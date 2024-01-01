Engin Nurşani

Mutlu Musun Sana bağlı aşk ipimi çözdün işte mutlu musun Derdim çile gam yükünü ezdin işte mutlu musun Derdim çile gam yükünü ezdin işte mutlu musun Mutlu musun, mutlu musun son yuvamda tatlı mısın *** Seyret gece mehtabını dinle aşkın hıtabını Kalleşliğin kitabını yazdın işte mutlu musun Kalleşliğin kitabını yazdın işte mutlu musun Mutlu musun, mutlu musun son yuvamda tatlı mısın *** Sevmem sevda pazarını sevda sözü yazarını Nurşani'nin mezarını kazdın işte mutlu musun Nurşani'nin mezarını kazdın işte mutlu musun Mutlu musun, mutlu musun son yuvamda tatlı mısın Mutlu musun, mutlu musun son yuvamda tatlı mısın

Sen Sebep Oldun Bu hale gelmeme sen sebep oldun Bu hale gelmeme sen sebep oldun Tufan mısın, yağmur musun, sel misin? Kötü günlerimi bir fırsat bildin Düşman mısın dost mu, bilmem el misin? *** Kötü günlerimi bir fırsat bildin Düşman mısın dost mu, bilmem el misin? Düşman mısın dost mu, bilmem el misin? *** İnandım sözüne, candan dinledim İnandım sözüne, candan dinledim Düşeli sevdana nice inledim Ne olduğun meçhul sanma anladım Sazımda inleyen sırma tel misin? *** Ne olduğun meçhul sanma anladım Sazımdan inleyen sırma tel misin? Sazımda inleyen sırma tel misin? *** Bir defa kötüye çıkınca adım Bir defa kötüye çıkınca adım Kalmadı burada düzenim tadım Sana kavuşmaktır bir tek muradım Yoksa Nurşaniye sen ecel misin? *** Sana kavuşmaktır en son muradım Yoksa Nurşaniye sen ecel misin? Yoksa Nurşaniye sen ecel misin?

Beni De Düşün Yeter ömrümü yeme Benide düşün benide Dediğim dedik deme gel Benide düşün benide *** Hasretinle ile yanarım Kim ne derse kanarım Etrafında dönerim gel Benide düşün benide *** Benide düşün benide Benide düşün benide Hep kendini düşünme gel Benide düşün benide *** Çağır beni yanına Can katayım canına Elin koy vicdanına gel Benide düşün benide *** Sevdan ile yanarım Kim ne derse kanarım Etrafında dönerim gel Benide düşün benide *** Benide düşün benide Benide düşün benide Hep kendini düşünme gel Benide düşün benide *** Devda yüklü yürürüm Sabırsızca dururum Yok mu benim gururum gel Benide düşün benide *** Sevdan ile yanarım Kim ne derse kanarım Etrafında dönerim gel Benide düşün benide *** Benide düşün benide Benide düşün benide Hep kendini düşünme gel Benide düşün benide

Gülom Bu gecede uykuları boldum gülom gülom gülom senin için Terk etmedim bu diyari kaldim gülom gülom gülom senin için Kaldım gülom gülom gülom senin için Kaldım gülom gülom gülom senin için Terk etmedim bu diyarı kaldım gülom gülom gülom senin için Kaldım gülom gülom gülom senin için Kaldım gülom gülom gülom senin için *** Şimdi senden çok uzakta, ne olduysa oldu haktan Biraktığın son duraktan geldim gülom gülom gülom senin için Geldim gülom gülom gülom senin için Geldim gülom gülom gülom senin için Bıraktığın son duraktan geldim gülom gülom gülom senin için Geldim gülom gülom gülom senin için Geldim gülom gülom gülom senin için *** Nurşanide hal kalmadı, tutacağım dal kalmadı Geçti bahar gül kalmadı Soldum gülom gülom gülom senin için Soldum gülom gülom gülom senin için Soldum gülom gülom gülom senin için Geçti bahar gul kalmadı Soldum gülom gülom gülom senin için Soldum gülom gülom gülom senin için Soldum gülom gülom gülom senin için

Yaşam Sürüyor Sevgisiz dünyada ağlayan görme Yinede bu halde yaşam sürüyor Hayale benziyor murada ermek Yinede bu halde yaşam sürüyor Yaşam sürüyor *** Hayale benziyor murada ermek Yinede bu halde yaşam sürüyor Yaşam sürüyor *** Yeşili çok sevdik ormanı gırdık Savaşta çocuğu kadını vurduk Açlığa çok gızdık zengin koruduk Yinede bu halde yaşam sürüyor Yaşam sürüyor *** Açlığa çok kızdık zengin koruduk Yinede bu halde yaşam sürüyor Yaşam sürüyor *** Kimimiz han iken erkenden yettik Sellerle depremle yok olup gittik Haraba virane yerlerde yattık Yinede bu halde yaşam sürüyor Yaşam sürüyor *** Haraba virane yerlerde yattık Yinede bu halde yaşam sürüyor Yaşam sürüyor *** Nurşani söylüyor anlayan yoktur Dertler çoğaldıkça çaresiz doktor Elden birşey gelmez gelmez bu kadar çoktur Yinede bu halde yaşam sürüyor Yaşam sürüyor *** Elden birşey gelmez gelmez bu kadar çoktur Yinede bu halde yaşam sürüyor Yaşam sürüyor

Umut Bağım Umut bağım yeşermeden Dallarına dolu değdi Geçti gençlik gün görmeden Sanki poyraz yeli değdi *** Geçti gençlik gün görmeden (Oyy oyy) Sanki poyraz yeli değdi Köprüden mi atam beni Pazardamı satam beni *** Ne de tatlı canın varmış Söyle nerden atam beni Ne de tatlı canın varmış (Oyy oyy) Söyle nerden atam beni *** Köprüden mi atam beni Pazardamı satam beni Ne de tatlı canın varmış Söyle nerden atam beni *** Ne de tatlı canın varmış (Oyy oyy) Söyle nerden atam beni *** Baharımı kış eyledin Hayalimi düş eyledin Baharımı kış eyledin Hayalimi düş eyledin *** Daha birşey söylemeden İki gözüm yaş eyledin Daha birşey söylemeden İki gözüm yaş eyledin *** Köprüden mi atam beni Pazarda mı satam beni Ne de tatlı canın varmış Söyle nerden atam beni *** Ne de tatlı canın varmış Söyle nerde atam beni *** Köprüden mi atam beni Pazarda mı satam beni Ne de tatlı canın varmış Söyle nerden atam beni *** Ne de tatlı canın varmış (Oyy) Söyle nerde atam beni

Gel Desem Gelir Miydin? El değip kanatma saranım gelsin Kanar gizli gizli sevdan bağrımda Bu yarayı bana verenim gelsin Yanar gizli gizli sevdan bağrımda *** Gel desem gelir miydin Gül desem güler miydin Ben yoluna canımı koydum Öl desem ölmez miydin Öl desem ölmez miydin *** Gel desem gelir miydin Gül desem güler miydin Ben yoluna canımı koydum Öl desem ölmez miydin Öl desem ölmez miydin *** Bulamadım bir benzerini eşini Hâlim olsa bırakmazdım peşini O da benim gibi saçını başını Yolar gizli gizli sevdan bağrımda *** Gel desem gelir miydin Gül desem güler miydin Ben yoluna canım koydum *** Öl desem ölür müydün Öl desem ölür müydün Gel desem gelir miydin Gül desem güler miydin *** Ben yoluna canım koydum Öl desem ölür müydün Öl desem ölür müydün *** Bazen duyarsızdır bazen işitir Bazen kabuk tutar bazen kaşıtır Bazen ateş olur bazen üşütür Donar gizli gizli sevdan bağrımda *** Gel desem gelir miydin Gül desem güler miydin Ben yoluna canımı koydum Öl desem ölür müydün Öl desem ölür müydün *** Gel desem gelir miydin Gül desem gülmez miydin Ben yoluna canımı koydum Öl desem ölmez miydin Öl desem ölmez miydin

Derbederim gözlerim yollarda kulağım seste derbederim perişanım gelsene bülbül ağlar oldu altın kafeste derbederim perişanım gelsene canim gelsene bülbül ağlar oldu altın kafeste derbederim perişanım gelsene canım gelsene *** ana kuşlar döner yuva başına avcı vurmuş yara almış döşünde ayrı kalmış yavrusundan esinden derbederim perişanım gelsene *** canim gelsene ayrı kalmış yavrusundan esinden derbederim perişanım gelsene canim gelsene *** nurşani umudu kesmedi senden kızsında küssende ayrılma benden sen bana lazımsın böylesi gün değil derbederim perişanım gelsene canim gelsene sen bana lazımsın böylesi gün değil derbederim perişanım gelsene canim gelsene

Merhamete Gelsin Yeter gayrı vurma bana elin merhamete gelsin yeter gayrı vurma bana elin merhamete gelsin *** her kelimen derin yara canoy canoy dilin merhamete gelsin her kelimen derin yara canoy canoy dilin merhamete gelsin *** sevdan ile yandım tüttüm bir oradan ora attım fırtınanla talan ettim canoy canoy yelin merhamete gelsin fırtınanla talan ettim canoy canoy yelin merhamete gelsin *** yalvarsamda etmez para düşünürüm kara kara yalvarsamda etmez para düşünürüm kara kara *** şikayetim yaradana canoy canoy kulun merhamate gelsin şikayetim yaradana canoy canoy kulun merhamate gelsin *** nurşani'yem halım yoktur başka çıkar yolum yoktur tutunacak dalım yoktur canoy canoy dalın merhamete gelsin tutunacak dalım yoktur canoy canoy dalın merhamete gelsin

Sıfırı Yedim Bu kadar vicdansız olma gel yeter Bu kadar vicdansız olma gel yeter Ben sıfırı yedim tukendim gayrı Sevdan çiçek olmuş burnunda tuter Vurdun darben ile çokerttin beni Vurdun darben ile çokerttin beni Sevdan çiçek olmuş burnunda tuter Vurdun darben ile çokerttin beni Vurdun darben ile çokerttin beni Afetmem sevgilim afetmem seni Neden gönul verdin madem deymezdi Neden gönul verdin madem deymezdi Neden aşık ettin madem sevmezdin Dunyada kimseye boyun eymezdim Diz çokup önunde yalvarttın beni Diz çokup önunde yalvarttın beni Dunyada kimseye boyun eymezdim Diz çokup önunde yalvarttın beni Diz çokup önunde yalvarttın beni Afetmem sevgilim afetmem seni Nedir senin temizlenip haklanman Nedir senin temizlenip haklanman Nurşaniden delik delik saklanma Ayıpmıdır sevvilipte koklanmak İsyanlar eyleyip bagırtın beni İsyanlar eyleyip bagırtın beni Ayıpmıdır sevvilipte koklanmak İsyanlar eyleyip bagırtın beni İsyanlar eyleyip bagırtın beni Afetmem sevgilim afetmem seni

Seninle Yolumuz Ayrıldı Seninle yolumuz ayrıldı dünden ayrıldı dünden Yeter dayanacak öz mü bıraktın oy öz mü bıraktın Sıra sıra engel birbirin yanda oy birbirin yanda Eştin yollarımı düz mü bıraktın oy Düz mü bıraktın oy Düz mü bıraktın Eştin yollarımı düz mü bıraktın oy Düz mü bıraktın oy Düz mü bıraktın Keşke bu hallerde görmez olaydım oy görmez olaydım Şu gönlü gönlüne vermez olaydım oy vermez olaydım Geçerken halini sormaz olaydım oy sormaz olaydım Demediğin kötü söz mü bıraktın oy Söz mü bıraktın oy Söz mü bıraktın oy Demediğin kötü söz mü bıraktın oy Söz mü bıraktın oy Söz mü bıraktın oy Bir kelamın yeter bin can almaya bin can almaya Bir daha mı tövbe adın anmaya oy adın anmaya Nurşani'yem başkaları yanmaya oy sana yanmaya Sildin yüreğimden iz mi bıraktın oy İz mi bıraktın oy İz mi bıraktın oy Sildin yüreğimden iz mi bıraktın oy İz mi bıraktın oy İz mi bıraktın oy