Engin Nurşani

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Sensizliğin yeri bomboş
Etme gel, gel, gel
Gecem sarhoş günüm sarhoş
Gitme gel, gel, gel
***
Hasretinle hasta oldum
Etme gel, gel, gel
Sen eyledin şu gönlüm boş
Gitme gel, gel, gel
Sen eyledin şu gönlüm boş
Gitme gel, gel, gel
***
Nurşani'nin yası bitmez
Etme gel, gel, gel
Gam ile tasası bitmez
Gitme gel, gel, gel
Dünya malı dünyanın ki
Etme gel, gel, gel
***
Ahım seni iflah etmez
Gitme gel, gel, gel
Ahım seni iflah etmez
Gitme gel, gel, gel
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Günaydın gözün aydın, benden aldın, sende kaldım
Dün bunaldım, zor uyandım, görmeyince zor dayandım
Kız günaydın gözün aydın benden aldın sende kaldım
Dün bunaldım zor uyandım görmeyince zor dayandım
***
Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım
Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri
***
Günaydın gözün aydın, benden aldın, sende kaldım
Dün bunaldım, zor uyandım, görmeyince zor dayandım
Kız günaydın gözün aydın benden aldın sende kaldım
Dün bunaldım zor uyandım görmeyince zor dayandım
***
Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım
Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri
***
Üzgün oldum, düzgün oldum, bir yüzümle yüz göz oldum
Bir ses oldum, bir söz oldum, söyleyince sensiz oldum
Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım
Çok yoruldum, çok daraldım, penceremden gir içeri
***
Baktım olmaz seyre daldım, anılardan bir tomardım
Çok yoruldum, çok daraldım, kendimden geçir beni
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Dünde kalma asla, yarını sorma
Şu anı bi anla susup bi dinle
Kimdin n'oldun, niye öldün oldun
Çok zor mu buldun, yine gülümse
Sağdı soldu hepsi aynı sondur yolun en sonunu görürsen
Durdun olmaz, gerildin olmaz, delirdin olmaz, devam et sen
***
Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar
Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar
Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar
Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Eğri doğru hep aynı korku, ah bu korku yok mu adımı çevirten
Düşsen n'olur düşünürsen olur, hiç gerek yokken bu kaygı ne
Kalk ayaklan, şu kaderi hakla
Yaratan hep aklar güvenirsen
Küsme n'olur, üzülme be oğlum, kal hayatta bu şansı sev
***
Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar
Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar
Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar
Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
-
Ne kadar çok aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden
***
Sen orada ben burada
Bir şey gelmez elimizden
Sen orada ben burada
Ben de özledim ben de
***
Ben de özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
***
Canımdasın dilde değil
***
Bu haykırış elde değil
Bırakıp (terkedip de) da giden sensin
Bunun suçu bende değil...
***
Yavrunun anası gibi
Sevenin sevdası gibi
Derdimin dermanı gibi
Bende özledim ben de...
***
Ben de özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde...
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Geceler boyu sesine uyandım
Sen sandım ellere uzandım
Sana değil kendime kızardım ben
Sen giderken
***
Aramadım ama elim gitti telefona
Soramadım ama kalbin ile yan yana
Saramadım o belinden bir daha
Sen giderken
***
Saydığım kaç gün oldu
Saydığım kaç gece doldu
Saydığım her gün ayrı dön
Dön istersen
***
Ben isterken dön
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