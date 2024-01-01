Enbe Orkestrası

Biraz oynayınca taşlar Acıtıyor hatıralar Aklımda her bir soru Tek bir cevap arar ** Aşkını helal et aşkım Ben bunu bir ömür sandım Bir güldüysem bin ağladım İyi insanlar ağlar *** Çal kalbimi, çel kalbimi Senden kıymetli mi? Hayır asla *** Dost vardı düşman vardı Olsun varsındı ya ne olacak ya? Göğsümde ağlayan Bir insan evladı vardı Hali dumandı Senden sonra el sürdürmedim Kalbime yazık ya *** Bir çiçek duruyor Kapımın önünde Hüznü isyanlarla Onu da sen öldürme *** Çal kalbimi, çel kalbimi Senden kıymetli mi? Hayır asla *** Dost vardı düşman vardı Olsun varsındı ya ne olacak ya? Göğsümde ağlayan Bir insan evladı vardı Hali dumandı Senden sonra el sürdürmedim Kalbime yazık ya *** Çal kalbimi, çel kalbimi Senden kıymetli mi? Hayır asla *** Aşk olsun aşkım Valla olsun varsın dayan nolcak ya? Göğsümde ağlayan Bir insan evladı vardı Hali dumandı Senden sonra el sürdürmedim Kalbime yazık ya