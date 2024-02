Enbe Orkestrası

Evet mi hayır mı? Söyle bana nedir senin cevabın? Beklemek istemem Ne olacak bilinmez ki yarın *** Gelmezsin, sevmezsin Sen her şeyi benden mi beklersin? Söyle nasıl sevgi bu? Yoksa buna sen aşk mı dersin? *** Benim bütün dünyam her şeyimsin Yok ki benim senden başka sevgilim Bir gün başkasını seversem eğer İnan kabahatli değilim hiç ben *** Evet mi hayır mı? Söyle bana nedir senin cevabın? Beklemek istemem Ne olacak bilinmez ki yarın *** Gelmezsin, sevmezsin Sen her şeyi benden mi beklersin? Söyle nasıl sevgi bu? Yoksa buna sen aşk mı dersin? *** Benim bütün dünyam her şeyimsin Yok ki benim senden başka sevgilim Bir gün başkasını seversem eğer İnan kabahatli değilim hiç ben.