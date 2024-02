Engin Nurşani

Yeter gayrı vurma bana elin merhamete gelsin yeter gayrı vurma bana elin merhamete gelsin *** her kelimen derin yara canoy canoy dilin merhamete gelsin her kelimen derin yara canoy canoy dilin merhamete gelsin *** sevdan ile yandım tüttüm bir oradan ora attım fırtınanla talan ettim canoy canoy yelin merhamete gelsin fırtınanla talan ettim canoy canoy yelin merhamete gelsin *** yalvarsamda etmez para düşünürüm kara kara yalvarsamda etmez para düşünürüm kara kara *** şikayetim yaradana canoy canoy kulun merhamate gelsin şikayetim yaradana canoy canoy kulun merhamate gelsin *** nurşani'yem halım yoktur başka çıkar yolum yoktur tutunacak dalım yoktur canoy canoy dalın merhamete gelsin tutunacak dalım yoktur canoy canoy dalın merhamete gelsin

Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Kaçmışım uzağına İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis Ben kendime emanet *** Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis *** Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Çıkmışım bu ilişkiden İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis *** Ben kendime emanet Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis