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7/24 Dinle Ergin Kızılay

Ergin Kızılay

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01

Rast

02

Segah

03

Acem Kürdi (keman)

04

Hicaz (keman)

05

Karcığar (keman)

... KAPAT
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Albümler

Keman Taksimleri Ergin Kızılay

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