunum
Bırak açayım ışığında
***
Olsa da al beni, içine sal beni
Dolaşayım damarlarında
Sevgilim, çok yorgunum
İçin için solgunum
Bırak açayım ışığında
-
Düşünme hiç neden diye yorulma
O yıllar ki yaşanmayacak seninle bir kez daha
Gittikçe kaybolan bir aşk hatırlanan
Bizden de güzeldi zaman
***
Acı nedir bilmeden yağmurlu gün görmeden
Hep akıllı geçindik, kalp kırmayı öğrendik
Söyle ne oldu bize nefret girdi sevgiye
Kaldın bak sen kendine, ben de kendi kendime
***
O günlerde bir başkaydın gözümde
Tek senle ben kalmıştık sanki yer yüzünde
Uzak birbirinden kutuplar gibiyken
Neydi çeken bizi birden
-
Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen
Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken
***
Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu
Nasıl direniyor insan hala
Gerçekten ümit var mı
Ah bunca günahla
***
Bari sen bırakma ellerimi
Bari sen yapma
Şimdi her zamandan daha fazla sarılmalıyız aşka
***
Yanıyor dünya
Sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
***
Ağlıyor dünya
Halimiz hazin
Sevişmeliyiz, aşk da yoksa, yoksun, yokum
***
Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu
Nasıl direniyor insan hala
Gerçekten ümit var mı
Ah bunca günahla
***
Bari sen bırakma ellerimi
Bari sen yapma
Şimdi her zamandan daha fazla sarılmalıyız aşka
***
Yanıyor dünya
Sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
***
Ağlıyor dünya
Halimiz hazin
Sevişmeliyiz, aşk da yoksa, yoksun, yokum
***
Yanıyor dünya
Sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
***
Ağlıyor dünya
Halimiz hazin
Sevişmeliyiz, aşk da yoksa, yoksun, yokum
-
Ben senden çoktan vazgeçtim
Bu ömrü sende tükettim
Esir ettin bir tatlı söze
Boynumu büktün hep kalbim
***
Ne olurdu söz dinleseydin
Beni kula kul etmeseydin
Peşinden sürüklemeseydin
Ağlatmasaydın hiç kalbim
***
Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim
Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim
Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim
Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim
***
Yanarsın kalbim
Kanarsın kalbim
***
Bir bakış için ağlamaya
Bir gülüş için yalvarmaya
Mutluluk için gün saymaya
Geç kalmadık mı biz kalbim
***
Ne sende umut var ne de bende
Artık sevemem istesem de
Sen de fazlasın bu bedende
Boş yere atma dur kalbim
***
Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim
Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim
Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim
Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim
***
Yanarsın kalbim
Kanarsın kalbim
Yanarsın kalbim
İnan artık tükendim
Kalbim
-
Yeni bir gün benim için başlıyor
Beklemekten bıkmadım
Sabredince her şey düzeliyor
Büyüdükçe anladım
***
Yeniden her şeye başlamak
İlk seferden daha bir zor
Çabalamadan istediğini almak
Bir anda olmuyor
***
Yaşanmış her şey bir ders
Kimi iyi kimi ters
Öyle bir yerde aklım kimse bilmez
***
Eskidendi o bendim o korkak kız
Eskisinden daha güçlüyüm yalnız
-
Listen to the pouring rain
Listen to it pour
And with every drop of rain
You know I love you more
***
Let it rain all night long
Let my love for you go strong
As long as we're together
Who cares about the weather?
***
Listen to the falling rain
Listen to it fall
And with every drop of rain
I can hear you call
Call my name right out loud
I can here above the clouds
And I'm here among the puddles
You and I together huddle
***
Listen to the falling rain
Listen to it fall
***
It's raining
It's pouring
The old man is snoring
Went to bad
And bumped his head
He couldn't get up in the morning
***
Listen to the falling rain
listen to the rain
-
Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi
Cevapsız sorular senin içindi
Yırttığım resim bizimdi belki
Özledim şimdi, pişmanım hani
***
Taş altında uyurum, laf altında kalamam
Resmi görmeden yapboza dokunmam
Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik
Aşktı sonuçta
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi
Cevapsız sorular senin içindi
Yırttığım resim bizimdi belki
Özledim şimdi, pişmanım hani
***
Taş altında uyurum, laf altında kalamam
Resmi görmeden yapboza dokunmam
Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik
Aşktı sonuçta
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığımla aram bozuk
***
Sev beni yine, öp beni yine
Tap bana yine delicesine
Yalnızlığınla aran bozuksa
-
Yağmur ağlıyor ikimiz için
Hem ağlıyor hem siliyor maziyi
Kaderimdin, hayal oldum şimdi
Aşkımız bitti masallar gibi
***
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı, ben ağladım
***
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı, ben ağladım
***
Kar çiçekleri gibisin temiz
Sende bulmuştum aşkı ben henüz
Son bir buse ver, hatıra kalsın
Sen yokken gönlüm yanımda sansın
***
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı, ben ağladım
***
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı, ben ağladım