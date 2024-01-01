Enbe Orkestrası

-
Şehir megapolis, anılar
Neden ayrıldık biz sorarlar
Sen benden uzak bir baharda
Sana dönemedim, bağışla
***
Bu şehirde sevgimizi tattık, seviştik
***
İstanbul özulüyor bizi
İstanbul bekliyor bizi
İstanbul hatırla bizi
İstanbul bağışla bizi
***
"Seni seviyorum", diyemedim
Oh, bir şansım daha olsa denerdim
Her şey ne güzeldi, özlendin
Sen de ister miydin bilemedim
***
Bu şehirde sevgimizi tattık, yitirdik
***
İstanbul özulüyor bizi
İstanbul bekliyor bizi
İstanbul hatırla bizi
İstanbul bağışla bizi
***
İstanbul bekliyor bizi sahil yollarında
İstanbul hatırlar bizi tatlı uykularda
İstanbul bağışla bizi gözlerin dolduğunda
İstanbul unutmaz bizi, sen de unutma
***
İstanbul
-
Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni beni kane
Ne akılem, ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
***
Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
***
Ben Yunus-i biçareyim
Aşk elinden avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
-
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle
***
Saçını dök sineme derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
Saçını dök sineme derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
***
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
***
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak, bakma öyle
Yeter ki ıslak ıslak, bakma öyle
Ne olur ısla ıslak, bakma öyle
-
Çile kokladım karanfil niyetine
Sabrı okşadım zorladım sen diye
Baktım dünyaya senin gözünle
Hep savaş, hep yıkım, ateşler içinde
Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var
Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar?
Mavi mavi gözlerinde top tüfek mi var
Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar?
Çile kokladım karanfil niyetine
Sabrı okşadım zorladım sen diye
Baktım dünyaya senin gözünle
Hep savaş, hep yıkım, ateşler içinde
Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var
Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar?
Mavi mavi gözlerinde top tüfek mi var
Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar?
Bir demet beyaz karanfil ne işe yarar?
Bir demet beyaz karanfil ne işe yarar?
Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var
Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar?
Mavi mavi gözlerinde top tüfek mi var
Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar?
Mavi mavi gözlerinde hep sitem mi var
Yoksa insan sevdiğine böyle mi bakar?
Mavi mavi gözlerinde top tüfek mi var
Böyle haksız bir savaştan kim galip çıkar?
-
Her şeyi bilir, sinsice susar
Sen yaparsın, o gelir bozar
Son günü bekler, nefreti kusar
Kalbi bataklık, yarını yutar
Görmezsin
Duymazsın
Hep vardır
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi, sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi, sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tanrısı para, kendine köle
Sözleri zehir, onu dinleme
Sadık uşaklar eteğini öper
Korku üretir, süsleri gizler
Alırsın
Satarsın
Yutarsın
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi, sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi, sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi, sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
-
Ölümü düşünmek gözlerinde çığlıklarla
Kuşlara isyan etmek uçamamaktan
Yüreğimdeki sancıları yaşamayı sevmek
Öğrenmemek bildiklerini de silmek
İsterdim yeniden doğmak ya da hepten yok olmak
İsterdim daha iyi olmak bir melek gibi
Kanat açıp dağlara uçmak
Birileri buna izin vermedi
Buralarda yaşamak izne tabi
Saçına dokunmak rüzgarların temasıyla
Yeniden coşabilmek karanfillerle
Uçurumları yenmek, kaygan zeminlerde
İsyanlara dalmak deli cesaretiyle
İsterdim yeniden doğmak ya da hepten yok olmak
İsterdim daha iyi olmak bir melek gibi
Kanat açıp dağlara uçmak
Birileri buna izin vermedi
Buralarda yaşamak izne tabi
Acıyı yok etmek kalbinden sevdiklerimin
Geceyi çekip almak günlerinden
Maviye akmak sisli güz denizinde
Günahları affetmek Tanrı'nın dileğiyle
İsterdim yeniden doğmak ya da hepten yok olmak
İsterdim daha iyi olmak bir melek gibi
Kanat açıp dağlara uçmak
Birileri buna izin vermedi
Buralarda yaşamak izne tabi
-
Oturmuşum biçare denize karşı
Deniz biraz hırçın kalmaz senden aşağı
Dalar gider gözlerim kayan yıldıza
