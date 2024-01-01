Engin Nurşani

Sensizliğin Yeri Bomboş Sensizliğin yeri bomboş Etme gel, gel, gel Gecem sarhoş günüm sarhoş Gitme gel, gel, gel *** Hasretinle hasta oldum Etme gel, gel, gel Sen eyledin şu gönlüm boş Gitme gel, gel, gel Sen eyledin şu gönlüm boş Gitme gel, gel, gel *** Nurşani'nin yası bitmez Etme gel, gel, gel Gam ile tasası bitmez Gitme gel, gel, gel Dünya malı dünyanın ki Etme gel, gel, gel *** Ahım seni iflah etmez Gitme gel, gel, gel Ahım seni iflah etmez Gitme gel, gel, gel

Pencere Günaydın gözün aydın, benden aldın, sende kaldım Dün bunaldım, zor uyandım, görmeyince zor dayandım Kız günaydın gözün aydın benden aldın sende kaldım Dün bunaldım zor uyandım görmeyince zor dayandım *** Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri *** Günaydın gözün aydın, benden aldın, sende kaldım Dün bunaldım, zor uyandım, görmeyince zor dayandım Kız günaydın gözün aydın benden aldın sende kaldım Dün bunaldım zor uyandım görmeyince zor dayandım *** Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri *** Üzgün oldum, düzgün oldum, bir yüzümle yüz göz oldum Bir ses oldum, bir söz oldum, söyleyince sensiz oldum Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri *** Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım Çok yoruldum, çok daraldım, kendimden geçir beni

Düşmez Kalkmaz Dünde kalma asla, yarını sorma Şu anı bi anla susup bi dinle Kimdin n'oldun, niye öldün oldun Çok zor mu buldun, yine gülümse Sağdı soldu hepsi aynı sondur yolun en sonunu görürsen Durdun olmaz, gerildin olmaz, delirdin olmaz, devam et sen *** Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Eğri doğru hep aynı korku, ah bu korku yok mu adımı çevirten Düşsen n'olur düşünürsen olur, hiç gerek yokken bu kaygı ne Kalk ayaklan, şu kaderi hakla Yaratan hep aklar güvenirsen Küsme n'olur, üzülme be oğlum, kal hayatta bu şansı sev *** Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah *** Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de kendi derdine yanma Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah Engelleri yen gel de derde kedere yallah

Ben De Özledim Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden *** Sen orada ben burada Bir şey gelmez elimizden Sen orada ben burada Ben de özledim ben de *** Ben de özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Canımdasın dilde değil *** Bu haykırış elde değil Bırakıp (terkedip de) da giden sensin Bunun suçu bende değil... *** Yavrunun anası gibi Sevenin sevdası gibi Derdimin dermanı gibi Bende özledim ben de... *** Ben de özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde...