Engin Nurşani

-
Ne vicdansız ele kaldım yaradan
Hep sövdüler, kov ettiler beni, gör
Ne vicdansız ele kaldım yaradan
Hep sövdüler, kov ettiler beni, gör
***
Dolanırım yersiz, yurtsuz aradan
Tuzak kurup av ettiler beni, gör
Tuzak kurup av ettiler beni, gör
***
Dolanırım yersiz, yurtsuz aradan
Tuzak kurup av ettiler beni, gör
Tuzak kurup av ettiler beni, gör
***
Yitirdim benliğim, kime benzerim?
Sanki bir divane oldum, gezerim
Yitirdim benliğim, kime benzerim?
Sanki bir divane oldum, gezerim
***
Issız bir kenarda kaldı mezarım
Tuzak kurup av ettiler beni, gör
Tuzak kurup av ettiler beni, gör
***
Issız bir kenarda kaldı mezarım
Tuzak kurup av ettiler beni, gör
Tuzak kurup av ettiler beni, gör
***
Nurşaniyem, gerçek yolu izlerim
Belki bir gün boşa çıkmaz sözlerim
Nurşaniyem, gerçek yolu izlerim
Belki bir gün boşa çıkmaz sözlerim
***
İçimde sır dolmuş, saklar, gizlerim
En sonunda söylettiler beni, gör
En sonunda söylettiler beni, gör
***
İçimde sır dolmuş, saklar, gizlerim
En sonunda söylettiler beni, gör
En sonunda söylettiler beni, gör
-
Yalanla yeminle nara yaktığım
Sözlerini bile bile unuttum
Yalanla yeminle nara yaktığım
Sözlerini bile bile unuttum
***
Usanmazdım saatlerce baktığım
Gözlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir cızık çektim
***
Usanmazdım saatlerce baktığım
Gözlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir cızık çektim
***
Sana çok bağlıydım ümüdüm vardı
Onun için bu can sana yalvardı
Sana çok bağlıydım ümüdüm vardı
Onun için bu can sana yalvardı
***
Ömrümün üstünde yıllar yol aldı
İzlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir cızık çektim
***
Ömrümün üstünde yıllar yol aldı
İzlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir cızık çektim
***
Yüreğime kazdım senin adını
Ben almadım alan alsın tadını
Yüreğime kazdım senin adını
Ben almadım alan alsın tadını
***
Terk eyledim en sevdiğim kadını
Yüzlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir cızık çektim
***
Terk eyledim en sevdiğim kadını
Yüzlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir cızık çektim
-
Hasret çiçeğimsin yaban gülümsün
Hasret çiçeğimsin yaban gülümsün
Açmadın bu sene ne oldu derdom
Sen gönlüme esen seher yelimsin
Esmedin bu sene ne oldu derdom
Esmedin bu sene ne oldu derdom
***
Sen gönlüme esen seher yelimsin
Esmedin bu sene ne oldu derdom
Esmedin bu sene ne oldu derdom
***
Koca bir yaz geçti baharda yoktun
Koca bir yaz geçti baharda yoktun
Aradım yıllarda çağlarda yoktun
Kaldırdım ummanda ağlarda yoktun
Geçmedin bu sene ne oldu derdom
Geçmedin bu sene ne oldu derdom
***
Kaldırdım ummanda ağlarda yoktun
Geçmedin bu sene ne oldu derdom
Geçmedin bu sene ne oldu derdom
***
Nurşani'yi görmez isen aradın
Nurşani'yi görmez isen aradın
Birdenbire n'oldu sana saradın
Bülbül gibi daldan dala konardın
Uçmadın bu sene ne oldu derdom
Uçmadın bu sene ne oldu derdom
***
Bülbül gibi daldan dala konardın
Uçmadın bu sene ne oldu derdom
Uçmadın bu sene ne oldu derdom
-
İflah etmez hiç kimseyi
İki sevenin vebalı vay vay vay vay vay
***
Verin benim sevdiğimi
Sizin olsun dünya malı vay
Verin benim sevdiğimi
Sizin olsun dünya malı vay
***
Bağırıyom duymuyorlar
Çağırıyom duymuyorlar vay
Bağırıyom duymuyorlar
Çağırıyom duymuyorlar vay
***
Gönlüm bir güzeli sevdi
Onu bana vermiyorlar vay
Gönlüm bir güzeli sevdi
Onu bana vermiyolar vay
***
Meftuni'yem bir soldum
Gah boşalıp gahı doldum vay vay vay vay vay
***
Sanki poyraz yeli oldun
Esiyorsun deli deli vay
Sanki poyraz yeli oldun
Esiyorsun deli deli vay
***
Bağırıyom duymuyorlar
Çağırıyom duymuyorlar vay
Bağırıyom duymuyorlar
Çağırıyom duymuyorlar vay
***
Gönlüm bir güzeli sevdi
Onu bana vermiyorlar vay
Gönlüm bir güzeli sevdi
Onu bana vermiyorlar vay
-
İflah etmez bu dert beni öldürür
Anaya hasretim, yâre hasretim
İflah etmez bu dert beni öldürür
Anaya hasretim, yâre hasretim
***
Kimler alır beni, yâre götürür
Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim
Kimler alır beni, yâre götürür
Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim
***
Soğuk kış gününde anam sıcağım
Anam yanan çıram, anam ocağım
Soğuk kış gününde anam sıcağım
Anam yanan çıram, anam ocağım
***
Şimdi zındandayım, bomboş kucağım
Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim
Şimdi zındandayım, bomboş kucağım
Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim
***
Nurşani'yem nurum, narım anamdır
En sevdiğim nazlı yarim anamdır
Nurşani'yem nurum, narım anamdır
En sevdiğim nazlı yarim anamdır
***
Şu dünyada bütün varım anamdır
Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim
Şu dünyada bütün varım anamdır
Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim
-
Kara gözlüm sana şimdi
Ne söylesem yalan olur
Kara gözlüm sana şimdi
Ne söylesem yalan olur
***
Bir de beni terk edersen
İşte bana olan olur
Bir de beni terk edersen
İşte bana olan olur
***
Bilemezsin yazı kışı
Gelemezsin ona karşı
Adilerden yersin taşı
Alıp alıp çalan olur
***
Bilemezsin yazı kışı
Gelemezsin ona karşı
Adilerden yersin taşı
Alıp alıp çalan olur
***
Tutunacak dalın olmaz
Yürüyecek halin olmaz
Tutunacak dalın olmaz
Yürüyecek halin olmaz
***
Koca dünya malın olmaz
Bir gün her şey yalan olur
Koca dünya malın olmaz
Bir gün her şey yalan olur
***
Düşürürler dilden dile
Her hesapta bin bir hile
Nurşani de olsa bile
Bir bakarsın yılan olur
***
Düşürürler dilden dile
Her hesapta bin bir hile
Nurşani de olsa bile
Bir bakarsın yılan olur
-
Bince yıl yaşlıyım yarası bende
unuttum mu sandın sandın unutmadım ki
şimdi öc almanın sırası bende
unuttum mu sandın sandın unutmadım ki
***
Onca aydın yakıp ozan astınız
ozan astınız canımıza kıymak oldu kastınız
hüseyini kerpe ada kestiniz
unuttum mu sandın sandın unutmadım ki
***
Gelecek endişe bakarım çünkü bakarım çünkü
1400 sene çektim bu yükü
Maraş, Çorum Sivas sanmayın dünkü
unuttum mu sandın sandın unutmadım ki
-
Zaman mı hızlandı vakit bir başka
Zaman mı hızlandı vakit bir başka
Geceyi Kaybettim günler yabancı
Geçen yıllar gençliğimi götürdü
Hayalim yarına dünler yabancı
Hayalim yarına dünler yabancı
***
Geçen yıllar gençliğimi götürdü
Hayalim yarına dünler yabancı
Hayalim yarına dünler yabancı
Hayalim yarına dünler yabancı
***
Şu ulu çınarın boynu bükülmüş
Şu ulu çınarın boynu bükülmüş
Daha güz gelmeden dalı dökülmüş
Hangi fırtınadan kökü sökülmüş
Baharda bir başka inler yabancı
Baharda bir başka inler yabancı
***
Hangi fırtınadan kökü sökülmüş
Baharda bir başka inler yabancı
Baharda bir başka inler yabancı
Baharda bir başka inler yabancı
***
Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır
Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır
İnsan isen birkaç seven can kalır
Zalım zulüm eder sanma nam kalır
İnsana insanlık kinler yabancı
İnsana insanlık kinler yabancı
***
Zalım zulüm eder sanma nam kalır
İnsana insanlık kinler yabancı
İnsana insanlık kinler yabancı
İnsana insanlık kinler yabancı
-
Sensizliğin yeri bomboş
Etme gel, gel, gel
Gecem sarhoş günüm sarhoş
Gitme gel, gel, gel
***
Hasretinle hasta oldum
Etme gel, gel, gel
Sen eyledin şu gönlüm boş
Gitme gel, gel, gel
Sen eyledin şu gönlüm boş
Gitme gel, gel, gel
***
Nurşani'nin yası bitmez
Etme gel, gel, gel
Gam ile tasası bitmez
Gitme gel, gel, gel
Dünya malı dünyanın ki
Etme gel, gel, gel
***
Ahım seni iflah etmez
Gitme gel, gel, gel
Ahım seni iflah etmez
Gitme gel, gel, gel