Enbe Orkestrası

-
Nedir bu gördüğüm Tanrım rüya olsa
Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa
Kapıda eşyalar gözlerimde yaşlar
İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar
***
Gel otur yanıma dinle sözlerimi
Sorsana kalbine beni sevmedi mi
Bilmeden kırdımsa bütün suç bende mi
Bağışla sevgilim sen affet beni
***
Yeniden başlasın aşk ateşim yansın
Bizim gibi seven gönüllere yazık
Böyle ayrılmasın
Yeniden başlasın burada kalmasın
Ölüme kadardı hani yeminimiz
Şükür hayattasın
***
Nedir bu gördüğüm Tanrım rüya olsa
Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa
Kapıda eşyalar gözlerimde yaşlar
İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar
***
Yeniden başlasın aşk ateşim yansın
Bizim gibi seven gönüllere yazık
Böyle ayrılmasın
Yeniden başlasın burada kalmasın
Ölüme kadardı hani yeminimiz
Şükür hayattasın
***
Yeniden başlasın aşk ateşim yansın
Bizim gibi seven gönüllere yazık
Böyle ayrılmasın
Yeniden başlasın burada kalmasın
Ölüme kadardı hani yeminimiz
Şükür hayattasın
-
Unutmadım, unutamam
Kara sevdam merak etme
Yaşamaksa, yaşadım lakin
Canımın çoğu kaldı sende
***
Pişman mıyım? asla
Güzelleştim yasla
Sevmedim mi? sevdim evet
Senden sonra ihtirasla
***
Ama benim ciğerim yanar
Ten oyalanır, can kanar
İki gözüm, iki çeşme haberin yok
İçerime içerime akar
***
Benim ciğerim yanar
Ten oyalanır, can kanar
İki gözüm, iki çeşme haberin yok
İçerime içerime akar
***
Unutmadım, unutamam
Kara sevdam merak etme
Yaşamaksa, yaşadım lakin
Canımın çoğu kaldı sende
***
Ama benim ciğerim yanar
Ten oyalanır, can kanar
İki gözüm, iki çeşme haberin yok
İçerime içerime akar
***
Benim ciğerim yanar
Ten oyalanır, can kanar
İki gözüm, iki çeşme haberin yok
İçerime içerime akar
***
Unutmadım, unutamam
Kara sevdam merak etme
Yaşamaksa, yaşadım lakin
Canımın çoğu kaldı sende
-
Sevdiğim adam çok çapkındır
İçki içer egoist
Biraz oynak biraz aylak
Vazgeçemem ben ondan
***
Sevdiğim adam aldatıyor kandırıyor
Başka kız dostlarıyla dolaşıyor
Vazgeçemem ben hiç ondan
***
Çünkü benim ümidim her şeyim
Çünkü benim yalnız o inandığım sevgilim
***
Sevdiğim adam yalan söyler
Gözleriyle hep sever
Beraberken başkasını
Vazgeçemem ben ondan
***
Şiir söyler ağlatır o beni
Öperken titretir o beni
Yanında unuturum dünyamı
Bırakmam ben böyle adamı
***
Sevdiğim adam umursamaz
Sahtekârdır aldırmaz
Neler yapsam bensiz kalmaz
Dünyam onsuz hiç olmaz
***
Sevdiğim adam çok renklidir
Ahenklidir her zaman
Sevimlidir neşelidir
Vazgeçemem ben hiç ondan
***
Çünkü benim ümidim her şeyim
Çünkü benim yalnız o inandığım sevgilim..
-
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı
Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
Aman karanlığı görmesin gözüm
Perdeleri ger yavaş yavaş
***
Kederliyim her yer bana yabancı
Dertliyim çekinme doldur hancı
Önce kımıldar hafif bir sancı
Ayrılık sonradan der yavaş yavaş
***
Bende bir resmi var yarısı yırtık
On yıldır evimin kapısı örtük
Garip bir de sarhoş oldu mu artık
Bütün sırlarını der yavaş yavaş
***
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı
Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
Aman karanlığı görmesin gözüm
Perdeleri ger yavaş yavaş
***
İşte hancı ben her zaman böyleyim
Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim
Kaldır kaldır artık boş kadehi neyleyim
Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş
***
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı
Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
Aman karanlığı görmesin gözüm
Perdeleri ger yavaş yavaş
***
yavaş yavaş, yavaş yavaş
yavaş yavaş, yavaş yavaş
yavaş yavaş, yavaş yavaş
yavaş yavaş
-
Uyandım birden seninle
Gece 3'ü bulmamış
Bir bulut durdu gözümde
Hasret bize uymamış
***
Uyandım birden seninle
Gece 3'ü bulmamış
Bir bulut durdu gözümde
Hasret bize uymamış
***
"Kalp kalbe karşı", derler
Sen de üzüldün mü?
