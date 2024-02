Engin Nurşani

Yalanla yeminle nara yaktığım Sözlerini bile bile unuttum Yalanla yeminle nara yaktığım Sözlerini bile bile unuttum *** Usanmazdım saatlerce baktığım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Usanmazdım saatlerce baktığım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Sana çok bağlıydım ümüdüm vardı Onun için bu can sana yalvardı Sana çok bağlıydım ümüdüm vardı Onun için bu can sana yalvardı *** Ömrümün üstünde yıllar yol aldı İzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Ömrümün üstünde yıllar yol aldı İzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Yüreğime kazdım senin adını Ben almadım alan alsın tadını Yüreğime kazdım senin adını Ben almadım alan alsın tadını *** Terk eyledim en sevdiğim kadını Yüzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Terk eyledim en sevdiğim kadını Yüzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim

Kara gözlüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur Kara gözlüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur *** Bir de beni terk edersen İşte bana olan olur Bir de beni terk edersen İşte bana olan olur *** Bilemezsin yazı kışı Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur *** Bilemezsin yazı kışı Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur *** Tutunacak dalın olmaz Yürüyecek halin olmaz Tutunacak dalın olmaz Yürüyecek halin olmaz *** Koca dünya malın olmaz Bir gün her şey yalan olur Koca dünya malın olmaz Bir gün her şey yalan olur *** Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Nurşani de olsa bile Bir bakarsın yılan olur *** Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Nurşani de olsa bile Bir bakarsın yılan olur