Senden Kıymetli Mi? Şarkı Sözleri
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Enbe Orkestrası
Senden Kıymetli Mi?
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Biraz oynayınca taşlar
Acıtıyor hatıralar
Aklımda her bir soru
Tek bir cevap arar
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Aşkını helal et aşkım
Ben bunu bir ömür sandım
Bir güldüysem bin ağladım
İyi insanlar ağlar
***
Çal kalbimi, çel kalbimi
Senden kıymetli mi?
Hayır asla
***
Dost vardı düşman vardı
Olsun varsındı ya ne olacak ya?
Göğsümde ağlayan
Bir insan evladı vardı
Hali dumandı
Senden sonra el sürdürmedim
Kalbime yazık ya
***
Bir çiçek duruyor
Kapımın önünde
Hüznü isyanlarla
Onu da sen öldürme
***
Çal kalbimi, çel kalbimi
Senden kıymetli mi?
Hayır asla
***
Dost vardı düşman vardı
Olsun varsındı ya ne olacak ya?
Göğsümde ağlayan
Bir insan evladı vardı
Hali dumandı
Senden sonra el sürdürmedim
Kalbime yazık ya
***
Çal kalbimi, çel kalbimi
Senden kıymetli mi?
Hayır asla
***
Aşk olsun aşkım
Valla olsun varsın dayan nolcak ya?
Göğsümde ağlayan
Bir insan evladı vardı
Hali dumandı
Senden sonra el sürdürmedim
Kalbime yazık ya