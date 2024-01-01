Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 Şarkı Sözleri
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Engin Evin
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2
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Ben dedeme çekmişim bilmem ki neden
Bir elmanın yarısı o yarısı da ben
Ağzım burnum gözlerim tıpatıp aynı
Hık demiş de burnundan düşmüşüm sanki
***
Ah dede vah dede sen neymişsin sen
Dillere düştüm senin yüzünden
Ah dede vah dede sen neymişsin sen
Dillere düştüm senin yüzünden
***
Şimdi diyeceksiniz ki ne olmuş sanki
Çok maymun iştahlıymış dedem rahmetli
Üstelik çok çapkınmış huyu kurusun
Ben dedeme çekmişim haberin olsun
***
Ah dede vah dede sen neymişsin sen
Dillere düştüm senin yüzünden
Ah dede vah dede sen neymişsin sen
Dillere düştüm senin yüzünden
***
Kendime örnek aldım dedemi
Yalnız bir tek çiçekle bahar geçer mi
Her çiçeğin kokusu adı
Damarımda dolaşır dedemin kanı
***
Ah dede vah dede sen neymişsin sen
Dillere düştüm senin yüzünden
Ah dede vah dede sen neymişsin sen
Dillere düştüm senin yüzünden
***
En sonunda düşündüm banane bundan
Sanki öbür dedeler farklı mı ondan
En iyisi boş verip aldırmayacaksın
Seninle alay eden aynaya baksın
***
Ah dede vah dede sen neymişsin sen
Dillere düştüm senin yüzünden
Ah dede vah dede sen neymişsin sen
Dillere düştüm senin yüzünden
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Tefim ve gitarım
Söylerim, çalarım
Derdim yoktur benim
Coşarım, oynarım
Başımda yemenim
Elimde zillerim
Çalıp da söylerim
Dünyam budur benim
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
Talihe gülerim
Ben bir çingeneyim
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
Talihe gülerim
Ben bir çingeneyim
Falıma bakarım
İşimi yaparım
Canım isteyince
Kırlara koşarım
Tefim ve gitarım
Söylerim, çalarım
Derdim yoktur benim
Coşarım, oynarım
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
Her şeye gülerim
Ben bir çingeneyim
Tefimle gitarım
Söylerim, çalarım
Derdim yoktur benim
Coşarım, oynarım
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
Her şeye gülerim
Ben bir çingeneyim
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
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Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
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