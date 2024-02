Engin Nurşani

Kara gözlüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur Kara gözlüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur *** Bir de beni terk edersen İşte bana olan olur Bir de beni terk edersen İşte bana olan olur *** Bilemezsin yazı kışı Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur *** Bilemezsin yazı kışı Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur *** Tutunacak dalın olmaz Yürüyecek halin olmaz Tutunacak dalın olmaz Yürüyecek halin olmaz *** Koca dünya malın olmaz Bir gün her şey yalan olur Koca dünya malın olmaz Bir gün her şey yalan olur *** Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Nurşani de olsa bile Bir bakarsın yılan olur *** Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Nurşani de olsa bile Bir bakarsın yılan olur