Enbe Orkestrası

Biraz oynayınca taşlar Acıtıyor hatıralar Aklımda her bir soru Tek bir cevap arar ** Aşkını helal et aşkım Ben bunu bir ömür sandım Bir güldüysem bin ağladım İyi insanlar ağlar *** Çal kalbimi, çel kalbimi Senden kıymetli mi? Hayır asla *** Dost vardı düşman vardı Olsun varsındı ya ne olacak ya? Göğsümde ağlayan Bir insan evladı vardı Hali dumandı Senden sonra el sürdürmedim Kalbime yazık ya *** Bir çiçek duruyor Kapımın önünde Hüznü isyanlarla Onu da sen öldürme *** Çal kalbimi, çel kalbimi Senden kıymetli mi? Hayır asla *** Dost vardı düşman vardı Olsun varsındı ya ne olacak ya? Göğsümde ağlayan Bir insan evladı vardı Hali dumandı Senden sonra el sürdürmedim Kalbime yazık ya *** Çal kalbimi, çel kalbimi Senden kıymetli mi? Hayır asla *** Aşk olsun aşkım Valla olsun varsın dayan nolcak ya? Göğsümde ağlayan Bir insan evladı vardı Hali dumandı Senden sonra el sürdürmedim Kalbime yazık ya

Evet mi hayır mı? Söyle bana nedir senin cevabın? Beklemek istemem Ne olacak bilinmez ki yarın *** Gelmezsin, sevmezsin Sen her şeyi benden mi beklersin? Söyle nasıl sevgi bu? Yoksa buna sen aşk mı dersin? *** Benim bütün dünyam her şeyimsin Yok ki benim senden başka sevgilim Bir gün başkasını seversem eğer İnan kabahatli değilim hiç ben *** Evet mi hayır mı? Söyle bana nedir senin cevabın? Beklemek istemem Ne olacak bilinmez ki yarın *** Gelmezsin, sevmezsin Sen her şeyi benden mi beklersin? Söyle nasıl sevgi bu? Yoksa buna sen aşk mı dersin? *** Benim bütün dünyam her şeyimsin Yok ki benim senden başka sevgilim Bir gün başkasını seversem eğer İnan kabahatli değilim hiç ben.