Enbe Orkestrası

Kalp Kalbe Karşı (Aslı Güngör & Ferhat Göçer Versiyon) Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Geceyi düşündün mü? *** Yalnızlık bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Beni hiç düşündün mü? *** Sensizlik bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Geceyi düşündün mü? *** Yalnızlık bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Beni hiç düşündün mü? *** Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı

Doğum Günün Kutlu Olsun (Ali Erenus) Herkes şerefe içsin çin çin çin Uzaktan geldim bak tek sevgilim *** Tekrar beraberiz işte Bak bu doğum gününde Kutlayalım biz neşeyle bütün gece *** Sakın komşular görmesin Annen duymasın bunu Eller yine ayırmasın Kalbimde tek sen varsın *** Nice yıllara yavrum çin çin çin Doğum günün kutlu, kutlu olsun

Dolaşayım Damarlarında (Ziynet Sali) Ne zaman umutlansam, ne zaman gülsem Durakta bekliyor hep gözyaşım Kime güvensem, kimi sevsem Sebebi oldu baş ağrısı *** Son sendin, ah, vuran Zaten olmuş olan Bardağı taşıran Vefasızlık, hayırsızlık Dokunan *** Olsa da al beni, içine sal beni Dolaşayım damarlarında Sevgilim, çok yorgunum İçin için solgunum Bırak açayım ışığında *** Olsa da al beni, içine sal beni Dolaşayım damarlarında Sevgilim çok yorgunum İçin için solgunum Bırak açayım ışığında *** Ne zaman umutlansam, ne zaman gülsem Durakta bekliyor hep gözyaşım Kime güvensem, kimi sevsem Sebebi oldu baş ağrısı *** Son sendin, ah, vuran Zaten olmuş olan Bardağı taşıran Vefasızlık, hayırsızlık Dokunan *** Olsa da al beni, içine sal beni Dolaşayım damarlarında Sevgilim, çok yorgunum İçin için solgunum Bırak açayım ışığında *** Olsa da al beni, içine sal beni Dolaşayım damarlarında Sevgilim, çok yorgunum İçin için solgunum Bırak açayım ışığında

Düşünme Hiç (Aytekin Kurt) Düşünme hiç neden diye yorulma O yıllar ki yaşanmayacak seninle bir kez daha Gittikçe kaybolan bir aşk hatırlanan Bizden de güzeldi zaman *** Acı nedir bilmeden yağmurlu gün görmeden Hep akıllı geçindik, kalp kırmayı öğrendik Söyle ne oldu bize nefret girdi sevgiye Kaldın bak sen kendine, ben de kendi kendime *** O günlerde bir başkaydın gözümde Tek senle ben kalmıştık sanki yer yüzünde Uzak birbirinden kutuplar gibiyken Neydi çeken bizi birden

Eksik (Mustafa Ceceli & Elvan Günaydı) Omzumda başın eksik, yatağımda kokun Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm *** Omzumda başın eksik, yatağımda kokun Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm *** Ne olur dön geri sevindirme elleri Bozdur mühürünü, kara büyülerin Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz Hep eksik diyorum ya, o bile az *** Omzumda başın eksik, yatağımda kokun Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm *** Ne olur dön geri sevindirme elleri Bozdur mühürünü, kara büyülerin Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz Hep eksik diyorum ya, o bile az *** Ne olur dön geri sevindirme elleri Bozdur mühürünü, kara büyülerin Sensiz olmaz, sensizlik anlatılmaz Hep eksik diyorum ya, o bile az Hani eksik diyorum ya, o bile az

Herşeye Rağmen (Tarkan) Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken *** Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu Nasıl direniyor insan hala Gerçekten ümit var mı Ah bunca günahla *** Bari sen bırakma ellerimi Bari sen yapma Şimdi her zamandan daha fazla sarılmalıyız aşka *** Yanıyor dünya Sonumuz yakın Gel bütün gücünle kalbime tutun *** Ağlıyor dünya Halimiz hazin Sevişmeliyiz, aşk da yoksa, yoksun, yokum *** Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu Nasıl direniyor insan hala Gerçekten ümit var mı Ah bunca günahla *** Bari sen bırakma ellerimi Bari sen yapma Şimdi her zamandan daha fazla sarılmalıyız aşka *** Yanıyor dünya Sonumuz yakın Gel bütün gücünle kalbime tutun *** Ağlıyor dünya Halimiz hazin Sevişmeliyiz, aşk da yoksa, yoksun, yokum *** Yanıyor dünya Sonumuz yakın Gel bütün gücünle kalbime tutun *** Ağlıyor dünya Halimiz hazin Sevişmeliyiz, aşk da yoksa, yoksun, yokum

Kalbim (Müslüm Gürses) Ben senden çoktan vazgeçtim Bu ömrü sende tükettim Esir ettin bir tatlı söze Boynumu büktün hep kalbim *** Ne olurdu söz dinleseydin Beni kula kul etmeseydin Peşinden sürüklemeseydin Ağlatmasaydın hiç kalbim *** Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim *** Yanarsın kalbim Kanarsın kalbim *** Bir bakış için ağlamaya Bir gülüş için yalvarmaya Mutluluk için gün saymaya Geç kalmadık mı biz kalbim *** Ne sende umut var ne de bende Artık sevemem istesem de Sen de fazlasın bu bedende Boş yere atma dur kalbim *** Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim *** Yanarsın kalbim Kanarsın kalbim Yanarsın kalbim İnan artık tükendim Kalbim

Korkak Kız (Ayşen) Yeni bir gün benim için başlıyor Beklemekten bıkmadım Sabredince her şey düzeliyor Büyüdükçe anladım *** Yeniden her şeye başlamak İlk seferden daha bir zor Çabalamadan istediğini almak Bir anda olmuyor *** Yaşanmış her şey bir ders Kimi iyi kimi ters Öyle bir yerde aklım kimse bilmez *** Eskidendi o bendim o korkak kız Eskisinden daha güçlüyüm yalnız

Rain (Jose Feliciano) Listen to the pouring rain Listen to it pour And with every drop of rain You know I love you more *** Let it rain all night long Let my love for you go strong As long as we're together Who cares about the weather? *** Listen to the falling rain Listen to it fall And with every drop of rain I can hear you call Call my name right out loud I can here above the clouds And I'm here among the puddles You and I together huddle *** Listen to the falling rain Listen to it fall *** It's raining It's pouring The old man is snoring Went to bad And bumped his head He couldn't get up in the morning *** Listen to the falling rain listen to the rain

Sev Beni (Ajda Pekkan & Eren Sandal) Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi Cevapsız sorular senin içindi Yırttığım resim bizimdi belki Özledim şimdi, pişmanım hani *** Taş altında uyurum, laf altında kalamam Resmi görmeden yapboza dokunmam Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik Aşktı sonuçta *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığımla aram bozuk *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığınla aran bozuksa *** Biliyorum, erken ayrılık benim fikrimdi Cevapsız sorular senin içindi Yırttığım resim bizimdi belki Özledim şimdi, pişmanım hani *** Taş altında uyurum, laf altında kalamam Resmi görmeden yapboza dokunmam Ruhumu adasam anlarım da tek gecelik Aşktı sonuçta *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığımla aram bozuk *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığınla aran bozuksa *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığımla aram bozuk *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığınla aran bozuksa *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığımla aram bozuk *** Sev beni yine, öp beni yine Tap bana yine delicesine Yalnızlığınla aran bozuksa