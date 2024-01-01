Enbe Orkestrası

Yeniden Başlasın (Ayşen Tan) Nedir bu gördüğüm Tanrım rüya olsa Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa Kapıda eşyalar gözlerimde yaşlar İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar *** Gel otur yanıma dinle sözlerimi Sorsana kalbine beni sevmedi mi Bilmeden kırdımsa bütün suç bende mi Bağışla sevgilim sen affet beni *** Yeniden başlasın aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık Böyle ayrılmasın Yeniden başlasın burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz Şükür hayattasın *** Nedir bu gördüğüm Tanrım rüya olsa Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa Kapıda eşyalar gözlerimde yaşlar İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar *** Yeniden başlasın aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık Böyle ayrılmasın Yeniden başlasın burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz Şükür hayattasın *** Yeniden başlasın aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık Böyle ayrılmasın Yeniden başlasın burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz Şükür hayattasın

Unutamam (Mustafa Ceceli) Unutmadım, unutamam Kara sevdam merak etme Yaşamaksa, yaşadım lakin Canımın çoğu kaldı sende *** Pişman mıyım? asla Güzelleştim yasla Sevmedim mi? sevdim evet Senden sonra ihtirasla *** Ama benim ciğerim yanar Ten oyalanır, can kanar İki gözüm, iki çeşme haberin yok İçerime içerime akar *** Benim ciğerim yanar Ten oyalanır, can kanar İki gözüm, iki çeşme haberin yok İçerime içerime akar *** Unutmadım, unutamam Kara sevdam merak etme Yaşamaksa, yaşadım lakin Canımın çoğu kaldı sende *** Ama benim ciğerim yanar Ten oyalanır, can kanar İki gözüm, iki çeşme haberin yok İçerime içerime akar *** Benim ciğerim yanar Ten oyalanır, can kanar İki gözüm, iki çeşme haberin yok İçerime içerime akar *** Unutmadım, unutamam Kara sevdam merak etme Yaşamaksa, yaşadım lakin Canımın çoğu kaldı sende

Sevdiğim Adam (Ajda Pekkan) Sevdiğim adam çok çapkındır İçki içer egoist Biraz oynak biraz aylak Vazgeçemem ben ondan *** Sevdiğim adam aldatıyor kandırıyor Başka kız dostlarıyla dolaşıyor Vazgeçemem ben hiç ondan *** Çünkü benim ümidim her şeyim Çünkü benim yalnız o inandığım sevgilim *** Sevdiğim adam yalan söyler Gözleriyle hep sever Beraberken başkasını Vazgeçemem ben ondan *** Şiir söyler ağlatır o beni Öperken titretir o beni Yanında unuturum dünyamı Bırakmam ben böyle adamı *** Sevdiğim adam umursamaz Sahtekârdır aldırmaz Neler yapsam bensiz kalmaz Dünyam onsuz hiç olmaz *** Sevdiğim adam çok renklidir Ahenklidir her zaman Sevimlidir neşelidir Vazgeçemem ben hiç ondan *** Çünkü benim ümidim her şeyim Çünkü benim yalnız o inandığım sevgilim..

Hancı (Aytekin Kurt) Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Perdeleri ger yavaş yavaş *** Kederliyim her yer bana yabancı Dertliyim çekinme doldur hancı Önce kımıldar hafif bir sancı Ayrılık sonradan der yavaş yavaş *** Bende bir resmi var yarısı yırtık On yıldır evimin kapısı örtük Garip bir de sarhoş oldu mu artık Bütün sırlarını der yavaş yavaş *** Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Perdeleri ger yavaş yavaş *** İşte hancı ben her zaman böyleyim Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim Kaldır kaldır artık boş kadehi neyleyim Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş *** Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Perdeleri ger yavaş yavaş *** yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş

Kalp Kalbe Karşı (Aslı Güngör & Ferhat Göçer) Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Geceyi düşündün mü? *** Yalnızlık bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Beni hiç düşündün mü? *** Sensizlik bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Geceyi düşündün mü? *** Yalnızlık bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Beni hiç düşündün mü? *** Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı

