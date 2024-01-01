Hoşgör Sen Şarkı Sözleri
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Enbe Orkestrası
Hoşgör Sen
-
İçimdeki hüzün yüzüme oturmasa da (oturmasa da)
Bu acı beni yerden yere savurmasa da (savurmasa da)
Gözümden başka bir yerden okunmasa da
Kim demiş mutlu olduğumu, yandım
***
Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Bende kül oldum yandım
Sevgin ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Ben de kül oldum yandım
Ben de kül oldum yandım
***
İçimdeki hüzün yüzüme oturmasa da (oturmasa da)
Bu acı beni yerden yere savurmasa da (savurmasa da)
Gözümden başka bir yerden okunmasa da
Kim demiş mutlu olduğumu, yandım
***
Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Ben de kül oldum yandım
Sevgin ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Bende kül oldum yandım
***
Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Ben de kül oldum yandım
İzmir bilir ya, fallar çıkmaz ya, kimse bilmez ya
Ben de kül oldum yandım
Ben de kül oldum yandım
-
Al beni al yanına
Kollarının arasına al sakla
Elele yan yana
Beni de al götür senin dünyana
***
Kim ne derse desin sakın inanma
Aşkın yeter de artar bana
***
Güç gelir hayat diye sen hiç korkma
Ben de koşarım yardımına
***
Sen erkeksin ben de senin kadının
Varlığı yokluğu da paylaşırım
Sevginle zenginim
Aşk ortağınım
-
Neden güldüm bilmem o tatlı sözlere
Nasıl kandım birden o yeşil gözlere
Güneş gibi çarptı bakınca yabancı
Halimden anladı
***
Soramadım ona nerden geldin diye
Hiç sormadan bana girdi kalbime
Ben melek sandım çaldı aşkımı
Bir gönül hırsızı
***
Nasıl kandım, nerden inandım
***
O bir çapkın satıcı, ben bir gönül alıcı
Aldım o zalimden günahları ahları
Oldum gönül kırıcı kattım tatlıya acı
Zehir ettim kendime bu hayatı
-
Dert bende derman sende
Aşk bende ferman sende
Öldüren güldüren
Her gün ağlatan kalp sende
***
Mevsimler gelip geçse de
Aşk beni benden etse de
Dünyada hayat bitse de
Yine ölümsüz aşk bende
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
Sev demem sevme demem
Sen de benim gibi sev diyemem
Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem
Nerelerdeydin sevgilim
Seni kader mi sakladı
Yıllardır beklenen huzur
Şimdi beni kucakladı
-
Uzakta gördüğüm yüz benim mi
Birin arayan gözlerim mi
Yalvaran boş kalan ellerim mi
İnanmam olamaz inanmam
***
Bu yollar bu çıkmaz kaderim mi
Yanımda ağlayan ses benim mi
Şu giden yabancı sevgilim mi
İnanmam olamaz inanmam
***
Birden nasıl oldu değişti
Her şey bir başka renkti
Mavi toz pembe yemyeşildi
Gördüğüm rüya bu değildi.
***
İçinden yıkılan eserim mi
Kendini kandıran sözlerim mi
Gelmesin son günüm bekledim mi
İnanmam olamaz inanmam.
***
Birden nasıl oldu değişti
Her şey bir başka renkti
Mavi toz pembe yemyeşildi
Gördüğüm rüya bu değildi.
-
Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun
İçmeden hatıralardan sarhoş musun
Ellerin sanki bak hala ellerimde yanıyor
Duyuyor musun
***
Dostlar seni söylüyor sahi mutsuz musun
Bu yolda dönüş yok sen bilmiyor musun
Her şey gönlünce olmaz demiştim sana
Kaderden kaçılmaz görüyorsun
***
Kimler geldi hayatımdan kimler geçti
Hiçbirisi hasretini gidermedi
En güzeli senin kadar senin kadar sevilmedi
Kimler geldi kimler geçti
***
Korkma bu akşam gelip çalmam kapını
Başkası paylaşıyor alın yazımı
Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkımı
Söylüyorum şarkını
***
Kimler geldi hayatımdan kimler geçti
Hiçbirisi hasretini gidermedi
En güzeli senin kadar senin kadar sevilmedi
Kimler geldi kimler geçti.
