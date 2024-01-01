Senden Kıymetli Mi? Şarkı Sözleri
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Enbe Orkestrası
Senden Kıymetli Mi?
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Ne dediğsem bir bir hepsi çıktılar
Üzerimden güldü geçti martılar
Bu aşk böyle yürümez sandım içime kapandım
Soğudum soğudum soğudum ısıttı şarkılar
Oldum olası sevmez kalbim matemi
Hiç gerek yok
Suç sende mi bende mi?
Bu aşk böyle yürümez sandım içime kapandım
Sevmenin adaleti yokmuş anladım
Gelme istemezsen yorgun düştü yüreğim sana kırgın inandır bu son olmayacaksa gelme istemem
Gelme istemezsen yorgun düştü yüreğim sana kırgın inandır bu son olmayacaksa gelme istemem
Ne dediğsem bir bir hepsi çıktılar
Üzerimden güldü geçti martılar
Bu aşk böyle yürümez sandım içime kapandım
Soğudum soğudum soğudum ısıttı şarkılar
Oldum olası sevmez kalbim matemi
Hiç gerek yok
Suç sende mi bende mi?
Gözlerinden güneş çaldım hep sana uyandım
Sevmenin asaleti buymuş anladım
Gelme istemezsen yorgun düştü yüreğim sana kırgın inandır bu son olmayacaksa gelme istemem
-
Biraz oynayınca taşlar
Acıtıyor hatıralar
Aklımda her bir soru
Tek bir cevap arar
**
Aşkını helal et aşkım
Ben bunu bir ömür sandım
Bir güldüysem bin ağladım
İyi insanlar ağlar
***
Çal kalbimi, çel kalbimi
Senden kıymetli mi?
Hayır asla
***
Dost vardı düşman vardı
Olsun varsındı ya ne olacak ya?
Göğsümde ağlayan
Bir insan evladı vardı
Hali dumandı
Senden sonra el sürdürmedim
Kalbime yazık ya
***
Bir çiçek duruyor
Kapımın önünde
Hüznü isyanlarla
Onu da sen öldürme
***
Çal kalbimi, çel kalbimi
Senden kıymetli mi?
Hayır asla
***
Dost vardı düşman vardı
Olsun varsındı ya ne olacak ya?
Göğsümde ağlayan
Bir insan evladı vardı
Hali dumandı
Senden sonra el sürdürmedim
Kalbime yazık ya
***
Çal kalbimi, çel kalbimi
Senden kıymetli mi?
Hayır asla
***
Aşk olsun aşkım
Valla olsun varsın dayan nolcak ya?
Göğsümde ağlayan
Bir insan evladı vardı
Hali dumandı
Senden sonra el sürdürmedim
Kalbime yazık ya
-
Evet mi hayır mı?
Söyle bana nedir senin cevabın?
Beklemek istemem
Ne olacak bilinmez ki yarın
***
Gelmezsin, sevmezsin
Sen her şeyi benden mi beklersin?
Söyle nasıl sevgi bu?
Yoksa buna sen aşk mı dersin?
***
Benim bütün dünyam her şeyimsin
Yok ki benim senden başka sevgilim
Bir gün başkasını seversem eğer
İnan kabahatli değilim hiç ben
***
Evet mi hayır mı?
Söyle bana nedir senin cevabın?
Beklemek istemem
Ne olacak bilinmez ki yarın
***
Gelmezsin, sevmezsin
Sen her şeyi benden mi beklersin?
Söyle nasıl sevgi bu?
Yoksa buna sen aşk mı dersin?
***
Benim bütün dünyam her şeyimsin
Yok ki benim senden başka sevgilim
Bir gün başkasını seversem eğer
İnan kabahatli değilim hiç ben.
-
Yine bir sonbahar akşamıydı
Aşk sessizce kapımı çaldı
Bu aşkın sonu imkansızdı
Gidiyorum aşkım
Gidiyorum aşkım
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Aaaa
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Masum aşkın gülleri solmadan
Son gecenin sabahı olmadan
Yokluğumun farkına varmadan
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Masum aşkın gülleri solmadan
Son gecenin sabahı olmadan
Yokluğumun farkına varmadan
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Vazgeçmenin elbet sebebi var
Yüreğimde kopan fırtınalar
Benden çok inan ki seni yaralar
Aaaa
Gidiyorum aşkım
Gidiyorum aşkım
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Masum aşkın gülleri solmadan
Son gecenin sabahı olmadan
Yokluğumun farkına varmadan
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Masum aşkın gülleri solmadan
Son gecenin sabahı olmadan
Yokluğumun farkına varmadan
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Masum aşkın gülleri solmadan
Son gecenin sabahı olmadan
Yokluğumun farkına varmadan
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
Aaaa
Masum aşkın gülleri solmadan
Son gecenin sabahı olmadan
Arkama bakmadan
Gidiyorum aşkım seni kırmadan
-