Ay bile çeker gider
Geceyi düşündün mü?
***
Yalnızlık bende saklı
Çıkmaz bir an dışarı
Elimde bir fotoğraf
O şimdi bur'da olmalı
***
"Kalp kalbe karşı", derler
Sen de üzüldün mü?
Ay bile çeker gider
Beni hiç düşündün mü?
***
Sensizlik bende saklı
Çıkmaz bir an dışarı
Elimde bir fotoğraf
O şimdi bur'da olmalı
***
Uyandım birden seninle
Gece 3'ü bulmamış
Bir bulut durdu gözümde
Hasret bize uymamış
***
Uyandım birden seninle
Gece 3'ü bulmamış
Bir bulut durdu gözümde
Hasret bize uymamış
***
"Kalp kalbe karşı", derler
Sen de üzüldün mü?
Ay bile çeker gider
Geceyi düşündün mü?
***
Yalnızlık bende saklı
Çıkmaz bir an dışarı
Elimde bir fotoğraf
O şimdi bur'da olmalı
***
"Kalp kalbe karşı", derler
Sen de üzüldün mü?
Ay bile çeker gider
Beni hiç düşündün mü?
***
Elimde bir fotoğraf
O şimdi bur'da olmalı
-
Rakkas geldi meydane
Al bastı ak gerdane
Ay ay ay ay ay ay canlar
Böyle dilber gördün mü
Ey meclisi şahane
Ay ay ay ay ay ay canlar
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe vur zile yallah
Cihan da böyle yanıyor yansın
Yosmam salla
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe vur zile yallah
Cihan da böyle yanıyor yansın
Yosmam salla
***
Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın
Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın
Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın
Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın
***
Bu dem talan çağıdır
Yer ki meram bağıdır
Ay ay ay ay ay ay canlar
Sen kıvır çevir rakkas
Bu hal dünya halidir
Ay ay ay ay ay ay canlar
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe vur zile yallah
Cihan da böyle yanıyor yansın
Yosmam salla
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe vur zile yallah
Cihan da böyle yanıyor yansın
Yosmam salla
***
Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın
Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın
Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın
Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın
***
Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın
Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın
Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın
Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın
***
Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın
Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın
Salla
-
İçimdeki hüzün yüzüme oturmasa da (oturmasa da)
Bu acı beni yerden yere savurmasa da (savurmasa da)
Gözümden başka bir yerden okunmasa da
Kim demiş mutlu olduğumu, yandım
***
Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Bende kül oldum yandım
Sevgin ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Ben de kül oldum yandım
Ben de kül oldum yandım
***
İçimdeki hüzün yüzüme oturmasa da (oturmasa da)
Bu acı beni yerden yere savurmasa da (savurmasa da)
Gözümden başka bir yerden okunmasa da
Kim demiş mutlu olduğumu, yandım
***
Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Ben de kül oldum yandım
Sevgin ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Bende kül oldum yandım
***
Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya
Ben de kül oldum yandım
İzmir bilir ya, fallar çıkmaz ya, kimse bilmez ya
Ben de kül oldum yandım
Ben de kül oldum yandım
-
Uyandım birden seninle
Gece 3'ü bulmamış
Bir bulut durdu gözümde
Hasret bize uymamış
***
Uyandım birden seninle
Gece 3'ü bulmamış
Bir bulut durdu gözümde
Hasret bize uymamış
***
"Kalp kalbe karşı", derler
Sen de üzüldün mü?
Ay bile çeker gider
Geceyi düşündün mü?
***
Yalnızlık bende saklı
Çıkmaz bir an dışarı
Elimde bir fotoğraf
O şimdi bur'da olmalı
***
"Kalp kalbe karşı", derler
Sen de üzüldün mü?
Ay bile çeker gider
Beni hiç düşündün mü?