Rakkas (Ferhat Göçer) (Ozan Doğulu) Rakkas geldi meydane Al bastı ak gerdane Ay ay ay ay ay ay canlar Böyle dilber gördün mü Ey meclisi şahane Ay ay ay ay ay ay canlar *** Aşk ile Allah Allah Vur defe vur zile yallah Cihan da böyle yanıyor yansın Yosmam salla *** Aşk ile Allah Allah Vur defe vur zile yallah Cihan da böyle yanıyor yansın Yosmam salla *** Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın *** Bu dem talan çağıdır Yer ki meram bağıdır Ay ay ay ay ay ay canlar Sen kıvır çevir rakkas Bu hal dünya halidir Ay ay ay ay ay ay canlar *** Aşk ile Allah Allah Vur defe vur zile yallah Cihan da böyle yanıyor yansın Yosmam salla *** Aşk ile Allah Allah Vur defe vur zile yallah Cihan da böyle yanıyor yansın Yosmam salla *** Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın *** Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın *** Salla (salla) salla (salla) gül memeler çağlasın Salla (salla) salla (salla) yer yerinden oynasın Salla

İzmir Bilir ya (Aslı Güngör) İçimdeki hüzün yüzüme oturmasa da (oturmasa da) Bu acı beni yerden yere savurmasa da (savurmasa da) Gözümden başka bir yerden okunmasa da Kim demiş mutlu olduğumu, yandım *** Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya Bende kül oldum yandım Sevgin ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya Ben de kül oldum yandım Ben de kül oldum yandım *** İçimdeki hüzün yüzüme oturmasa da (oturmasa da) Bu acı beni yerden yere savurmasa da (savurmasa da) Gözümden başka bir yerden okunmasa da Kim demiş mutlu olduğumu, yandım *** Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya Ben de kül oldum yandım Sevgin ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya Bende kül oldum yandım *** Aşkın ölür ya, duan tutmaz ya, rüyan olmaz ya Ben de kül oldum yandım İzmir bilir ya, fallar çıkmaz ya, kimse bilmez ya Ben de kül oldum yandım Ben de kül oldum yandım

Kalp Kalbe Karşı (Aslı Güngör & Ferhat Göçer Versiyon) Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Geceyi düşündün mü? *** Yalnızlık bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Beni hiç düşündün mü? *** Sensizlik bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** Uyandım birden seninle Gece 3'ü bulmamış Bir bulut durdu gözümde Hasret bize uymamış *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Geceyi düşündün mü? *** Yalnızlık bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı *** "Kalp kalbe karşı", derler Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider Beni hiç düşündün mü? *** Elimde bir fotoğraf O şimdi bur'da olmalı

Hayallerimi Verdim (Atacan Yücel) Yıllardan sonra karşıma çıktın sen Küllenen bu aşkı yeniden yaktın sen Yıllarca aradın kaybolan bu aşkı Ömrümü tükettim inan ki senin için *** Hayallerimi verdim Umutlarımı verdim Yarınlarımı verdim Ne yazık senin için *** Yaşanan acıları kalbime gömdüm ben İnan ki senin için hayata küstüm ben O güzel yüzün yaşanan her hüzün Beni terkedişin hala aklımda *** Hayallerimi verdim Umutlarımı verdim Yarınlarımı verdim Ne yazık senin için

Rakkas (Sultana & Ferhat Göçer) Rakkas geldi meydane Al bastı bak ak gerdane Ayayaya Canlar böyle dilber gördünüz mü Bayanlar baylar Ayayaya Sıcaklık artar Dilberan salla Mecube sana meclis şahane Nacizane Gittikçe çökeren Nağme bahane Şehvetten git, şeften giz Aşkın mebusan mebusan Baksana kız Göbekten yuvarla, titret, durma Eyvallah güzelim ooff bu ne hız Parti muhabbet arttır Bak güzele sevaptır Nerede hareket vardır, orada bereket Kıvır *** (Shake your body baby) *** Salla Salla Gül memeler çağlasın Salla Salla Yer yerinden oynasın *** Salla Salla Gül memeler çağlasın Salla Salla Yer yerinden oynasın *** Rakkas geldi meydane Al bastı bak ak gerdane Ayayaya Canlar böyle dilber gördünüz mü Bayanlar baylar Ayayaya Sıcaklık artar Dilberan salla Mecube sana meclis şahane Nacizane Gittikçe çökeren Nağme bahane Şehvetten git, şeften giz Aşkın mebusan mebusan Baksana kız Göbekten yuvarla, titret, durma Eyvallah güzelim ooff bu ne hız Parti muhabbet arttır Bak güzele sevaptır Nerede hareket vardır, orada bereket Kıvır *** (Shake your body baby) *** Salla Salla Gül memeler çağlasın Salla Salla Yer yerinden oynasın *** Salla Salla Gül memeler çağlasın Salla Salla Yer yerinden oynasın *** Göbekten yuvarla, titret, durma (Gül memeler çağlasın) Hareket vardır orada bereket (Yer yerinden oynasın) Salla (Salla) Salla (Salla) Gül memeler çağlasın (Salla, salla, yer yerinden oynasın) Salla!