Tıpkı aşkımız gibi yok ne sonu başı
Dünya bir ateş olup bağrımı yaksa
Gökyüzü tufan olup üstüme yağsa
Hiç dönüş yok sevgilim biz severken ayrılacağız
Baktığım deniz ortadan yarılsa
Mehtap binbir pul olup yüzüme yağsa
Hiç yolu yok sevgilim biz severken ayrılacağız
Oturmuşum biçare denize karşı
Deniz biraz hırçın kalmaz senden aşağı
Dalar gider gözlerim kayan yıldıza
Tıpkı aşkımız gibi yok ne sonu başı
Dünya bir ateş olup bağrımı yaksa
Gökyüzü tufan olup üstüme yağsa
Hiç dönüş yok sevgilim biz severken ayrılacağız
Baktığım deniz ortadan yarılsa
Mehtap binbir pul olup yüzüme yağsa
Hiç yolu yok sevgilim biz severken ayrılacağız
Dünya bir ateş olup bağrımı yaksa
Gökyüzü tufan olup üstüme yağsa
Hiç dönüş yok sevgilim biz severken ayrılacağız
Ayrılacağız
Ayrılacağız
-
Toprak kokan şehir
Deniz kokan şehir
Sevda kokan şehir
Toprak kokan şehir
Deniz kokan şehir
Sevda kokan şehir
Büyüsüyle bekler seni
Caddeler ıslak göz yaşlarıyla
Büyüsüyle bekler seni
Caddeler ıslak göz yaşlarıyla
Gitmem bu gece
Gidemem artık
Olmasan da gitmem bu gece
Olmasan da
Hava ile bütün
Su ile bütün
Güneşle bütün şehir
Hava ile bütün
Su ile bütün
Güneşle bütün şehir
Bıraktığın zamanki gibi
Loştur her yer hayalin gibi
Bıraktığın zamanki gibi
Loştur her yer hayalin gibi
Gitmem bu gece
Gidemem artık
Olmasan da gitmem bu gece
Olmasan da
Oysa artık düşlerimde
Yalnızlık da aşktır bu şehirde
Karanlık da aşktır sensizlikde
Oysa artık düşlerimde
Yalnızlık da aşktı bu şehirde
Karanlık da aşktı sensizlikde
Gitmem bu gece
Gidemem artık
Olmasan da gitmem bu gece
Olmasan da
Gitmem bu gece
Gidemem artık
Olmasan da gitmem bu gece
Olmasan da
-
Gün olur alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Gün olur alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu ada senin
Bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşisıra
Şu ada senin
Bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşisıra
Gün olur başıma kadar güneş
Gün olur başına kadar mavi
Gün olur deli gibi
Gün olur alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Gün olur alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu ada senin
Bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşisıra
Şu ada senin
Bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşisıra
Gün olur başıma kadar güneş
Gün olur başına kadar mavi
Gün olur deli gibi
Gün olur alır başımı giderim
-
Eskiden iyi günlerimiz dostlarımız vardı
Yüzümüze gülen çoktu gözyaşı bize kaldı
Zor günler, bu zor günler de şimdi nerdeler?
Kaldık mı biz bize
Yeteriz kendimize
Geçer bu zor günlerde
Zor günler, bu zor günler de şimdi nerdeler?
Kaldık mı biz bize
Yeteriz kendimize
Geçer bu zor günlerde
Geçer bu zor günlerde
Aldırma
Aldırma
Neler biz neler gördük?
Kimleri biz dost bildik?
Yalanmış sözler aldırma
Neler biz neler gördük?
Kimleri biz dost bildik?
Yalanmış yüzler aldırma
Geçer bu zor günlerde
Geçer bu zor günlerde
Zor günler, bu zor günler de şimdi nerdeler?
Kaldık mı biz bize
Yeteriz kendimize
Geçer bu zor günlerde
Geçer bu zor günlerde
Aldırma
Aldırma
Neler biz neler gördük?
Kimleri biz dost bildik?
Yalanmış sözler aldırma
Neler biz neler gördük?
Kimleri biz dost bildik?
Yalanmış yüzler aldırma
Geçer bu zor günlerde
Geçer bu zor günlerde
Geçer bu zor günlerde
Geçer bu zor günlerde
Geçer bu zor günlerde
Yalanmış sözler aldırma
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Akşamları oturup ağlamaklı ve yalnız
Kucağımda fotoğraflar fakülte yılları
Seksenlerde İstanbul'da hüzün grupları
Duygu yüklü sevgililer kaçamak öpücükler
Yirmi yaşın yüreğinde kaybettiği düşleri
Caddeler boyunca gezdiği heyecan dolu günleri
Toplanıp konuşurlardı yaşama dair geceleri
Gözyaşları süzülüyor düşündükçe hepsini
Ana caddede kasabanın eczanesinde şimdi
Saatlerce uzaklarda metropol hayatından
Gündüzleri kar hesabı sevişmenin özlemi
Çocukluktu gözlerine adanan şiirleri
Yirmi yaşın yüreğinde kaybettiği düşleri
Caddeler boyunca gezdiği heyecan dolu günleri
Toplanıp konuşurlardı yaşama dair geceleri
Gözyaşları süzülüyor düşündükçe hepsini
Yirmi yaşın yüreğinde kaybettiği düşleri
Caddeler boyunca gezdiği heyecan dolu günleri
Toplanıp konuşurlardı yaşama dair geceleri
Gözyaşları süzülüyor düşündükçe hepsini
Yirmi yaşın yüreğinde kaybettiği düşleri
Caddeler boyunca gezdiği heyecan dolu günleri
Toplanıp konuşurlardı yaşama dair geceleri
Gözyaşları süzülüyor düşündükçe hepsini