***
Sensizlik bende saklı
Çıkmaz bir an dışarı
Elimde bir fotoğraf
O şimdi bur'da olmalı
***
Uyandım birden seninle
Gece 3'ü bulmamış
Bir bulut durdu gözümde
Hasret bize uymamış
***
Uyandım birden seninle
Gece 3'ü bulmamış
Bir bulut durdu gözümde
Hasret bize uymamış
***
"Kalp kalbe karşı", derler
Sen de üzüldün mü?
Ay bile çeker gider
Geceyi düşündün mü?
***
Yalnızlık bende saklı
Çıkmaz bir an dışarı
Elimde bir fotoğraf
O şimdi bur'da olmalı
***
"Kalp kalbe karşı", derler
Sen de üzüldün mü?
Ay bile çeker gider
Beni hiç düşündün mü?
***
Elimde bir fotoğraf
O şimdi bur'da olmalı
-
Yıllardan sonra karşıma çıktın sen
Küllenen bu aşkı yeniden yaktın sen
Yıllarca aradın kaybolan bu aşkı
Ömrümü tükettim inan ki senin için
***
Hayallerimi verdim
Umutlarımı verdim
Yarınlarımı verdim
Ne yazık senin için
***
Yaşanan acıları kalbime gömdüm ben
İnan ki senin için hayata küstüm ben
O güzel yüzün yaşanan her hüzün
Beni terkedişin hala aklımda
***
Hayallerimi verdim
Umutlarımı verdim
Yarınlarımı verdim
Ne yazık senin için
-
Rakkas geldi meydane
Al bastı bak ak gerdane
Ayayaya
Canlar böyle dilber gördünüz mü
Bayanlar baylar
Ayayaya
Sıcaklık artar
Dilberan salla
Mecube sana meclis şahane
Nacizane
Gittikçe çökeren
Nağme bahane
Şehvetten git, şeften giz
Aşkın mebusan mebusan
Baksana kız
Göbekten yuvarla, titret, durma
Eyvallah güzelim ooff bu ne hız
Parti muhabbet arttır
Bak güzele sevaptır
Nerede hareket vardır, orada bereket
Kıvır
***
(Shake your body baby)
***
Salla
Salla
Gül memeler çağlasın
Salla
Salla
Yer yerinden oynasın
***
Salla
Salla
Gül memeler çağlasın
Salla
Salla
Yer yerinden oynasın
***
Rakkas geldi meydane
Al bastı bak ak gerdane
Ayayaya
Canlar böyle dilber gördünüz mü
Bayanlar baylar
Ayayaya
Sıcaklık artar
Dilberan salla
Mecube sana meclis şahane
Nacizane
Gittikçe çökeren
Nağme bahane
Şehvetten git, şeften giz
Aşkın mebusan mebusan
Baksana kız
Göbekten yuvarla, titret, durma
Eyvallah güzelim ooff bu ne hız
Parti muhabbet arttır
Bak güzele sevaptır
Nerede hareket vardır, orada bereket
Kıvır
***
(Shake your body baby)
***
Salla
Salla
Gül memeler çağlasın
Salla
Salla
Yer yerinden oynasın
***
Salla
Salla
Gül memeler çağlasın
Salla
Salla
Yer yerinden oynasın
***
Göbekten yuvarla, titret, durma
(Gül memeler çağlasın)
Hareket vardır orada bereket
(Yer yerinden oynasın)
Salla
(Salla)
Salla
(Salla)
Gül memeler çağlasın
(Salla, salla, yer yerinden oynasın)
Salla!
-
-
I believe the children are our future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be
***
Everybody searching for a hero
People need someone to look up to
I never found anyone who fulfill my needs
A lonely place to be
And so I learned to depend on me
***
I decided long ago
Never to walk in anyone's shadows
If I fail, if I succeed
At least I'll live as I believe
No matter what they take from me
They can't take away my dignity
***
Because the greatest love of all
Is happening to me
I found the greatest love of all
Inside of me
The greatest love of all
Is easy to achieve
Learning to love yourself
It is the greatest love of all
***
I believe the children are our future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be
***
I decided long ago
Never to walk in anyone's shadows
If I fail, if I succeed
At least I'll live as I believe
No matter what they take from me
They can't take away my dignity
***
Because the greatest love of all
Is happening to me
I found the greatest love of all
Inside of me
***
The greatest love of all
Is easy to achieve
Learning to love yourself
Is the greatest love of all
***
And if, by chance, that special place
That you've been dreaming of
Leads you to a lonely place
Find your strength in love
-
-