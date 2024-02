Enbe Orkestrası

Yeni bir gün benim için başlıyor Beklemekten bıkmadım Sabredince her şey düzeliyor Büyüdükçe anladım *** Yeniden her şeye başlamak İlk seferden daha bir zor Çabalamadan istediğini almak Bir anda olmuyor *** Yaşanmış her şey bir ders Kimi iyi kimi ters Öyle bir yerde aklım kimse bilmez *** Eskidendi o bendim o korkak kız Eskisinden daha güçlüyüm yalnız