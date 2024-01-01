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7/24 Dinle Adına Bir Çizik Çektim

Adına Bir Çizik Çektim Şarkı Sözleri

Engin Nurşani Adına Bir Çizik Çektim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Engin Nurşani Adına Bir Çizik Çektim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adına Bir Çizik Çektim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Engin Nurşani

Engin Nurşani

Adına Bir Çizik Çektim

  • Adına Bir Çizik Çektim

  • Hasret Çiçeğimsin

  • Verin Benim Sevdiğimi

  • Hasretim

  • Kara Gözlüm

  • Ne Vicdansız Ele Kaldım

  • Unutmadım Ki

  • Yabancı

  • Sensizliğin Yeri Bomboş

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