-
Tri lay lay li tri lay lay li
Tri lay lay li tri lay lay la
***
Nasılsın iyi misin
Sorarsam söyler misin
Yabancı sen kimsin
Çağırsam gelir misin
***
Tri lay lay li tri lay lay li
Tri lay lay li tri lay lay la
***
Sen başka ben başka
Doğuştan nerelisin
Saz başka söz başka
Buradan değil misin
***
Tri lay lay li tri lay lay li
Tri lay lay li tri lay lay la.
***
Yerinden yurdundan olursan ister misin
Aşkında çalarsam oynarsan sen bizdensin.
***
Tri lay lay li tri lay lay li
Tri lay lay li tri lay lay la.
-
-
Laylaylay lay lala lalallay
Laylaylay lay lala lalallay
Laylaylay lay lala lalallay
Laylaylaylom
***
Hiç rahat yok mu bana
Şu yalancı dünyada
Kimin ne hakkı var ki
Karışır hayatıma
Hesap soramaz bana
Kim çıkarsa karşıma
Kimin ne hakkı var ki
Karışır hayatıma
***
Hür doğdum hür yaşarım
Kime ne kime ne
Kölemiyim sana ben
Sana ne sana ne
Zararım kendime
Kime ne kime ne
Sen bak kendi derdine
Sana ne sana ne
***
Laylaraylay lalaraylala
Ray laylaylay lara lala lala
Ra lalaylay ralala lalaram
***
Bu kalp benim değil mi
Severim severim
Canım nasıl isterse
Gezer eğlenirim
***
Her günüm mutlu benim
Kim ne derse desin
Canım nasıl isterse
Gezer eğlenirim
***
Hür doğdum hür yaşarım
Kime ne kime ne
Kölemiyim sana ben
Ay sana ne sana ne
Zararım kendime
Kime ne kime ne
Sen bak kendi derdine
Sana ne sana ne.
***
Laylayla laylaraylay lalaraylala
Ray laylaylay lara lala lala
Ra lalaylay ralala lalaram.
***
Hür doğdum hür yaşarım
Kime ne kime ne
Kölemiyim sana ben
Ay sana ne sana ne
Zararım kendime
Kime ne kime ne
Sen bak kendi derdine
Sana ne sana ne.
***
Laylayla laylaraylay lalaraylala
Ray laylaylay lara lala lala
Ra lalaylay ralala lalaram...
-
Çoktandır anladım senin gözün dışarda
Eskisi gibi bağlı değilsin bana
Gelmem bu oyuna bırakmam yanına
Ne işler açarım başına
***
Seveceğim gezeceğim
Görürsün sana neler edeceğim
Bir yerine bin cezayla
Hakkından geleceğim senin
***
Ne hayrın dokunur ne bir şey umulur
Başkası sende bilmem ki ne bulur
Elinden uçanla bir kaçan kurtulur
Bugün seversin yarın unutur
***
Seveceğim gezeceğim
Görürsün sana neler edeceğim
Bir yerine bin cezayla
Hakkından geleceğim senin
***
Kolla kendini sıra bana geldi
Kadının fendi erkekleri yendi
Bak zaman değişti sabırlar tükendi
Yalvarmak çok eskidendi.
***
Seveceğim gezeceğim
Görürsün sana neler edeceğim
Bir yerine bin cezayla
Hakkından geleceğim senin.
-
Ömrünüm son durağında seni buldum yanımda
Aşkımın son baharında son yapraksın dalımda
***
Bin keder yüklüyüm gülmedi yüzüm
Bir gece kalsın yanında dinlensin gönlüm
***
Böyle dertliyim hasret çekerim
Yoktur huzurum ağlar gezerim
***
Ben Tanrı misafiriyim yersiz bir garibim
Bana bir yer ver kalbinde benimdir diyeyim
Garibim yer ver garibim yer ver.
***
Kalbimin esrarı çözülsün varsın
Öyle sev ki bu akşam felek kıskansın
***
Böyle dertliyim hasret çekerim
Yoktur huzurum ağlar gezerim.
***
Ben Tanrı misafiriyim yersiz bir garibim
Bana bir yer ver kalbinde benimdir diyeyim
Garibim yer ver garibim yer ver.
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